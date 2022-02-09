Экс-президент США Дональда Трамп заявил, что некомпетентный вывод американских войск из Афганистана придал России уверенности насчет вторжения на Украину. Политик добавил, что Штаты не оказались бы в таком положении, если бы он все еще был на посту президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Как мы дошли до этого? Они (Россия и Китай) наблюдали за Афганистаном, за самым некомпетентным выводом войск в истории. Скоро вы увидите, что произойдет с Китаем и Тайванем. Они наблюдали за нами и поняли, что США не знают, что делают… внезапно, я думаю, они стали гораздо более амбициозными», — заявил Трамп.

Американские интернет-пользователи выразили свое мнение под соответствующей публикацией Fox News.

«Ждать до последней минуты, чтобы вывести войска, было не самой лучшей идеей. Нужно было начать в мае, как было согласовано, и неуклонно продвигаться вперед, пока не останется последний человек и единица техники», — пишет knucklesandwich.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход США из Афганистана

«Если бы Байден следовал плану Трампа по выводу войск, это было бы сделано правильно, но Байден хотел показать, что он теперь главнокомандующий, и изменил план, что привело к катастрофическому и хаотичному выводу войск и гибели американцев», — соглашается politicansareliars.

«Согласен, следовало постепенно выводить свои войска и со временем возвращать власть стране, которую мы покидали. Таким образом, США не спустили бы в унитаз 20 лет, отданных врагу, стремящемуся уничтожить наш образ жизни. Сейчас в Афганистане еще хуже, чем было, когда мы туда вошли, и теперь его контролируют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — отвечает DesertWarrior86.

The U.S. Army Солдаты США в Афганистане

«Оборудование стоимостью 85 миллиардов долларов — это налоги американцев, которые остались в Афганистане», — сожалеет impeahjoe.

«Хотя это и много долларов налогоплательщиков, и я определенно не склоняюсь к левым, обе стороны потратили слишком много долларов налогоплательщиков за десятилетия. Вот почему элита становится богаче, а средний класс — беднее», — отвечает Ness54.

«Здесь я позволю себе вольность — я большой сторонник Трампа, но должен признать, что иногда он мог бы воспользоваться небольшой помощью в своей «презентации» или вытащить некоторые другие «глаголы» — между США и Россией никогда не было ситуации «мы любим друг друга» — это были отношения «уважения». Другие страны, наносящие тяжелый удар, смотрят, что мы делаем и как мы действуем, и они действуют соответственно», — комментирует intelligent341.

«Трамп прекрасно выразил всё, о чем я думал. Ему не нужна была помощь, чтобы говорить правду», — делится fromthemomma224.

«Что я ценю в Трампе, так это его твердость и способность постоять за Америку и американцев, даже если это означает быть непопулярным среди СМИ и левых. Я считаю, что он мог бы добиться гораздо большего, если бы демократы не пытались остановить каждый его шаг. Демократы хотели, чтобы он потерпел неудачу, потому что он не был карьерным политиком, которого нельзя было купить, как остальных, и посмотрите, что он имеет сейчас из-за этого», — сожалеет discuspunch.

«Скажите «аминь» и внесите поправку! Демократы не хотят человека, который не является политиком, и они хотели объявить ему импичмент, потому что он хотел, чтобы правительство было менее коррумпированным», — вспоминает Peachie.

«Ненавидите вы Трампа или нет, но если бы он был президентом, этого бы не происходило на Украине. Наши границы были бы под контролем. Я также уверен, что у нас не было бы гиперинфляции и рецессии за углом. И я уверен, что Трамп не перевозил бы иммигрантов по стране ранним утром», — отмечает inferno_2424.

Напомним, что более 40% сторонников экс-президента США Дональда Трампа считают, что ситуация вокруг Украины не касается Соединенных Штатов. Об этом говорится в результатах соцопроса Yahoo и YouGov.