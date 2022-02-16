Делегация польских дипломатов во главе с министром иностранных дел Збигневым Рау посетила во вторник, 15 февраля, Москву, где провела переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Рау приезжал в «шляпе» действующего председателя ОБСЕ, отчего основная тематика диалога касалась урегулирования украинского кризиса в широком контексте, хотя, насколько нам известно, в закрытой части переговоров были подняты и вопросы двусторонних польско-российских отношений.

МИД Польши Министр иностранных дел Збигнев Рау и Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Если оценивать визит делегации наших соседей одним словом, то можно сказать следующее: он не неожиданный, хотя и в последний раз глава польской дипломатии (им был Радослав Сикорский) побывал в Москве в декабре 2012 года, но необычный. Это было уже заметно по кадрам приезда поляков на Смоленскую площадь, как они заходили в МИД России и как там себя вели. Все-таки никуда не делось то, что Польша более столетия являлась составной частью нашей страны, при этом один польский мальчик смог поруководить внешней политикой Российской империи, а другой — Советского Союза. И в целом в ходе нынешних переговоров польская делегация произвела хорошее впечатление на российскую сторону. Дипломаты соседней страны продемонстрировали компетентность, понимание нюансов складывающейся ситуации и не стали прибегать к западным клише о «неминуемом вторжении» России на Украину, что заметно отличалось от «политического туризма» в Москву глав МИД Германии Анналены Бербок и — тем более — МИД Великобритании Лиз Трасс. Конечно, за границей есть и другие политики и дипломаты, понимающие Россию, но поляки ее еще и чувствуют.

Поэтому конкретные предложения, представленные министром Рау российской стороне по линии ОБСЕ, нашли позитивную реакцию со стороны Москвы. В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД Польши сообщил, что обсудил с Лавровым инициативу «Обновленный диалог», которую «я представил в Вене 8 февраля», и выразил надежду на то, что Россия решит принять в ней активное участие. «На мой взгляд, принятие польского предложения — это шанс оживить ОБСЕ и усилить ее значение в архитектуре европейской безопасности Европы, что Россия неоднократно поддерживала, — сказал Рау. — Именно поэтому я рассчитываю на поддержку усилий в этой области с российской стороны». Он выразил «ожидание диалога как по практическим аспектам безопасности, так и по концептуальным вопросам, включая интерпретацию принципов всеобъемлющей и неделимой безопасности», важность которых была поднята Москвой. В свою очередь глава МИД России назвал переговоры с польским коллегой «полезными» и «содержательными», а инициативу «Обновленный диалог» — «интересной». Однако Лавров напомнил, что главное на данном этапе — это «наш диалог с США и НАТО, где мы обсуждаем долгосрочные правовые гарантии безопасности, как они сформулированы в проектах известных соглашений, переданных нами в Вашингтон и в Брюссель».

Mid.ru Министр иностранных дел Збигнев Рау и Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Это стоит воспринимать в контексте того, что председательствовать в ОБСЕ глава польской дипломатии будет до конца 2022 года, а потом уступит этот пост другой стране. Зато в Североатлантическом альянсе место Польши никуда не денется, она проявляет активность в этой организации, с ней разговаривают американцы. Поэтому, возможно, Варшава могла бы подкрепить свои нынешние настроения, выраженные в предложениях по линии ОБСЕ, и по линии НАТО, чтобы там не только постоянно «солидаризоваться» с мнением Вашингтона, но и предлагать новые подходы, учитывающие понимание российской «интерпретации принципов всеобъемлющей и неделимой безопасности». В конце концов, как заметил один из польских журналистов, комментируя визит Рау в Москву, «интересы Польши находятся на Западе, но ее сила — на Востоке». В перспективе не будем исключать того, что нынешний диалог по линии ОБСЕ, его практическая реализация позволит начать накапливать капитал доверия между Варшавой и Москвой, что приведет к размораживанию и собственно двусторонних польско-российских отношений. Многое здесь будет зависеть от Польши.

Ведущие польские политические силы, правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) и оппозиционная «Гражданская платформа» (РО), в последние годы интенсивно перекидывали друг другу обвинения в «работе на Кремль», как горячую картошку. Выйти из этой парадигмы им будет непросто. Поэтому одобрение визита Рау в России сейчас оперативно смог выразить разве что представитель «третьей силы», лидер движения «Польша 2050» Шимон Холовня. Как он указал, «хорошо, что министр иностранных дел в качестве председателя ОБСЕ предложил ряд действий, направленных на деэскалацию. Мы поддержим его в этих действиях». Кстати, Варшава могла бы пойти и на шаги, которые способна предпринять самостоятельно. В интервью «Новой газете» Рау подвергнул сомнению утверждения о «польской генетической русофобии», сказав, что о противоположном «лучше всего свидетельствуют десятки тысяч россиян, в основном жителей Калининградской области, посетивших нашу страну». Так, может быть, тогда МИД Польши мог бы поставить вопрос о возобновлении режима приграничного передвижения (МПП), который по ее инициативе был приостановлен в июле 2016 года? Впрочем, это еще впереди. Пока же работа в формате ОБСЕ должна показать, в какой степени Варшава и Москва способны договариваться друг с другом.