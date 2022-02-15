США выбрали себе не того врага — The Strategist
Большая часть демократического мира хотела бы, чтобы США и впредь оставались ведущей мировой державой. Однако если учесть, что Вашингтон не собирается отказываться от нынешнего курса, из-за которого силы страны оказались распылены, такое развитие событий, скорее всего, будет маловероятным, пишет профессор в области стратегических исследований в независимом частном Центре политических исследований в ДелиБрахма Челлани в статье, вышедшей 15 февраля в The Strategist.
На пути сохранения глобального лидерства США стоят внутриполитические проблемы: из-за глубокой поляризации и межпартийных дрязг сильно страдает американская демократия, а также становится сложнее достигать долгосрочных целей. Во внешней политике партийный раскол дает о себе знать в том, в ком каждая из партий видит потенциального соперника США. Так, согласно опросу, проведенному в марте 2021 года, республиканцы больше всего обеспокоены Китаем, тогда как — Россией.
Этим и можно объяснить то, почему американский президент Джо Байден относится к «распоясавшейся» России как к стране, равной США по потенциалу, тогда как ему следует сосредоточиться на вызове со стороны государства, реально находящегося с США в одной весовой категории, — со стороны Китая. По сравнению с Россией у КНР примерно в десять раз больше население и экономика, а на свою оборону оно направляет примерно в четыре раза больше, чем РФ. Мало того что Китай сильнее России, он искренне стремится вытеснить США с позиции ведущей мировой державы. Напротив, наращивая военную мощь на границах Украины, Россия стремится смягчить угрозу своей безопасности.
Вряд ли демократы поставили себе главной задачей ускорение упадка глобального лидерства США. Один американский президент за другим, будь он демократом или республиканцем, так и не смог признать, что однополярный мировой порядок, установившийся после Холодной войны и характеризующийся неоспоримым экономическим и военным превосходством США, давно ушел в прошлое. Вашингтон упустил свой «однополярный момент», в частности, ведя дорогостоящую и аморфную глобальную войну с террором, в том числе пойдя на ряд военных интервенций, а также из-за того, какой курс он выбрал в отношениях с Россией.
После победы в Холодной войне США, по сути, решили подольше почивать на лаврах: они проводили стратегические маневры, выставляя напоказ свое могущество. Примечательно, что они стремились расширить НАТО до пределов заднего двора России, но не прилагали особых усилий, чтобы ввести Россию в лоно Запада, как это было сделано с Германией и Японией после Второй мировой войны. Ухудшение отношений с Кремлем способствовало впоследствии «ремилитаризации» России.
Таким образом, хотя США по-прежнему являются ведущей военной державой в мире, они истощили свои силы, принимая решения и беря на себя обязательства в Европе и в других местах с 1991 года. Благодаря этому во многом становится понятным, почему США исключили развертывание собственных войск для защиты Украины. То, что США предлагают Киеву сегодня — оружие и боеприпасы, — не может защитить бывшую советскую республику от России, имеющей подавляющее военное преимущество над своим соседом.
После окончания Холодной войны лидеры США совершили еще одну фатальную ошибку: они поспособствовали усилению Китая — то есть появлению величайшего соперника, с которым когда-либо сталкивалась их страна. К сожалению, Вашингтону еще предстоит извлечь уроки из произошедшего. Американские же власти, напротив, по-прежнему уделяют недостаточно внимания и ресурсов чрезмерно широкому кругу глобальных проблем — от российского реваншизма и китайской агрессии до меньших угроз на Ближнем Востоке и в Африке, а также на Корейском полуострове. И тем самым они непреднамеренно продолжают укреплять глобальное влияние Китая, не в последнюю очередь за счет злоупотребления санкциями.
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Например, запретив своим партнерам и союзникам импортировать иранскую нефть, США как при Бараке Обаме, так и Дональде Трампе позволили Китаю не только приобрести нефть со значительной скидкой, но и стать крупным инвестором и партнером Исламской республики в сфере безопасности. Аналогичным образом санкции США подтолкнули в руки Китая богатую ресурсами Мьянму. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, чья страна столкнулась с эмбарго США на поставки оружия из-за своих связей с Китаем, задал в прошлом году вопрос: «Если я не буду полагаться на Китай, на кого я буду полагаться?»
Тот же вопрос задавала себе и Россия. Хотя и та, и другая страна на протяжении десятилетий держались на расстоянии друг от друга, санкции, введенные США после «аннексии» Крыма в 2014 году, побудили президента Владимира Путина установить более тесное стратегическое партнерство с КНР. Двусторонние отношения, вероятно, будут углубляться независимо от того, что происходит на Украине, однако большая часть новых жестких санкций, которые США пообещали ввести в случае российского «вторжения», значительно ускорит этот процесс, и Китай окажется в большом выигрыше.
Запланированные США серьезные финансовые санкции, в том числе «ядерный вариант» — отключение российских банков от международной платежной системы SWIFT, — превратят Китай в банкира России, что позволит Пекину получать огромные прибыли и расширять международное использование своей валюты. Если Байден выполнит свое обещание заблокировать газопровод «Северный поток — 2», по которому планируется доставлять российские энергоносители в Германию через Балтийское море, к этим энергоносителям сможет получить более значительный доступ как раз Китай.
На самом деле, заручившись недавно обязательством Москвы увеличить экспорт российского природного газа почти в десять раз, Китай создает систему безопасности, которая в случае китайского вторжения на Тайвань сможет противостоять западным энергетическим санкциям и даже блокаде. Пекин также может получить военную выгоду, потребовав более широкого доступа к российским военным технологиям в обмен на свою поддержку.
Для США усиление оси Россия — Китай является наихудшим возможным исходом украинского кризиса. Лучшим исходом был бы компромисс с Россией, чтобы гарантировать, что она не вторгнется и, возможно, не «аннексирует» Украину. Избежав дальнейшего запутывания в Европе, США смогли бы более реалистично сбалансировать ключевые цели — особенно сдерживание китайской агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе — с имеющимися ресурсами и возможностями.
Будущее международного порядка во главе с США будет решаться в Азии, и Пекин в настоящее время делает все, что в его силах, чтобы этот порядок рухнул. Китай уже достаточно силен, чтобы принять у себя зимние Олимпийские игры, даже если вместе с тем он «осуществляет геноцид» мусульман в Синьцзяне. Если администрация Байдена не осознает истинный масштаб угрозы, которую представляет Китай, и не примет в ближайшее время надлежащую целенаправленную стратегию, любое оставшееся окно возможностей для сохранения превосходства США может закрыться.