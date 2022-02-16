Верховная рада Украины в ходе заседания 15 февраля проголосовала за обращение к ООН, Европейской комиссии, а также ПАСЕ относительно непризнания Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщает украинское издание «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Обращение украинского парламента было адресовано Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, правительствам и парламентам государств мира.

Верховная рада Украины осуждает какие-либо попытки России легализовать независимость ДНР и ЛНР и призывает не признавать какие-либо решения российской стороны, относящиеся к признанию независимости республик Донбасса.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое издание».

«Всё-таки просим войны», — отреагировал Kostya.

«Почему в списке нет «Спортлото»? Непорядок», — иронизирует Magic Carpet.

«Госдума ещё даже обсуждать не начинала, а паяцы в Раде уже «не признают»… Интересно, а кого вообще их мнение интересует?» — задумался Павел Юрьевич.

«На Россию равняются в каждом своём решении. Ай, молодцы, независимые», — написал Nikita C.

«В галактический сенат», — пошутил R Ro, указывая на то, куда бы следовало обратиться с данным вопросом украинской Раде.

«Они будут признаны независимыми, поскольку окраина (Украина. — М. Р.) не желает выполнять Минские соглашения. А как только они будут признаны независимыми, на их территориях будут размещены регулярные войска РФ вблизи восточной границы окраины», — написал XYMOX.

«Минские выполнять не хотят, восемь лет сидят, как крысы в окопах, что ж вы хотите тогда?..» — недоумевает Zsamoan.

«А кто-то в Думе будет учитывать мнение Рады? Кстати, у украинцев никто не спросил об этом», — отметила Татьяна.

«Кто их спрашивать будет? Клоуны», — пишет «Kіевлянинъ».

"А у них РФ разрешение спросила?» — с сарказмом поинтересовался Igor.

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«Если даже самой Раде частенько плевать на законы и указы свои же, то почему жителям ЛДНР не должно быть пофигу на них?» — недоумевает Илья.

«Кстати, а что про Крым забыли? Признают его… или нет? И за кем?» — не без сарказма спросил VK.

«Может, пора хоть какие-то переговоры вести…, а не сидеть в Раде и кнопки тыкать…» — призвал Andrey S.

«Мира они хотят. Да-да, очень заметно», — отреагировал Андрей.

«Какие «логичные». Для чего нужен этот проект, если ЛДНР считается территорией Украины? Или заняться… больше нечем в этой Раде? А санкции против граждан и организаций Украины Рада признает?» — задался вопросом Sergei.

«Раньше нужно было думать, было семь лет!!! Да, дай Бог, чтоб РФ признала. Люди там уже устали от войны!!!» — подытожил Konstantin.

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