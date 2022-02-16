В феврале 2022 года у АО «Корпорация развития Нижегородской области», которое создано в интересах инвесторов по инициативе губернатора Глеба Никитина, появилось сразу два «дочерних» актива — строительные компании. ИА REGNUM выяснило, что одна из свежеиспеченных фирм, подконтрольных госкорпорации, претендует на концессию по созданию ледовой арены с бюджетными вливаниями до 26 млрд рублей. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Нью-Васюки

Новые активы госкорпорации

Как следует из ЕГРЮЛ, у АО «Корпорация развития Нижегородской области» на сегодня имеются доли в пяти коммерческих компаниях, созданных в 2019—2022 годах. Две фирмы были зарегистрированы в июле — августе 2019 года. Это ООО «Технопарк Н2О» (управляет ОЭЗ ППТ «Кулибин», совладелец — казённое предприятие «Нижтехинвентаризация») и ООО «Компания по развитию скоростного судоходства «Водолёт» (совладелец — минземимущество Нижегородской области).

Government-nnov.ru Глава Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко

В 2020 году АО «Корпорация развития Нижегородской области» также соучредило ООО «Корпорация социального развития» (деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания). Совладельцами являются директор Борис Хесин с долей 50% и госпредприятие «Нижегородская областная фармация».

10 февраля 2022 года та же корпорация развития региона учреждает в Дзержинске сразу две строительные компании — ООО «Ледовый дворец» (уставный капитал компании — 50 тыс. рублей) и ООО «Развитие инновационных проектов» (РИП). Директор обеих компаний — Сергей Сивочалов. Долю в первой имеет ООО «Технопарк Н2О», а во второй — казённое предприятие «Нижтехинвентаризация».

Чем будет заниматься ООО «РИП», пока не ясно, а вот для чего создано ООО «Ледовый дворец», уже становится понятно.

Многомиллиардная концессия

Через два дня после создания госкорпорацией новых фирм министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (концедент) опубликовало данные о конкурсе, который пройдёт 31 марта 2022 года.

Из материалов, опубликованных на официальном сайте о торгах, следует, что от ООО «Ледовый дворец» поступило предложение о концессии на универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом в городе Нижнем Новгороде сроком на десять лет.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Проект Ледового дворца в Нижнем Новгороде

Создать комплекс должны за 33 месяца с даты подписания договора аренды участка.

Речь идёт о крупном объекте, который анонсировался несколько лет назад. Для его строительства был определен земельный участок площадью 112 926 кв. м в квартале «ул. Бетанкура, набережной р. Волга, ул. Должанская, ул. Самаркандская» в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

В декабре 2018 года ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» подписало госконтракт стоимостью более 111 млн рублей, по которому московское ООО «Проектный институт уникальных сооружений «Арена» выполнило для этого объекта проектные и изыскательские работы. Источником финансирования была адресная инвестиционная программа Нижегородской области на 2018−2020 годы.

Из документации этого тендера известно, что комплекс представляет собой несколько зданий, в том числе здание ледовых арен, универсальный спортивный зал, тренажерные залы и многое другое. Предполагается в комплексе и проведение международных соревнований по хоккею, соревнований по фигурному катанию, керлингу, силовым единоборствам и игровым видам спорта. В документации тендера уточнялось, что площадки также должны быть пригодны для проведения концертных и культурно-массовых мероприятий коммерческой и социальной направленностей, выставок, форумов, презентаций, конференций и иных мероприятий. Оговаривалась и необходимость создать ложу для официальных лиц «в месте наилучшего обзора арены» — на 30 персон с обособленным входом, отдельными лифтами и особо повышенной комфортностью. Предусмотрены и зоны для VIP-персон.

Возвращаясь к концессионному предложению.

11 февраля 2022 года распоряжением правительства за подписью Глеба Никитина предписано «считать возможным заключение концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в городе Нижнем Новгороде на условиях, предложенных инвестором».

Government-nnov.ru Глеб Никитин

Сам документ (концессионное соглашение) состоит из 156 страниц, из которых следует, что концедент обязан ежегодно предоставлять подтверждение закрепления в расходных статьях бюджета региона сумм для выплаты концессионеру. Речь идёт о возмещении средств, которые ООО вложит в строительство и эксплуатацию объекта. Из документации следует, что стоимость создания объекта составляет 16 091 123 000 рублей при объеме инвестиций концессионера не более 15 млрд рублей. При этом был согласован следующий базовый размер денежных обязательств концедента: капитальный грант — до 10 млрд рублей, инвестиционный платёж — до 4,887 млрд рублей, операционный платёж на дату заключения соглашения — до 9 097 056 000 рублей и операционный платёж на выпадающие доходы — до 2 083 325 000 рублей. Итого обязательства бюджета составят до 26,06 млрд рублей.

Таким образом, госкорпорация под определенный проект создает отдельное юрлицо, которое обещает вложить 15 млрд рублей в строительство объекта, а в ответ желает получить бюджетные вливания до 26 млрд рублей.

В этой схеме есть ряд вопросов, которые могут возникнуть у нижегородцев. Во-первых, откуда фирма, которой неделя от роду, возьмёт миллиарды рублей? Неужели под всё те же гарантии бюджета? И, во-вторых, насколько такой подход выгоден для бюджета с учётом всех вводных?