Сотрудники Таможенной и пограничной службы (CBP) США арестовали мексиканца, пытающегося провезти контрабандой таблетки фентанила на сумму $85 тысяч. Подозреваемый был арестован недалеко от границы между Аризоной и Мексикой. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

Андрей Колеров. Два черепа. 1991

«Мой 28-летний сын умер от фентанила в 2015 году (7 лет назад). Он был десятым, умершим в Монтане от фентанила. Наркоторговец отправил смс на свой мобильный, чтобы попытаться продать ему еще фентанила, примерно через полчаса после того, как мы с двумя другими сыновьями положили моего умершего сына в мешок на молнии и вынесли его к машине коронера. Даже несмотря на текстовое сообщение, окружной прокурор не стал преследовать наркоторговца. Этот фентанил — предсмертный звоночек нашего времени», — пишет rindalleer.

«Это должно быть прекращено! Члены картеля пересекают южную границу. Это угроза для каждого гражданина страны. Харрис и Байден должны уйти в отставку или им должно быть предъявлено обвинение», — указывает almighty-already.

Tomascastelazo Стена на границе США и Мексики

«На 1066% увеличилось количество фентанила, изъятого в восьми портах Южного Техаса в 2021 финансовом году. Спасибо, Байден», — отмечает dddlll67.

«Наказанием за контрабанду наркотиков должна быть смертельная доза наркотиков. Это очень быстро положит конец контрабанде наркотиков через границу», — подчеркивает probonohumani.

«И мигранты получают бесплатную медицинскую страховку за нарушение наших законов», — негодует ojdidit.

«Отличные новости! Между тем за последние 12 месяцев через границу было переправлено фентанила на $2 000 000 000!!! Вместе с 2 000 000 непроверенных нелегалов!!!» — восклицает CMAG🇺🇸.

«Я считаю, что любые наркоторговцы должны быть освобождены без предъявления обвинений, как только они съедят все наркотики, которые перевозили», — злится YtuMamaTambien.

«Если бы только у нас была настоящая граница», — мечтает penny123.

«Если бы только у нас был настоящий президент…» — отвечает whydowecare.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Захват картелями южной границы — необычайный успех, теперь у них есть миллиарды от продажи наркотиков и сотни несовершеннолетних девушек для продажи через границу. Тем временем в Мексике стреляют в журналистов, в Америке — в полицейских», — переживает notnowdarnit.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).