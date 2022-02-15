Заявление спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса о том, что в России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы — и тогда будет «совсем другая жизнь», вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 15 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чубайс

"Когда начнут судить по закону таких, как он, тогда и начнётся в России другая жизнь», — считает Алексей К.

Многие пользователи с большой долей скепсиса отнеслись к призыву Чубайса. Граждане считают, что раз такой человек советует России ввести плату за углеродные выбросы, тогда следует делать что угодно, но только не то, что он говорит.

«Прошу заметить, что Чубайс намеренно не сказал, что мы будем жить хорошо. «Другая жизнь» не означает, что она будет лучше. Может быть, и хуже. А когда такое произносит Чубайс, то, вероятней всего, речь и идёт о загробной жизни», — предполагает Василий М.

Ряд пользователей указывают на то, что Чубайс не имеет авторитета среди населения России, поэтому люди с большим недоверием относятся к его словам и проявляют недовольство, когда кто-то в российской власти следует его советам.

«В 90-х годах при этом реформаторе по имени Чубайс миллионы людей остались без работы. Всё умудрился развалить. Не жили, а выживали. А он всё ещё у власти и продолжает советы раздавать. Почему?» — задаётся вопросом Людмила С.

«Чубайс с Ельциным и Ко в 90-е годы такого напредлагали и наделали, что мы до сих пор от этого шока отойти не можем. Разграбили страну под благими предлогами», — поделился своим мнением Юрий П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

Некоторые комментаторы отмечают, что Чубайс является до мозга костей западником и стремится не мытьём, так катаньем подложить Россию под Европу.

«То Чубайса население России слишком большое смущает! То надо «присоединиться» к международной программе «сокращения потребления ресурсов». Сейчас делает дураками Кремль, заставляя платить Европе за выдох изо рта и выхлопные газы! Это является очередной аферой для дураков!» — отмечает Алексей Д.

«Россия — это сырьевой придаток, который находится в зависимости от Европы. Сильно зависит от импорта. Теперь нас ещё и за поставку сырья заставят платить. Мы им продаём, так ещё и приплачивать за это будем. Ну чем не экономическое рабство?» — пишет Батюшка О.

Часть людей считает, что России следует стремиться к независимости от экономической ситуации в Европе.

«А на кой чёрт мы должны ориентироваться на то, что происходит в Европе? Они там у себя вводят какие-то налоги — нас это не колышет. Если хозяева Чубайса дали своей марионетке команду агитировать за углеродный налог, то мы не обязаны этого Чубайса слушать и ему подчиняться», — написал Кирилл С.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

Напомним, 14 февраля РБК опубликовало материал, согласно которому спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил о том, что в России нужно как можно скорее ввести плату за углеродные выбросы — и тогда будет «совсем другая жизнь». Чиновник пояснил, что в 2030 году Евросоюз отменит бесплатные квоты на выбросы, поэтому Российской Федерации следует незамедлительно озаботиться данным вопросом.