15 февраля Госдума приняла постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Панченко» и «Новое издание».

«Еще минус две области», — отреагировал Влад В.

«Это личное дело РФ. Хотят — поддерживают, хотят — нет. 8 лет прошло, Украина, наоборот показывает, что ей ни Крым, ни Донбасс не нужен. Даже мировая война через 5 лет закончилась», — отметил Dober.

«Довыделывались. Всё к этому и шло», — отреагировала Жанетта Леонидовна.

«Если Минск не выполняется, то увы», — пишет Ygol.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

«Ставки повышаются. Исполняйте Минск», — добавил Alexander E.

«Думаю, что это последний звонок, когда еще можно успеть двинуться навстречу друг другу для объединения страны. Если Украина не хочет вести переговоров, то РФ готова их признать и официально снабжать заказами, да и просто без обиняков рассматривать их как субъект, а не как часть каких-то там территорий. Но звонок не будет услышан — властям невыгодно вливание в общество таких нелояльных к ним украинцев. Они готовы сделать всё, чтобы не впустить их в сообщество и верещать на весь мир, что у нас их отняли. Боюсь, ЛДНР вступит сразу в ОДКБ, и военные ВСУ на линии фронта могут расходиться», — отметил «Фунтик».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

»А дали бы статус наши дебилы, было бы всё нормально, а так Донбасс ту-ту», — отреагировал Otakoe72783.

«А что это дает ЛДНР? Как-то не вижу перспектив изменений к лучшему», — поделился Анжей А.

«Ставки повышаются… это уже не шутка!» — добавила Mila M.

«Ну к этому всё и движется — паспорта, постепенная интеграция в российскую экономику, а теперь и возможное признание. Если для Украины Донбасс оказался не нужен, он потихоньку интегрируется в РФ, даже без официального присоединения к РФ. Украина для этого делает больше, чем кто-либо, и всячески ускоряет этот процесс», — прокомментировал новость &.

«Ну так, а Украине же ЛНР и ДНР и… не нужны. Чему удивляться? Президент лично посылал жителей неподконтрольной [территории] в Россию. Вот они и пойдут. Только вместе со своей территорией. А… [чего] он хотел? Чтобы люди бросили всё? Им по праву принадлежит всё, что они строили своим горбом…» — написала Татьяна.

«Это, думаю, один из ответов, если не будет ответа по стратегической безопасности», — пишет Александр.

«Теперь только Зеленский и партнёры решат серьезно пошалить, там Путин их признает независимыми и помогает по полной чем… надо. Донагнетались… [американцы]», — отреагировал Олег К.

«А шо, Зеля обещал закончить войну, он ее и закончил», — с сарказмом прокомментировал новость Влад В.

«Я бы пока не радовался, не факт, что признают», — выразил опасение Серж.

«Во и добилась Украина [того], чтобы избавиться от Донбасса», — подытожил Василий.

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