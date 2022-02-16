В Токио хорошо понимают, что даже угроза введения каких-либо японских «санкций» в отношении России поставит крест на все еще сохраняющихся надеждах хотя бы вернуть российское руководство на переговоры о «возвращении северных территорий», то бишь российских южнокурильских островов. А потому, обещая сюзерену — США предпринять в отношении Москвы «решительные и жесткие меры» в наказание за политику на Украине, в то же время токийские политики опасаются раскрывать, что же за «репрессалии» уготовлены нашей стране и народу от «наших японских друзей» — как их называют в Москве. Правда, звучащие из уст министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова подобные обращения все более воспринимаются в нашей стране как саркастические.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Да и как иначе, если все эти японские «друзья Рю, Ёси, Синдзо» использовали по совету своих «консультантов» из числа якобы «знатоков русской души» рекомендации с единственной целью — понравиться российским правителям, расположить их к себе «стремлением к дружбе и бескорыстному экономическому сотрудничеству». Хотя о каком уж тут бескорыстии может идти речь…

Не скрою, мне было неловко услышать от японского видного политика вопрос: «А правда ли, что русские политические лидеры любят, когда иностранцы называют их по имени и на «ты»? Ведь у нас даже жена на людях не может так именовать мужа».

Да что там общение на «ты»… Описывается, как японский премьер-министр «учился» целовать Ельцина… «взасос». И это при том, что у нормальных японских мужчин считаются такие однополые поцелуи дикостью. Но на какие ухищрения не пойдешь ради заветной цели — оставить в истории свое имя как политика, вернувшего якобы «исконно японские территории»…

Неофициальная встреча президента РФ Бориса Ельцина и премьер-министра Японии Рютаро Хасимото. 1997. Красноярск

Но вернемся к обещанным нам, русским, жестким японским санкциям. Напомним, что проблема «наказания России за Крым» стояла перед Токио еще в 2014 году. Но тогдашнему премьер-министру Японии Абэ («другу Синдзо») удалось уговорить президента США Барака Обаму позволить ему «маневрировать» в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным, который якобы проявлял готовность «решать территориальный вопрос». В результате японским правительством были объявлены так называемые «символические санкции», направленные на ограничение импорта в Японию производившихся в Крыму товаров. Как потом выяснилось, таких импортируемых в Страну восходящего солнца товаров практически не оказалось.

В Токио понимают, что на сей раз этот номер не пройдет — и Вашингтон потребует от союзника «предметно наказать Москву». А посему, как сообщалось, правящая в Японии Либерально-демократическая партия в качестве «санкций» может пойти на экономические рестрикции, вплоть до запрета импорта из РФ сжиженного природного газа (СПГ). И якобы этот вопрос уже прорабатывается с японскими деловыми кругами, предприятия которых такой российский СПГ потребляют. Япония закупает в России сжиженный природный газ с месторождений на Сахалине. РФ — четвертый по значимости поставщик этого ресурса в страну после Австралии, Малайзии и Катара.

Однако Токио не собирается «бежать впереди паровоза» и будет координировать свои «санкции» с США и странами «Большой семерки». Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос представителей СМИ относительно конкретных ограничений, которые Токио может ввести против Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами «Большой семерки», — сказал Хаяси.

Mofa.go.jp Ёсимаса Хаяси

Обратило на себя внимание указание на то, что Токио присматривается к возможным санкциям, направленным против интересов российских олигархов, которые-де связаны с высшим руководством России. Напомним, что в конце января глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что правительство Великобритании намерено внести на рассмотрение парламента законопроект, который сделает возможным, если это будет необходимо, введение масштабных санкций против России.

«Мы внесем на рассмотрение законопроект, чтобы иметь возможность принимать меры, в частности, против структур, играющих ключевую роль для Кремля и его будущего», — сказала она в эфире BBC.

«Им придется заплатить высокую цену в случае вторжения на Украину. Мы будем готовы действовать против российских финансовых структур, компаний из сферы энергетики, против близких к Кремлю олигархов», — угрожает Трасс.

Нечто подобное не исключают и японские политики. По данным ведущего информационного агентства Японии «Киодо цусин», Токио будет рассматривать возможность введения различных вариантов ограничений против России в случае эскалации на Украине. Среди вариантов — экспортные ограничения на высокотехнологичные товары и «замораживание активов юридических и физических лиц из окружения Владимира Путина». Вот только хранят ли российские олигархи уворованные у народа деньги в токийских банках?

Не будем злорадствовать и напоминать наши предупреждения по поводу искренности «японской дружбы». Тем более что в Кремле и на Смоленской площади, похоже, наконец-то, поняли, что с японцами, как говорят у нас в народе, «каши не сваришь». А если и сваришь, то она на поверку будет прогорклой для нашей страны и народа…