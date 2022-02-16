Днем во вторник, 15 февраля, в твиттере итальянского информагентства Ansa появились три новости про Украину, связанные в единый сюжет.

Иван Шилов ИА REGNUM «А мы на что?»

Раз: «Украина: Берлин призвал Москву отвести свои войска».

Два: «Некоторые из российских войск, развернутых для проведения учений поблизости от украинской границы, возвращаются на свои базы, сообщили в Министерстве обороны в Москве».

Три: «Вместе с нашими западными партнёрами мы смогли предотвратить новую эскалацию со стороны России», сказал глава МИД Украины после того, как Москва анонсировала отвод части своих развернутых для проведения учений войск от украинской границы».

С учетом особенностей оформления «Твиттера» эти три новости показывались читателю подряд и именно в таком порядке, на одном экране. Как в капле воды, в этом экране отразилась работа западной пропаганды по украинскому сюжету.

Раз: ведущие западные СМИ, которые сами по себе и источник, и авторитет, сообщают вразнобой, но очень грозное: огромные тысячи «на украинских границах», танки, крейсеры и чеченские преторианцы, карты раздела Украины, стрелочки направления атак; сзади — политические деятели от Байдена до Макрона, которые уговаривают, умиротворяют и угрожают, но так или иначе своими действиями подтверждают, что мир и вправду на пороге «первой войны в Европе с 1945 года». Мнение другой стороны в лучшем случае представлено фразой «Россия опровергает, но».

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 2022

Два: как только саспенс нагнан, огромные тысячи «на украинских границах» внезапно снимаются с места и возвращаются в свои сибирские казармы, не иначе как под влиянием успешной работы западной разведки, которая сорвала эффект неожиданности, а также западной дипломатии; известные заранее даты окончания учений не то чтобы совсем не упоминаются, но упоминаются нечасто и негромко.

Три: если украинский чудо-министр Кулеба в жанре «мы пахали» уже провозглашает победу Украины и ее западных партнеров, то в некоторых других странах делать этого пока не спешат, в конце концов, не все еще успели отметиться в Москве — но рано или поздно у всех сюжет примет именно такое направление: ура, мы ломим, гнется Putin, вот что значит свободный демократический Запад.

И никому здесь нет никакого дела до реальной Украины и ее реальных жителей; если того потребуют обстоятельства, Украину спишут одним движением пальца, но пока обстоятельства того не требуют; пока нужно бросить на восточного медведя тень погуще, сделать из него пугало помасштабнее, отвлечь население от рукотворного двукратного роста цен на электричество и газ, от канадских антиковидных протестов, которым уже начинают подражать и в Риме, поработать на производителей американского СПГ; для решения таких задач достаточно «Астролябии Будды» и успешной над ней победы.

Заодно рассказали читателям немного о России и Украине. Любой, самый поверхностный анализ покажет, в чем отличие рассказов пропаганды о первой от рассказов пропаганды о второй. Украина — это люди, иногда странные, на миланский или туринский взгляд — диковатые, но уж какие есть; а вот Россия — это исключительно государство, обезличенное, абстрактное, и армия как его наиболее конденсированное проявление; людей нет вообще, только колонны войск, стрелочки и танки, а за ними где-то из снежных полей выглядывает лик грозного царя.

Mil.ru Российская армия

Обозреватели Agenzia Italia поговорили с украинской сиделкой из Милана, та рассказала, что занимается своим нынешним делом уже 13 лет, а теперь боится, что ее могут призвать сражаться с Россией, ведь в армию теперь берут до 60, и женщин тоже, а ей всего 59. Также в тексте фигурирует миланский греко-католический храм, в котором два священника, украинец и русский, и все поголовно против войны.

Авторы агентства Ansa отправились в путешествие на поезде из Киева во Львов, выяснили, что паники в столице Украины нет, пассажиры поезда, в основном молодые дизайнеры, едут по своим обычным делам; в конце текста появляется «дон Андрий Боднар, директор салезианского дома во Львове», и объясняет, что Putin хочет напасть на Украину не из-за расширения НАТО, это только предлог, а подлинная причина — нежелание терпеть рядом с собой демократию.

Телерадиокомпания Mediaset и газета Corriere della Sera, «не сговариваясь», почти одновременно публикуют «аналитику» для непосвященных. «Объяснения» совпадают дословно: «кризис начался, когда в 2014 году украинский народ прогнал пророссийского президента Януковича, а Путин в ответ аннексировал полуостров Крым». Государственная телерадиокомпания Rai поступает еще проще: «аналитика» по украинскому вопросу представлена в виде интервью с сотрудником исследовательского центра НАТО.

И не надо говорить западным журналистам, что с точки зрения их собственных стандартов они выбрали странное направление работы; что ехать надо было не во Львов, а в Донбасс, и там уже спрашивать, кто чего думает. Не надо удивляться отсутствию в «аналитике» таких проблем, как неонацизм, запрет на родной для большинства граждан язык или экономическая катастрофа Украины, обстрелы Донбасса, поставки на Украину западного оружия или открытый отказ Киева выполнять Минские соглашения.

Не надо ждать ответов на вопрос, почему, собственно говоря, Putin должен вторгаться на Украину; когда речь идет про грозного черного властелина, все конкретные его действия должны быть видимы западной разведкой, но совершенно необъяснимы какой-либо логикой; так оно выходит внушительнее и страшнее.

Цитата из к/ф «Властелин колец Братство кольца». реж Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Башня Саурона

Вся западная медиаактивность, или, скажем прямо, propaganda в эти дни носила характер столь же демонстративный, как дважды анонсированный переезд одного и того же американского посольства из Киева, или как сжигание документов и уничтожение спецаппаратуры этого посольства: показательное выступление. Но следует помнить — и в Риме это помнят отлично — что читатели читают только заголовки и что они читают эти слова среди миллиона других.

«И так сойдёт».

Россия собрала на украинских границах огромные тысячи, хотела зачем-то захватить Украину, но западная разведка все выяснила, а западные политики мужественно отстояли, помогли и угрозы санкций, в общем, цивилизованный мир победил, но следует помнить, что победа эта лишь промежуточная, потому что медведь, которого мы тут вам все это время рисуем, очень большой и очень тупой, с ним всегда надо быть начеку, потому что с ним никогда ничего непонятно, и если сегодня он неясно почему хочет напасть на Украину, то не выключит ли он завтра нам газ, который и так уже подорожал до небес, а вот, кстати, тут на полке, товарищи, американский СПГ.

Chiaro?