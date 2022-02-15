Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Украину с визитом 18 февраля. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«В пятницу я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик.

«На Украину с официальным визитом приедет глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Уточняется, что Трасс прибудет 18 февраля. Судя по всему, вторжение переносится», — отреагировала Ангелина Пичик.

UK Government Элизабет Трасс

«Ну какой тут комментарий? Идиотка в гости к идиотам», — пишет Aleksei R.

«Стращать приедет», — добавил Yury.

«Карту ей в помощь…» — иронизирует Валентина.

«Это и будет вторжение!» — шутит Mark C.

«Недодавили Зеленского», — отметил Andrey.

«Можно было бы просто позвонить. Видимо, Зеленский по телефону позволяет себе лишнего болтнуть, приходится утруждаться перелётами. Иначе это не объяснить», — написал Максим Т.

«Нет [«вторжение», не переносится. К ее визиту уже всё закончится», — шутит El Azima.

«Она приедет на развалины часовни», — смеется «Ника Нет».

«Это та, которую Лавров подловил на незнании географии? Считала, что Воронеж и Ростов — это на территории Украины. Пока послица Британии в России ее не поправила. Ну дебилы», — отреагировал Звягін.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

«Как они задолбали своими визитами!» — не выдержала Тося Б.

«Судя по всему, «танкистка Лиз» хочет отбивать атаки и защитить Воронежскую и Ростовскую области…» — шутит Наталья.

«Только не спрашивайте у нее, чей Львов, а то узнаете много нового», — смеется Герман.

«Училка географии едет! Ща Лемберг (Львов — М. Р.) и Улан-Батор будет на Украине искать», — иронизирует Anatoly.

«Пусть хоть столицу не перепутает, да шапку ушанку снимет», — не без юмора добавила Ната.

«Даже страшно за Украину стало! С её знанием географии она может России что-нибудь подарить», — с сарказмом подытожила «Мадам Коко Славинка».