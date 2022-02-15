Российские военные после окончания совместных с Белоруссией учений «Союзная решимость» вернутся в пункты постоянной дислокации. Этот процесс уже начался, сообщил 15 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Официальный представитель Министерства обороны России уточнил, что свои задачи уже выполнили подразделения Южного и Западного военных округов. Они начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и до конца дня выдвинутся в свои гарнизоны.

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Новость о начале процесса возвращения российских военных в пункты постоянной дислокации обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, «Первый независимый», «Новое издание». Многие из участников обсуждения восприняли данную новость в позитивном ключе ввиду того, что в последние недели активно нагнеталась антироссийская истерия.

«Ау… Что за необязательность? Мы уже настроились… А кто вторгаться будет?» — иронизирует Oleg.

«Весь мир шантажировал, угрожал, умолял, просил Путина напасть, а он не напал… Уверен, Путин заслужил премию мира…» — добавила «Соната».

Kremlin.ru Владимир Путин

"Всё, можете расслабиться», — смеется Dmitrii.

«Как обычные учения приводят «незалежну» в состояние диареи», — пошутил Алексей М.

«Это была проверка на «патриотизм», главные «патриоты», которые учили родину любить, уже не на Украине. Такие у нас патриоты…» — пишет Dober.

«Это получается, что из Львова обратно в Киев! Зрада?» — сарказмом отреагировал «Мирный».

"Что теперь будут орать упоротые? Зеленский, конечно, скажет, что це перемога (это победа. — О. П.), Путин «испугался» нашего «патриотизма», — смеется Yurii.

«Деньги раздерибанили на всякие теробороны», — добавил Виктор.

«Э, куда? Там вроде как нападение запланировано», — в свою очередь также смеется Иван.

«Байдену Нобелевскую премию мира за то, что остановил «агрессора», — шутит Влад В.

«Сколько караваев теперь зачерствеет…» — с юмором отметил Victor.

«Ну это же теперь преподнесут как победу!» — выразил предположение один из участников обсуждения.

«Всё, спасибо украинцам, которые сидели с автоматом на кухне в тапочках, спасибо учителями и детям, которые с картонными автоматами оберегали Украину. Спасибо Байдену, который делал из мухи слона, чтобы обвалить нашу гривну. Байдена нужно в «Миротворец» добавить», — написал Vitaly K.

«А когда очередные учения??? Так, просто интересно!» — не без сарказма поинтересовался Петр С.

Mil.ru Cовместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022»

«Да ну как так, что даже на борщ не хотите заскочить с пампушками», — иронизирует Алексей.

«Под прикрытием войны подняли на всё цены. Так удобнее народ грабить», — отметил Сергей.

«Под шумок о нападении Украина получила от западных партнёров кучу военного хлама и кредиты на несколько ярдов. Профит. Плюс самые патриотичные патриоты сдристнули», — отреагировал VK.

«А полоумные так надеялись на нападение…» — добавил Ivan L.

«Ну, а что? Свою задачу выполнили и перевыполнили. Крысы побежали от одной мысли, что если или вдруг. На данном этапе стало понятно, кто и чего хочет от этой независимой страны», — написала Svetlana S.

«Сейчас Bloomberg напишет, что Путин испугался санкций и сплоченного воздействия Запада и не напал», — с сарказмом подытожил Андрей Б.

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