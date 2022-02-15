Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что официальному Киеву и его западным партнерам удалось успешно сдержать «российское наступление». Об этом он заявил 15 февраля в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

Украинский дипломат выразил уверенность в том, что именно усилиями Украины и Запада якобы было остановлено обострение ситуации со стороны России.

«Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — приводит слова Кулебы telegram-канал украинского издания Klymenko Time.

Заявление украинского дипломата обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание».

«Орден этому герою!» — иронизирует Виктор К.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Ну перемога же! «Напугали» Путина! СУГС (сокращенно бандеровское приветствие «Слава Украине, героям слава» — М. Р.) три раза!» — с сарказмом добавил VK.

«Никто не сомневался. Сами придумали врага и сами победили», — написала Mania.

«Легко сдержать того, кто и не собирался нападать… Клоун…» — пишет Andrew K.

«Какие же они все ущербные», — не выдержала Лара.

«Ну теперь можно дальше пилить бюджеты и драть налоги с народа!» — отреагировал Igor O.

«Для этого и распространяли истерию, чтобы сейчас сказать «Ми перемогли!» («мы победили» — М. Р.)», — отметил Олег Б.

«Многие адекватные люди предсказывали, что наши рогули (рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — М. Р.) при власти, американцы и [президент Франции Эммануэль] Макрон будут… [говорить] о победе и предотвращении третьей мировой, мол Путин их «испугался». Это рассчитано на их электорат, у которых кастрюли к головам приварены. Клоуны, которые… [испугались] только… того, что Россия учения проводила», — написал «Kіевлянинъ».

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

"16 февраля можно отмечать как день победы над «агрессором»!» — иронизирует Владимир С.

«Так не сегодня же начало. Завтра! А экономику убили контрольным выстрелом вчера», — добавила Helena L.

«Победили тех, кто на войну не пришел», — отреагировал Sergjo.

«Я так и знал, что все этим кончится. Теперь каждая шавка будет говорить, что это он Путина «уговорил не нападать». Война выиграна», — смеется Алексей М.

«Как грится — не благодарите», — пошутил Dmitry.

«План был в том, чтобы показать, кто эти люди и чем они готовы пожертвовать ради своей страны. Он сработал, — все свалили, только пятки сверкали, вот как они ценят свою родину», — написал Павел.

«Печально то, что есть немало тех, кто в это верит!» — отреагировал Дмитрий.

«Какой сюрприз. Вообще никто не ожидал, что сейчас наперегонки начнут рассказывать, как победили Путина», — пишет Михаил М.

«Тот случай, когда лучше жевать, чем говорить!» — отреагировал Alex A.

«Ну отвлекли ненадолго внимание народа вторжением, а дальше, как будете решать вопросы того же народа о заоблачных тарифах, убитой медицине и прочее? Откуда ждать нового вторжения, господа?» — задался вопросом ИN.

«Дипломатия работает». Так работает, что все посольства сбежали и такой отток капитала, что только умалишенный теперь будет вкладываться в Украину. А так да, работает дипломатия! Сами придумали, сами победили», — подытожил Y. M.

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