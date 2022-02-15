В испанском автономном сообществе Кастилия и Леон 13 февраля состоялись выборы в парламент. Итоги всё ещё подводятся, однако уже сейчас можно констатировать политический провал левой коалиции. Если в 2019 году в семи из девяти провинций региона первое место заняла Социалистическая партия Испании (PSOE), а в двух — Саламанке и Авиле — её главный оппонент, «Народная партия» (Partido Popular), то на состоявшихся 13 февраля выборах социалисты уступили лидерство правым в Саморе и Сеговии, а в Сории обе партии и вовсе обогнала «Сория сейчас!» (Soria ¡Ya!) — локальная политическая платформа, не тяготеющая к какой-либо политической идеологии и выступающая в защиту прав жителей провинции. Так или иначе, социалистам, набравшим 30,05% против своих же 34,84% в 2019 году, предстоит крепко задуматься о приоритетах: до выборов в парламент страны осталось чуть менее двух лет, однако для сохранения власти (если таковые планы у левых вообще есть) необходимо принимать меры уже сегодня.

Donations_are_appreciated Герб Кастилия-Леон

Предвыборные уколы

В рамках предвыборных кампаний партии обменялись традиционными упрёками и обвинениями в популизме. Не обошлось и без крупных локальных политических решений. Так, «Народная партия» менее чем за месяц до выборов избрала Альфонсо Фернандеса Маньюэко лидером регионального отделения, подтвердив таким образом его притязания на переизбрание на пост главы правительства Кастилии и Леона. Примечательно, что в 2022 году Маньюэко стал безальтернативным кандидатом у правых, тогда как в 2019 году ему пришлось пройти второй тур выборов в рамках праймериз. По всей видимости, за три года правоцентристы убедились в том, что Маньюэко в своей должности является единственным возможным кандидатом.

Лидер регионального списка «Голоса» (Vox) Хуан Гарсия Гальярдо в свою очередь не стал внимать риторике социологов о необходимости формирования коалиции с «Народной партией». В рамках предвыборной кампании он подверг критике деятельность Маньюэко на посту главы правительства Кастилии и Леона за то, что тот маскируется под сторонника главы автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, хотя за время своего правления «он был большим санчистом, чем сам Педро Санчес».

PP Comunidad de Madrid Исабель Диас Аюсо

"Он поддержал комендантский час с восьми часов вечера, он разделил дедов и внуков, когда попросил вас не собираться вместе на Рождество, он попросил вас носить маску на открытом воздухе, когда нет никаких научных критериев, подтверждающих необходимость этого», — сказал Гарсия Гальярдо.

Медвежьи объятия правых и ультраправых

По сути, выборы просто подтолкнули «Народную партию» и «Голос» во взаимные объятия: обе партии легко могут сформировать парламентское большинство, а это значит, что они сохранят собственные наработанные позиции и в регионе не придётся проводить перевыборы — как этого требует испанский закон в случае отсутствия формирования большинства в парламенте.

К такому развитию событий призвала заранее готовиться и глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, являющаяся «вторым лицом» в «Народной партии». Во время своей поездки в Вальядолид она заявила, что предпочитает заключить договор «с партией Ортеги Лары», имея в виду «Голос» и члена этой партии, похищенного террористами ЭТА во второй половине 90-х, а не с партией «тех, кто его похитил», имея в виду баскскую левую националистическую партию EH-Bildu.

При этом уже сейчас правые понимают, что договориться с правоконсерваторами о формировании коалиции будет едва ли проще, чем с их извечными противниками — социалистами: в «Голосе» уже заявили, что, помимо прочего, потребуют отменить на уровне региона закон об исторической памяти, а также закон о гендерном насилии. Также лидер «Голоса» Сантьяго Абаскаль заявил, что кандидат от ультраправых на должность председателя правительства Кастилии и Леона Хуан Гарсия Гальярдо имеет все шансы занять пост заместителя правительственного главы.

Интересно, что генеральный секретарь «Народной партии» Теодоро Гарсия Эхеа заявил о готовности правых вести диалог вообще со всеми политическими силами о коалиции в регионе. При этом он выразил надежду на то, что в Кастилии и Леоне будет сформировано правоцентристское правительство с ориентацией на «Народную партию», поскольку именно за это проголосовало большинство жителей региона.

Pp.es Теодоро Гарсия Эхеа

Шквал критики

Потенциальное сотрудничество «Народной партии» и «Голоса» уже взволновало другие политические силы. Так, лидер предвыборного списка Unidas Podemos в регионе Пабло Фернандес назвал тревожным возникновение такого союза в Кастилии и Леоне, а также подчеркнул, что, несмотря на плохие результаты партии на выборах, он хочет продолжать работать, поскольку «очень важно», чтобы в регионе была прогрессивная и демократическая сила, «которая будет противостоять правым и ультраправым».

В свою очередь кандидат от «Граждан» (Ciudadanos) на пост главы правительства Кастилии и Леона Франсиско Ихеа предложил «Народной партии» и Альфонсо Фернандесу Маньюэко выполнить свое обещание о том, что он никогда не будет управлять регионом вместе с «Голосом».

Успех национал-консерваторов или триумф популизма?

Несмотря на лидерство «Народной партии», которая набрала 31,43% голосов, триумфатором выборов в Кастилии и Леоне можно назвать национал-консерваторов из «Голоса»: именно эта партия совершила резкий скачок вверх в электоральной популярности населения региона, улучшив свой результат с 5,50% в 2019 году до 17,64% в 2022 году. Аналитики не исключают, что такой успех партии связан с их популистскими заявлениями, а также усталостью электората от традиционных партий в лице социалистов и «Народной партии».

А вот главным провалом выборов можно назвать результат «Граждан»: если в 2019 году партия набрала 14,94%, то в 2022 году её результат составил 4,49% — это чуть больше, чем у «Объединения народа Леонеса» (4,30%), и меньше, чем у Unidas Podemos (5,08%).

Ранние манёвры левых

Обращает на себя внимание тот факт, что социалисты как будто предвидели падение уровня электоральной поддержки в Кастилии и Леоне — иначе как объяснить их попытку провести перевыборы ещё в 2021 году? В марте PSOE под предводительством Луиса Туданки попыталась внести на рассмотрение регионального парламента вопрос о вотуме недоверия правительству автономного сообщества, однако предложение отклонили — в том числе и потому, что представители партии «Граждане» в лице 11 своих представителей остались верны договорённостям от 2019 года с «Народной партией» и не стали голосовать за предложение соцпартии.

Цитата из видео «Rueda de Prensa de Luis Tudanca» на YouTube Луиса Туданки

Эксперты считают маловероятным, что потерявшие электоральный вес социалисты смогут что-то противопоставить союзу правых и правоконсерваторов: для этого им придётся мобилизовать не только своих традиционных соратников из Unidas Podemos (одно кресло в парламенте), но и как минимум пытаться идти на компромиссы с «Гражданами», а также с рядом региональных партий в лице организаций «Объединение народа Леонеса» и «Сория сейчас!».

Новый формат партий в испанской политике

Политологи отмечают крупный успех локальных партий Кастилии и Леона в лице таких политических организаций, как «За Авилу» (отколовшаяся от «Народной партии» часть политиков провинции Авила), «Объединение народов Леонеса» и «Сория сейчас!». Согласно данным по итогам обработки 99,32% голосов избирателей, «Сория сейчас!» и «Объединение народов Леонеса» получают сразу по три мандата в парламенте, а «За Авилу» — один. Именно рост популярности локальных испанских партий беспокоил «Народную партию» больше, чем противостояние с социалистами, однако в итоге противопоставить что-либо этой ситуации они не смогли.

Как полагают аналитики, тенденция, продемонстрированная локальными партиями в Кастилии и Леоне, может спровоцировать появление аналогичных партий в других регионах страны, и в свете выборов в парламент Испании в декабре 2023 года подобный ход развития событий угрожает традиционным партиям размыванием политического ландшафта, перетягиванием голосов, и, как следствие — необходимостью идти на переговоры и совершать уступки.