Минус база отдыха

Бывший вице-губернатор Приморского края, экс-депутат Госдумы Сергей Сопчук, ставший фигурантом уголовного дела, продолжает терять свои активы. После изъятой в доход государства золоторудной фирмы дело дошло и до базы отдыха. Юридически и на первый взгляд активы не имеют к бывшему высокопоставленном чиновнику никакого отношения, но Генпрокуратура РФ доказала, что фактическим владельцем имущества был именно Сопчук. Что ещё перешло в доход государства по этому скандальному делу? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Пресс-служба Законодательного собрания Приморского края Сергей Сопчук

Минус золотодобывающий актив

Судья Замоскворецкого районного суда Москвы Пазухина ранее удовлетворила иск Генпрокуратуры России к ООО «Комплекс отдыха «Маяк», бывшему вице-губернатору Приморья Сергею Сопчуку и его сестре — Людмиле Стуковой. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, Сергей Сопчук ранее стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в том, что, будучи на госслужбе, он незаконно занимался предпринимательством и легализовал средства от этой деятельности. Следователи считают, что через подконтрольные лица он владел целой группой активов в Приморье. По ходатайству следствия в конце декабря 2021 года суд повторно избрал Сопчуку меру пресечения в виде заключения под стражу, но заочно, так как сам фигурант скрылся в неизвестном направлении. Он также был объявлен в международный розыск.

Пресс-служба Государственной думы РФ Сергей Сопчук (слева) в Государственной думе

А пока идёт следствие и розыск бывшего чиновника, Генпрокуратура России последовательно изымает активы, которые, по мнению истца, фактически принадлежат Сопчуку, а не тем лицам, которые вписаны в единый госреестр юрлиц.

Так в 2021 году по иску надзорной инстанции в доход государства были изъяты доли в золотодобывающей компании с четырьмя действующими лицензиями — ООО «Терней Золото». По данным ЕГРЮЛ, официально с 14 октября 2021 года 100% доли в фирме с уставным капиталом 1 млн рублей принадлежат Росимуществу.

Читайте также: Генпрокурор отсудил золотой прииск: при чём тут бывшие вице-губернаторы?

Минус база отдыха

В реестре директором ООО «Терней Золото» до сих пор числится Игорь Петин. Он же числится владельцем ООО «Комплекс отдыха «Маяк», которое фигурировало в иске Генпрокуратуры РФ. Данная фирма была создана в июле 2011 года. Директором указана Анастасия Вайнаровская.

Цитата из видео «Обзор комплекса отдыха «Маяк» г. Владивосток» пользователя Комплекс отдыха Маяк. youtube.com Комплекс отдыха «Маяк»

Комплекс отдыха «Маяк» является парк-отелем на берегу моря в 30 минутах езды от Владивостока. В нём, помимо номеров, есть ресторан.

На сайте базы «Маяк» ранее появилось сообщение, что с 6 декабря 2021 года комплекс «приостанавливает свою деятельность», так как «стал участником судебного процесса» и не может «гарантировать выполнения своих обязательств перед гостями».

Вернёмся к судебному иску надзорной инстанции.

Само решение закрыто от публики, но из той документации, что размещена в открытом виде, можно узнать некоторые детали дела. Так, речь шла об обращении имущества базы в доход государства и о взыскании денежных средств как имущества, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы». Сумма иска составляла свыше 135 млн рублей.

Скриншот страницы mayakonline.ru Сообщение о приостановке деятельности комплекса

Будет ли база отдыха последним активом, изъятым у Сергея Сопчука прокуратурой, пока неизвестно. Между тем у близких родственников экс-чиновника довольно обширный бизнес на Дальнем Востоке.

Что касается места пребывания самого фигуранта уголовного дела, то поговаривают, что он проводит время в Объединенных Арабских Эмиратах.