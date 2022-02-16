По мере того как Китай сокращает свои расходы в Африке, ЕС видит шанс усилить там свое влияние. На двухдневной встрече лидеров европейских и африканских стран, которая пройдет в Брюсселе на этой неделе, ЕС надеется представить ряд крупных проектов на сумму €150 млрд, сообщает европейская версия издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР в Африке

В распоряжении издания оказался проект документа, в котором приводится «резюме результатов» перед саммитом с лидерами Африканского союза. В документе перечисляется ряд амбициозных проектов по модернизации цифровой связи, созданию новых транспортных коммуникаций и ускорению перехода стран континента на низкоуглеродные источники энергии. Все эти меры принимаются в рамках стратегии ЕС Global Gateway (Глобальные ворота) — геостратегической альтернативы продвигаемой Китаем инициативе «Один пояс и один путь».

«Это хороший момент для стратегии Global Gateway. Это, безусловно, хорошая идея, но мы должны убедиться, что она финансируется должным образом, чтобы с уверенностью сказать, что она выполняет свое обещание противостоять «Одному поясу и одному пути», — сказала вице-председатель комитета по международной торговле Европарламента Анна-Мишель Асимакопулу.

«Они должны чувствовать разницу», — добавила она.

Как отметил один из официальных лиц ЕС, блок может начать активнее взаимодействие с континентом на фоне ослабления интереса к нему со стороны Пекина. Он добавил, что по сравнению с тем, что было пару лет назад, большого притока китайских денег больше нет.

Си Цзиньпин на форуме по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC). Йоханнесбург. ЮАР

На встрече Форума китайско-африканского сотрудничества (FOCAC) в прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин пообещал инвестировать в Африку $40 млрд, что на треть меньше, чем прежде. Та же ситуация наблюдается и в части китайских кредитов: в 2019 году они составили $7,6 млрд, тогда как в 2016 году Пекин кредитовал африканские страны на $29,5 млрд.

Однако Китай оказал другую помощь, пообещав в ноябре направить еще 1 млрд доз вакцин против коронавируса помимо тех 200 млн доз, которые уже были доставлены в африканские страны. Вакцины являются больным вопросом между ЕС и Африкой из-за нежелания блока отказаться от прав интеллектуальной собственности, что позволило бы удешевить производство. В своем послании африканским лидерам в ноябре Си Цзиньпин также затронул еще один момент напряженности: колониальную историю Европы в Африке.

«За последние 65 лет Китай и Африка создали нерушимое братство в нашей борьбе против империализма и колониализма», — указал китайский лидер.

Направление борьбы ЕС за влияние в Африке становится понятным, если обратиться к тому, кто именно из высшего руководства ЕС поехал с визитом на континент. Так, 14 февраля Нигерию посетила Маргрет Вестагер, влиятельный глава ЕС по цифровым технологиям. В Абудже она обсуждала пакет цифровой экономики ЕС-Нигерия. И несмотря на доброжелательный тон встречи, Нигерия все равно заигрывает с интернет-моделью, которая не столь открыта, как так, которую предпочитает ЕС: в июне прошлого года правительство ввело общенациональный запрет на работу Twitter после того, как социальная сеть удалила сообщение президента Мухаммаду Бухари, в котором он угрожал жестокими репрессиями против сепаратистов.

Кроме того, незадолго до введения запрета нигерийские чиновники, в том числе сотрудники администрации президента страны, посещали Пекин с целью узнать больше о Великом китайском файерволе.

GovernmentZA Мохаммаду Бухари

По словам китаиста из Фонда Карнеги за международный мир Филиппа Ле Корра, на протяжении последних 15 лет Китай поддерживал отношения с африканскими диктаторами. Он подчеркнул, что инвестиции в рамках проекта Global Gateway помогут ЕС продвигать свою повестку дня, но «денег будет недостаточно — политика необходима». Он добавил, что ЕС должен быть политически подкован, чтобы не выглядеть «наивным помощником», в то время как Китай предоставляет репрессивные технологии.

Визит Вестагер в Абуджу стал ярким напоминанием о том, с чем сталкивается ЕС: цифровая модель Пекина становится всё более привлекательной для авторитарных режимов по всему миру, что создает еще большую неопределенность в отношении будущего открытого и доступного Интернета.

Геополитическая битва ведется также и глубоко под водой: в рамках проекта Global Gateway ЕС рассматривает возможность прокладки оптоволоконного кабеля между ЕС и Африкой вдоль побережья Атлантического океана. Как указывается в документе, этот кабель «будет способствовать цифровому суверенитету двух континентов за счет диверсификации существующих соединений и обеспечения самых высоких стандартов инфраструктуры и кибербезопасности».

Это четкий сигнал всё большего беспокойства ЕС по поводу расширения Китаем цифровой связи с некоторыми частями Африки. Ведущий китайский телекоммуникационный провайдер Huawei Technologies всё ближе к завершению проекта прокладки кабеля, соединяющего Азию с Восточной Африкой с ответвлением также во французский Марсель через Грецию и Египет.

Тем не менее на данный момент непонятно, откуда будет поступать финансирование для этих амбициозных проектов ЕС. Так, информации не так много, а значительная часть тех €150 млрд, которые будут направлены, поступят не из открытых источников. По словам директора Европейского совета по международным отношениям в Африке Теодора Мерфи, в этом есть смысл.

«Если мы хотим сделать так, чтобы мы не уступали Китаю, мы должны объединить все инициативы ЕС, как от институтов ЕС, так и от стран ЕС, чтобы наш присутствие там стало больше, чем сумма всех частей», — подчеркнул он.

Цитата из видео на euronews.com Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Республике Сенегал

Есть также вопрос условий, связанных с фондами ЕС. Представители блока заявляют, что не откажутся от таких принципов, как трудовые, экологические и антикоррупционные стандарты. Такой подход может подтолкнуть власти африканских стран к тому, чтобы получать средства от китайских банков в рамках проекта «Один пояс и один путь», поскольку такие организации не выдвигают таких условий.

Проект совместного заявления, которое ЕС надеется согласовать с лидерами Африканского союза 18 февраля, приветствует «общее будущее в качестве ближайших партнеров и соседей». Пока неясно, сможет ли ЕС своим предложением конкурировать со всё большим плацдармом Китая на континенте.