Большая часть демократического мира хотела бы, чтобы США и впредь оставались ведущей мировой державой. Однако если учесть, что Вашингтон не собирается отказываться от нынешнего курса, из-за которого силы страны оказались распылены, такое развитие событий, скорее всего, будет маловероятным, пишет профессор в области стратегических исследований в независимом частном Центре политических исследований в ДелиБрахма Челлани в статье, вышедшей 15 февраля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM США

На пути сохранения глобального лидерства США стоят внутриполитические проблемы: из-за глубокой поляризации и межпартийных дрязг сильно страдает американская демократия, а также становится сложнее достигать долгосрочных целей. Во внешней политике партийный раскол дает о себе знать в том, в ком каждая из партий видит потенциального соперника США. Так, согласно опросу, проведенному в марте 2021 года, республиканцы больше всего обеспокоены Китаем, тогда как — Россией.

Этим и можно объяснить то, почему американский президент Джо Байден относится к «распоясавшейся» России как к стране, равной США по потенциалу, тогда как ему следует сосредоточиться на вызове со стороны государства, реально находящегося с США в одной весовой категории, — со стороны Китая. По сравнению с Россией у КНР примерно в десять раз больше население и экономика, а на свою оборону оно направляет примерно в четыре раза больше, чем РФ. Мало того что Китай сильнее России, он искренне стремится вытеснить США с позиции ведущей мировой державы. Напротив, наращивая военную мощь на границах Украины, Россия стремится смягчить угрозу своей безопасности.

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Вряд ли демократы поставили себе главной задачей ускорение упадка глобального лидерства США. Один американский президент за другим, будь он демократом или республиканцем, так и не смог признать, что однополярный мировой порядок, установившийся после Холодной войны и характеризующийся неоспоримым экономическим и военным превосходством США, давно ушел в прошлое. Вашингтон упустил свой «однополярный момент», в частности, ведя дорогостоящую и аморфную глобальную войну с террором, в том числе пойдя на ряд военных интервенций, а также из-за того, какой курс он выбрал в отношениях с Россией.

После победы в Холодной войне США, по сути, решили подольше почивать на лаврах: они проводили стратегические маневры, выставляя напоказ свое могущество. Примечательно, что они стремились расширить НАТО до пределов заднего двора России, но не прилагали особых усилий, чтобы ввести Россию в лоно Запада, как это было сделано с Германией и Японией после Второй мировой войны. Ухудшение отношений с Кремлем способствовало впоследствии «ремилитаризации» России.

Таким образом, хотя США по-прежнему являются ведущей военной державой в мире, они истощили свои силы, принимая решения и беря на себя обязательства в Европе и в других местах с 1991 года. Благодаря этому во многом становится понятным, почему США исключили развертывание собственных войск для защиты Украины. То, что США предлагают Киеву сегодня — оружие и боеприпасы, — не может защитить бывшую советскую республику от России, имеющей подавляющее военное преимущество над своим соседом.

После окончания Холодной войны лидеры США совершили еще одну фатальную ошибку: они поспособствовали усилению Китая — то есть появлению величайшего соперника, с которым когда-либо сталкивалась их страна. К сожалению, Вашингтону еще предстоит извлечь уроки из произошедшего. Американские же власти, напротив, по-прежнему уделяют недостаточно внимания и ресурсов чрезмерно широкому кругу глобальных проблем — от российского реваншизма и китайской агрессии до меньших угроз на Ближнем Востоке и в Африке, а также на Корейском полуострове. И тем самым они непреднамеренно продолжают укреплять глобальное влияние Китая, не в последнюю очередь за счет злоупотребления санкциями.

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Например, запретив своим партнерам и союзникам импортировать иранскую нефть, США как при Бараке Обаме, так и Дональде Трампе позволили Китаю не только приобрести нефть со значительной скидкой, но и стать крупным инвестором и партнером Исламской республики в сфере безопасности. Аналогичным образом санкции США подтолкнули в руки Китая богатую ресурсами Мьянму. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, чья страна столкнулась с эмбарго США на поставки оружия из-за своих связей с Китаем, задал в прошлом году вопрос: «Если я не буду полагаться на Китай, на кого я буду полагаться?»

Тот же вопрос задавала себе и Россия. Хотя и та, и другая страна на протяжении десятилетий держались на расстоянии друг от друга, санкции, введенные США после «аннексии» Крыма в 2014 году, побудили президента Владимира Путина установить более тесное стратегическое партнерство с КНР. Двусторонние отношения, вероятно, будут углубляться независимо от того, что происходит на Украине, однако большая часть новых жестких санкций, которые США пообещали ввести в случае российского «вторжения», значительно ускорит этот процесс, и Китай окажется в большом выигрыше.

Запланированные США серьезные финансовые санкции, в том числе «ядерный вариант» — отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, — превратят Китай в банкира России, что позволит Пекину получать огромные прибыли и расширять международное использование своей валюты. Если Байден выполнит свое обещание заблокировать газопровод «Северный поток — 2», по которому планируется доставлять российские энергоносители в Германию через Балтийское море, к этим энергоносителям сможет получить более значительный доступ как раз Китай.

На самом деле, заручившись недавно обязательством Москвы увеличить экспорт российского природного газа почти в десять раз, Китай создает систему безопасности, которая в случае китайского вторжения на Тайвань сможет противостоять западным энергетическим санкциям и даже блокаде. Пекин также может получить военную выгоду, потребовав более широкого доступа к российским военным технологиям в обмен на свою поддержку.

Kremlin.ru Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Для США усиление оси Россия — Китай является наихудшим возможным исходом украинского кризиса. Лучшим исходом был бы компромисс с Россией, чтобы гарантировать, что она не вторгнется и, возможно, не «аннексирует» Украину. Избежав дальнейшего запутывания в Европе, США смогли бы более реалистично сбалансировать ключевые цели — особенно сдерживание китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе — с имеющимися ресурсами и возможностями.

Будущее международного порядка во главе с США будет решаться в Азии, и Пекин в настоящее время делает все, что в его силах, чтобы этот порядок рухнул. Китай уже достаточно силен, чтобы принять у себя зимние Олимпийские игры, даже если вместе с тем он «осуществляет геноцид» мусульман в Синьцзяне. Если администрация Байдена не осознает истинный масштаб угрозы, которую представляет Китай, и не примет в ближайшее время надлежащую целенаправленную стратегию, любое оставшееся окно возможностей для сохранения превосходства США может закрыться.