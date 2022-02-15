Во Львове для учеников 9−11 классов ежедневно будут проводиться занятия по стрельбе. Об этом сообщает пресс-центр Управления образования департамента гуманитарной политики Львовского городского совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На базе определенных учебных заведений ежедневно будут проводить обучение стрельбе, чтобы дети из всех школ получили базовые навыки», — приводит сообщение информационное агентство 112.ua.

Уточняется, что на занятиях учеников старших классов будут обучать безопасному обращению с оружием, а также основам практической стрельбы. В частности, будут проводиться соответствующие инструктажи по технике безопасности, а также подростков обеспечат всем необходимым оборудованием.

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Новость обсудили в телеграм-канале 112.ua.

«А с кем они будут воевать?» — недоумевает Павел Х.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Чтоб дети сами себя перестреляли? Мало им несчастных случаев среди военных???» — отреагировала Ilona J.

«Раньше это называлось НВП. И были прям двухнедельные выезды в полевые условия», — пишет Vitold.

«Тю, в СССР всех учили…» — отметила Olga K.

«Опыт Советов переняли», — добавил 76 158.

«А что было плохого, что в советских школах учили стрелять и обращаться с оружием? Вот прожили почти 70 лет мирно! Знали, что автомат у детей должен быть только игрушечный…» — ответила ему JulieTezz.

«Нужно каждому по схрону. Это намного важней. Поверьте», — шутит Сергей.

«Зеюнген…» — с сарказмом написал Artur W., намекая на аналогию с гитлерюгендом.

«Боюсь спросить, из чего стрелять будут учить?! Может, сразу из «Джевелинов»?!» — смеется Рома.

«И раздадут автоматы каждому с собой. Американское посольство охранять», — пишет bronko.

«Может, лучше научили [бы] думать…» — добавил Сергей.

«Лучше бы их писать и грамотно формулировать свои мысли научили», — прокомментировал Денис П.

«Дебилы конченые. Там и так детей растят в ненависти ко всему, ещё и это?» — не выдержала Ника.

«Хорошее пополнение, умеющее стрелять, для бандитских группировок», — добавил ELK90.

«Батько наш Бандера» уже выучили, теперь переходят к азам военного дела. Будет бандеровец в каждой хате», — не без сарказма написала JulieTezz.

Antanana Украинские националисты

«Детей надо учить любить жизнь, землю, природу, всё окружение. Оружие несёт смерть», — подытожила Татьяна.

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