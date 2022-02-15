В Южной Корее возмущены поведением мужчины, который якобы сжег бездомную кошку заживо.

Koleida Котенок

По сообщениям южнокорейских СМИ, 13 февраля полиция Сеула начала расследование в отношении человека, который якобы сжег заживо бездомную кошку.

Известно, что расследование ведется в отношении мужчины, загрузившего в интернет-сообщество видео жестокого обращения и последующего убийства животного. Ранее мужчина дважды публиковал видео и фотографии, на которых видно, как заживо сжигают животное.

После того, как фотографии и ролики массово распространились по Сети, группа по защите животных «Защитники прав животных» (KARA) сообщила о живодере в полицию. Другая группа предложила вознаграждение в размере 10 млн вон (~$8340) любому, кто сможет раскрыть личность этого человека.

MasDom Полиция. Южная Корея

3 февраля на официальном сайте Голубого дома появилась петиция, призывающая к суровому наказанию мужчины за жестокое обращение с животными, а также закрытию интернет-сообщества, где публиковался контент с издевательствами над животными.

По состоянию на 13 февраля петицию подписали более 140 тыс. человек.

Отметим, что закон о защите животных предусматривает до трёх лет тюрьмы или штраф в размере до 30 млн вон (~$25 тыс.) за жестокое обращение с животными, повлекшее гибель или увечье.

«Этот человек — психопат!» — пишет wass***.

«Начали расследование?! Наконец-то!» — радуется bkb8***.

«Необходимо ужесточить закон о защите животных и строго наказать виновника», — призывает lees***.

«Нужно как можно скорее поймать психопата, раскрыть его личность и строго наказать его», — требует iliv***.

«Кто мог даровать жизнь такому чудовищу?» — интересуется sodo***.

«Даже во время охоты охотник стремится как можно скорее перерезать горло своей жертве, чтобы животное не мучилось», — отмечает urba***.

«Как так можно было поступить с животным?!» — недоумевает jh_r***.

«С ним нужно сделать то же самое!» — считает hyun***.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

«Я тоже не люблю собак и кошек, но я не думаю, что нечто подобное можно вытворять с живыми существами», — пишет a701***.

«Пусть призрак этих кошек преследует его до конца жизни», — проклинает taeh***.

«Давайте все вместе подпишем петицию!» — призывает flyj***.

«Как человек может быть таким жестоким?!» — недоумевает ujea***.

«В США выписывают штраф даже за то, что ты пнул кошку. А что творится у нас в стране?!» — возмущается joly***.

«Это слишком…» — пишет ssmj***.