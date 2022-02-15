Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днём единения. В своём обращении к согражданам 14 февраля политик заявил, что подписал соответствующий указ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал украинский лидер.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинской журналистки Дианы Панченко «Панченко» (а также на странице журналистки в социальной сети Facebook). Также новость обсудили в телеграм-канале «Первый независимый» и на странице украинского журналиста Вячеслава Чечило в социальной сети Facebook.

«Ну сумасшедшие, ей Богу», — отреагировал Денис.

«Бред какой-то, выходной тогда давай и делай государственным праздником», — пишет Dober.

«Опять предлагает шаманские обряды? Покрасить мусорки в цвета флага, пронести по улицам патриотическую символику и позаниматься гимнопением? Чтобы отогнать «дух Путина» и испугать врагов своей страшной рожей? Ну это примерно то, чем всегда занимаются дикари уже несколько тысячелетий. Жаль только, что ещё 30 лет назад мы не были дикарями», — отметил King.

«Похоже [на] кадры из «Титаника»… Там была музыка перед гибелью, а здесь — гимн», — не без сарказма добавила Irina I.

«Интересно, ну вот скажут в СМИ, [что] следующее нападение на 8 марта, он его тоже обозначит праздником или уберёт Женский день», — недоумевает Evgeni.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«16 февраля в 10:00 всем стоять по стойке смирно», — иронизирует S. V.

«Как говорится, другого единства у меня для вас нет», — написал Vladimir.

«Какое единение? Если продолжил дело Порошенко — делить граждан Украины на правильных и неправильных?!» — задалась вопросом Ирина Г.

«Так дата нападения постоянно меняется. Придется сделать День единения плавающей датой», — шутит Денис Я.

«Какое может быть единение с нацикам???» — недоумевает Виктор.

«Насколько глупый человек, — приказом народ объединить. Умора», — отметил Андрей К.

«В смысле единения? Россия с Украиной едины? Ну так давно пора!» — призвала Беата.

«Теперь такие «праздники» можно каждый день назначать», — пишет Сергій Л.

«Я, как… филолог не могу понять, чем День соборности будет принципиально отличаться от Дня единения (единства)?» — недоумевает Валентина Ш.

«День единения против агрессии, которую сама власть опровергала. Эпично», — смеется Николай Т.

«Нет никакой «российской агрессии», есть обычная гражданская война на Украине», — подчеркнул Александр З.

Dnr-sckk.ru Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка

«Надо б сварить самый большой котелок борща, для закрепления эффекта», — пошутила Jana M.

«Этот бред когда-нибудь закончится?» — задалась вопросом Rimma E.

«Народ един в одном вопросе: когда эта… [ерунда] закончится?» — подытожил Александр П.

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