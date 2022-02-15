Запад упускает действительные цели России на Украине. Это может быть не военный удар, а что-то другое. Сегодня поступил целый шквал сообщений о том, что уже завтра авиакомпании могут прекратить международные рейсы на Украину, потому что в текущих условиях страховые компании не продлевают покрытие. В результате над всей страной образуется, по сути, бесполетная зона, пишет заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета (организация, признанная в РФ нежелательной) Мелинда Хэринг в статье, вышедшей 14 февраля в The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

Экономика Украины уже терпит удар за ударом. Из страны, следуя совету официальных лиц США и других государств, которые рекомендовали всем уезжать, уже бегут иностранные инвесторы и некоторые граждане. Курс украинской валюты упал на рекордно низкий уровень. Она почти не может привлекать капитал на международных рынках.

Можно рассмотреть то, как именно разворачивались события. Россия стягивает войска и выдвигает ряд максималистских политических требований, требуя признания своей сферы влияния в Восточной Европе и наложения вето на суверенитет Украины. Западные страны отвергают этот шантаж. В то же время они строго предупреждают своих граждан, указывая на разведданные о готовящемся нападении. Они подчеркивают, что президент России Владимир Путин «пока не принял окончательного решения», но это слышат люди.

На Украине нарастает тревога, но официальные лица США, «обеспокоенные потенциальной гибелью людей в результате массированного военного нападения России», пошли еще дальше. Они открыто указывают на такие разведывательные данные, которые почти никогда не разглашаются публично. Из них следует, что может произойти провокация, что могут быть инсценированы массовые зверства, жертвами которых станут тысячи людей. Подобные заявления вызывают удивление. The New York Times с восхищением отмечает, что «после десятилетий обучения информационной войне у президента России Владимира Путина Соединенные Штаты пытаются победить мастера в его же игре».

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин

Но Москва тоже слушает и смотрит. Даже если западные официальные лица достаточно дозированно раскрывают секретную информацию, чтобы защитить источники и методы ее сбора, Кремль знает, что по крайней мере часть того, что он «посылает» по скрытым каналам, теперь с большой долей вероятности может дойти до журналистов и общественности через Белый дом или пресс-службы Госдепа.

Можно представить себе, что думают аналитики страховых компаний, которые обеспечивают страхование полетов над Украиной. Они ничего не знают об этой бывшей советской республике, и всё, что они видят, — это танки.

Внезапно правительство Украины, которое без того стеснено в средствах, оказывается в ситуации, когда ему необходимо накопить несколько сотен миллионов долларов или столкнуться с введением запретной для полетов зоны. Оценки угрозы изменились и без участия российской военной авиации.

Заявленные Россией требования носят политический характер. Москва пытается подорвать экономику Украины и оказать достаточное давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он сломался или его правительство пало. Катастрофа со страхованием авиакомпаний, которую, похоже, никто не предсказывал, развернулась в течение нескольких часов.

«Нервы на пределе, а западные чиновники из лучших побуждений публикуют в социальных сетях устрашающе звучащие разведывательные данные, и на этом всё, безусловно, не закончится», — подчеркнул Хэринг.

Vladimir Yaitskiy Аэропорт Киева, Борисполь

В эту-то игру Россия сейчас и играет — она хочет превратить озабоченность Запада по поводу «вторжения», а также рупор глобальной коммуникации в оружие. Внимание всего мира приковано к, казалось бы, бесконечным изображениям российских танков, грузовиков, ракет и вертолетов, несущихся через заснеженную сельскую местность к границам Украины. Вскоре, если вторжения не последует, все о нём забудут. Выводы страховых аналитиков не так опасны, как артиллерия, но украинцам по-прежнему нужно покупать продукты, платить за квартиру, отправлять детей в школу и делать всё возможное, чтобы жить своей жизнью. Всё это будет намного сложнее, если их экономика рухнет.

Экономический кризис подрывает моральный дух и перестраивает расстановку сил на политической арене, что стало очевидно после кризиса 2008 года. «Нацелив» на Украину «множеством пушек», настроив «канал, созданный для обнародования смертоносных спекуляций», используя величайшую в истории машину по распространению слухов, установленную на телефоне в каждом кармане, Москва давит на бывшую советскую республику не только своими военными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

О грязи и танках можно забыть. Пришло время поговорить о пропаганде, панике и давлении. Западные правительства должны тщательно просчитывать второстепенные эффекты информации, которую они делают достоянием общественности, чтобы предотвратить панику. Они также должны принять все возможные меры для защиты украинской экономики. Наконец, они должны работать с социальными сетями, чтобы усмирить потоки дезинформации и лжи, которые так легко поднимаются во время кризиса.