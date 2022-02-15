После того как Реджеп Тайип Эрдоган пришел к власти в 2002 году, он начал проводить последовательные кампании и запускать «инициативы», которые должны были помочь получить одобрение для Турции на пути становления полноправным членом Европейского союза в 2005 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Одной из таких инициатив, осуществленных в отношении курдов, цыган и алевитов, была «армянская инициатива». Осуществил этот процесс Ахмет Давутоглу, который возглавил министерство иностранных дел, заменив Абдуллаха Гюля, избранного президентом в 2007 году. Важной возможностью на пути нормализации отношений стали матчи национальных сборных Армении и Турции, которые попали в одну группу в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2010 года. Президенты двух стран вместе, под развевающимися на стадионах флагами Армении и Турции, наблюдали игры, состоявшиеся в Ереване в 2008 году и в Бурсе в 2009 году.

Игнорируя резкие заявления Азербайджана и не обращая внимания на реакцию президента Ильхама Алиева, президент Гюль, премьер-министр Эрдоган и министр иностранных дел Давутоглу оказали полную политическую поддержку двусторонним переговорам Анкары и Еревана в Женеве. Ответный матч с Арменией, сыгранный на стадионе Ататюрка в Бурсе 14 октября 2009 года, имел решающее значение для выхода Турции из группы и попадания на чемпионат. По указанию правительства Партии справедливости и развития (ПСР) были приняты решительные меры для предотвращения возможных протестов против Армении и во избежание выкрикивания лозунгов в поддержку Азербайджана. Также было принято решение запретить вывешивать флаги Азербайджана на стадионе во время футбольного поединка.

Հայորդի 60-тысячное шествие против армяно-турецких протоколов. Ереван. 09.10.2009

Переговоры в Женеве зашли в тупик после того, как в последний момент Армения потребовала от Турции признания геноцида армян, официальных извинений, а также признания территориальных претензий Еревана, как это описано в Конституции Армении, включавших территории горы Арарат. А Турция в свою очередь начала настаивать на прекращении оккупации Нагорного Карабаха и возвращении его Азербайджану.

«Армянская инициатива» провалилась в 2009 году. К этому моменту в Турции в разных сферах экономики были заняты около 150 тысяч граждан Армении. Активизировалась приграничная торговля, челночный бизнес и взаимные туристические поездки.

Возвращение за стол переговоров и возобновление отношений, которые были разорваны последние 12 лет, является возможностью для Эрдогана, который всё больше застрял в тупиках во внешней политике и вынужден делать шаги назад, добиваясь нормализации отношений с Египтом, Объединенными арабскими Эмиратами и Израилем. Эти усилия по улучшению отношений с соседними государствами правящей партии Турции, которая погрязла в экономическом кризисе, также являются ключом к восстановлению хороших отношений с ЕС и США.

Семь лет назад, на 99-ю годовщину 24 апреля 1915 года, которую Армения признает официальным днем геноцида армян, Эрдоган впервые опубликовал послание соболезнования армянам, погибшим в Первой мировой войне, на девяти языках, в том числе на армянском.

В своем послании, которое в то время привлекло большое внимание, Эрдоган назвал события 1915 года «событием, имевшим бесчеловечные последствия» и сказал: «Мы желаем армянам, погибшим в начале XX века, упокоиться с миром, и передаем наши соболезнования их внукам».

Русские солдаты обнаружили множество тел замученных армян в селе Шейхалан, 1915 год

Сесть за стол переговоров стало возможным с реализацией условия, которое Эрдоган поставил в 2014 году, — «только после урегулирование нагорно-карабахского конфликта».

Для урегулирования армяно-турецких отношений с армянской стороны посланником назначен Рубен Рубинян, который является вице-спикером Национального собрания Армении. В биографии Рубиняна есть некоторые фрагменты, которые вызывают у граждан определенные подозрения относительно деятельности молодого человека в Турции.

Рубену Рубиняну 32 года. В 2006—2010 гг. он учился на факультете международных отношений Ереванского государственного университета. В 2011 г. окончил Университетский колледж Лондона (UCL), магистр по специальности «политика и безопасность». В 2012 г. — Ягеллонский университет в Польше, магистр по специальности «Европоведение».

В 2017—2018 гг. Рубен Рубинян в рамках проекта Фонда «Грант Динк» по «Обмену опытом между Арменией и Турцией» провел исследование в «Центре политики Стамбула» (IPC), действующем при Университете Сабанджи (Sabancı Üniversitesi) Турции. Исследование Рубиняна посвящено влиянию общественных организаций на процессы демократизации Турции. (https://hrantdink.org/tr/faaliyetler/projeler/turkiye-ermenistan-programi/turkiye-ermenistan-burs-programi/1031-turkiye-ermenistan-burs-programi-4-donem-sonuclari-aciklandi)

Таким образом, после года «обучения» в Лондоне, Польше и Турции в результате известных событий 2018 года Рубинян был сразу назначен заместителем министра иностранных дел, никогда прежде не только не будучи в дипломатической сфере, но и вообще не работая нигде (https://ru.yerevan.today/59 214)

Никола Пашинян в 2018 году был одним из лидеров акций гражданского неповиновения в антиправительственных акциях протеста движения «Гражданский договор», в результате которого произошла цветная революция, вынудившая правительство Сержа Саргсяна уйти в отставку.

Ավետիսյան91 Никол Пашинян с протестующими 15 апреля 2018

Пашинян свободно говорит по-английски и владеет турецким языком на среднем уровне.

Последние несколько дней оппозиция в Армении напоминает о том, что Рубинян, отец которого также выступал против прежней власти и считался сторонником первого президента Левона Тер-Петросяна, около года находился в Турции. (Alin Ozinian (20 Aralık 2021). «Kadife devrim öncülüğünden Türkiye özel temsilciliğine: Ruben Rubinyan kimdir?». Kronos34. Erişim tarihi: 6 Ocak 2022.)

На основании протоколов, подписанных Пашиняном и Алиевым в присутствии Путина в Москве, было принято решение открыть транспортные коридоры между Нахичеванью, Арменией, Азербайджаном и Турцией, начать строительство железных и автомобильных дорог, а также осуществить проекты транспортной инфраструктуры. Выполнение некоторых работ на себя должны были взять турецкие подрядчики. Часть автомобильной и железнодорожной дороги, которая будет проложена между Нахичеванью и Азербайджаном на границе с Турцией, пройдет по территории Армении. Поэтому нормализация двусторонних отношений необходима для реализации этих проектов.

Несмотря на решение Байдена официально признать «армянский геноцид» (депортацию 1915 г. и резню 1915 г., которые президенты США до того времени довольствовались тем, что именовали «великая катастрофа»), в апреле Анкара практически промолчала в ответ на эти слова и отреагировал на них на самом низком уровне. Было очень любопытно какой будет реакция Эрдогана, впервые встретившегося с президентом США на саммите НАТО в Брюсселе в июне прошлого года. Однако после встречи на вопрос журналистов, поднимался ли вопрос геноцида армян или нет, турецкий президент, не скрывая свое удовольствие, ответил: «Слава богу, эта тема так и не попал в повестку дня». В этом смысле можно уверенно заявить, что решения Эрдогана о нормализации отношений с Арменией также в первую очередь направлены на то, чтобы сблизиться с Байденом и США.