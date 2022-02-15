Борцы за всё хорошее склонны не видеть зла на своей стороне. Тем не менее, даже если учесть, что в последнее время стандарты современной политики опустились ниже некуда, всё равно ужасно наблюдать, как либералы по обе стороны Атлантического океана не хотят замечать, оправдывают и скрывают присутствие неонацистов и представителей других античеловеческих идеологий в рядах своих сторонников в таких странах, как Украина и Венгрия, пишетСохраб Ахмари в статье, вышедшей 15 февраля в The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Начать можно с Украины: 14 февраля англо-американские СМИ поведали о 79-летней украинской бабушке Валентине Константиновской, которая учится обращаться со стрелковым оружием в Мариуполе в рамках подготовки к «потенциальному» российскому вторжению. Мероприятие, казалось бы, было созданным для СМИ: седовласая, морщинистая пенсионерка поклялась: «Я буду защищать свой дом, свой город, своих детей».

В Великобритании издания Times и Daily Telegraph поместили Константиновскую на первые страницы своих газет, тогда как их коллеги из Guardian, Independent и Financial Times вышли со статьями с не менее волнующими фотографиями с тех же гражданских учений. Так, у Guardian это ухоженная женщина с винтовкой в руках, в случае с Independent — ребенок, которого учат обращаться с обоймами для патронов.

Не смогли устоять и американские СМИ. Главный иностранный корреспондент NBC News Ричард Энгель процитировал слова Константиновской: «Твоя мать тоже сделала бы это». Филиал ABC в Нью-Йорке показал кадры с той же тренировки: на них Константиновская бросает на Владимира Путина стальной взгляд из-за дула автомата Калашникова. Тому же сценарию последовало и финансируемое американскими налогоплательщиками «Радио свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Цитата из видео «Украинцев запугали войной с Россией — мнения аналитиков и экспертов» на tvr.by Валентина с автоматом

Посыл понятен: «Вот бабушки, маленькие дети и (привлекательные) молодые женщины стоят на переднем крае демократии против российской реакции и реваншизма».

О чем не сообщили ни американцы, ни британские журналисты, так это о том, что эти учения проводил батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующийся в Мариуполе. В ФБР эту организацию считают «военизированным подразделением…, известным своей связью с неонацистской идеологией и использованием нацистской символики». В ведомстве также отметили, что его представители «участвовали в обучении и радикализации находящихся в США организаций сторонников превосходства белых». Те, кто пытается оправдывать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возражают, утверждают, это регулярное подразделение, сформированное из добровольческого батальона, во главе которого стояли лидер неонацистской группировки — как будто такое объяснение намного лучше того, о чем говорят в ФБР.

В сюжете ABC на руке одного из мужчин в форме, тренирующих бабушку, можно было запросто увидеть знаки отличия «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выполненные в стилистике СС. Больше на связи организации с нацистами англо-американские журналисты никак не указали. Вскрывать эту близость «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с нацистами и показывать ее американцам и британцам пришлось интернет-сыщикам. И это несмотря на то, что СМИ на континенте без труда прямо сообщали о неонацистских связях. Euro News, например, опубликовала статью под заголовком «Украинская ультраправая группировка предлагает обучение гражданскому населению» (Ukraine Far-Right Group Offers Training to Civilians).

После бури возмущения в Twitter «Радио свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) без объяснения причин удалило свой сюжет о бабушке. Другие же СМИ продолжили как ни в чем не бывало.

Все ли украинцы, которые готовятся защищать свою родину, — это неонацисты, реакционеры и расисты? Конечно, нет. Тем не менее, когда антироссийские настроения достигают апогея в Вашингтоне и Вестминстере, довольно интересно наблюдать, как англо-американские СМИ стирают любой факт, который мог бы омрачить в остальном черно-белый образ того, как «храбрые либерал-демократы бросают вызов Кремлю». Настаивать же на неудобных фактах — неизбежно вызвать обвинения в «продвижении российской пропаганды».

Затем Венгрия, где нынешний премьер-министр Виктор Орбан и его правящая партия «Фидес» вскоре столкнутся на всеобщих выборах с самопровозглашенной коалицией либералов, «зеленых», социалистов и неонацистов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Да, здесь нет никакой ошибки: стремясь сделать так, что против «Фидес» выступила единая оппозиция, левые сформировали единый блок с «Йоббиком» — то есть неонацистское движение «За лучшую Венгрию», лидеры которого плевали на мемориалы жертвам холокоста, чей веб-сайт до недавнего времени предупреждал о «стремлении сионистского Израиля доминировать над Венгрией и миром» и чей глава внешнеполитического ведомства призвал коллег-законодателей «подсчитать людей еврейского происхождения, которые живут здесь, особенно в венгерском парламенте и венгерском правительстве, которые действительно представляют угрозу для национальной безопасности».

"Дважды взяв интервью у руководства «Йоббика», я могу засвидетельствовать, что это одна из самых по-настоящему пугающих партий во всей Европе. Тем не менее на выходных появились кадры, на которых Петер Марки-Зай, лидер оппозиционного блока и человек, который сменит Орбана на посту премьер-министра, агитирует за кандидата от «Йоббика» и признает членство «фашистов» в его коалиции», — подчеркнул Ахмари.

«Признают ли левые и правые либеральные СМИ в Соединенных Штатах (и Великобритании) один и тот же факт? Хоть как-нибудь, даже сквозь зубы? Попробуйте ввести Jobbik в поиске сайта газеты New York Times», — указал автор.

Он отметил, что единственное, что можно найти, — это стенограмма его выступления в подкасте Эзры Кляйна, в котором он упомянул этот крайне неудобный факт, или заметку от 2018 года — до образования объединенного оппозиционного блока.

«Либералы, скажите прямо: «Они, может быть, и нацисты, но они наши нацисты», — заключил Ахмари.