В последнее время российские СМИ «раскручивают» как видного японского военного эксперта преподавателя Токийского университета Ю Коидзуми. Интерес к воззрениям этого политолога понятен — ведь он в основном специализируется на тематике японо-российских отношений. Вот и «Газета. ру» (российское общественно-политическое интернет-издание) проявила к нему интерес, взяв развернутое интервью, назвав Коидзуми и его коллегу — эксперта фонда Sasakawa Peace Foundation Тайсукэ Абиру ни много ни мало «ведущими японскими специалистами по России». Хорошо знающий серьезных японских специалистов по нашей стране, автор этих строк все же воздержался бы от присвоения молодому исследователю Ю Коидзуми столь пышного и ко многому обязывающего «титула». Пока мало что говорит для меня и имя Тайсукэ Абиру.

The University of Tokyo Ю Коидзуми. Японский военный эксперт, преподаватель Токийского университета

Среди характеристик Ю Коидзуми в российских источниках находим и такую: «Окончив в 2005 году факультет социологии университета Васэда, Коидзуми поступил в аспирантуру данного университета на кафедру политологии, где в 2007 году получил степень магистра политологии (это ниже, чем, например, в России кандидат наук). В 2009 году Коидзуми поступил на работу в службу информации и анализа МИД Японии в качестве специалиста-аналитика. Следует отметить, что служба информации и анализа входит в структуру разведывательных органов Японии.

В 2010 году Коидзуми стал приглашённым исследователем в Институте мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук. Что для гражданина иностранного государства в столь молодом возрасте является серьёзным достижением». Коиздуми женат на женщине из России, что, видимо, также должно способствовать углубленному изучению «менталитета русских».

Фрагмент итальянской карты 1682 года. Хоккайдо и Сахалин были частью материка и не принадлежали Японии

Интервью «Газете. ру» Коидзуми начинает с объявления российским читателям, что Россия-де не дотягивает до уровня «противника Японии», ибо «в российском Восточном военном округе всего 80 тысяч российских солдат, что почти 1/3 от численности Сил самообороны Японии». «Поэтому, — разъясняет аналитик, — с точки зрения нашего правительства, угрозы — это Китай и Северная Корея из-за их ракет». Небезынтересно, как отнеслись бы к такому «арифметическому» анализу соотношения сил в ведомстве Сергея Шойгу и в Восточном военном округе РФ.

Противоречия в военной области Коидзуми сводит к «проблеме ПРО».

«Сейчас Россия очень резко реагирует на систему ПРО в Японии, а раньше она же говорила, что каждая страна имеет право защищать себя. Москва считает, что это угрожает ей и якобы у нас находятся даже американские наступательные системы. Такие необоснованные заявления тоже ухудшают представления о России в Японии», — чуть ли не обижается аналитик.

Карта Японии и Кореи, изданная Национальным географическим обществом США, 1945 г. (Фрагмент). Подпись красным шрифтом под Курильскими островами: «В 1945 в Ялте было согласовано, что Россия вернёт себе Карафуто (южная часть острова Сахалин) и Курилы»

И ни слова о планах размещения на территории Японии американских ракет средней и меньшей дальности, а также о том, что навязываемые США системы ПРО в действительности могут наносить по нашей территории удары крылатыми ракетами «Томагавк». Напомним одно из высказываний по этому поводу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова:

«Размещаются в Японии закупаемые у США пусковые установки для противоракет, те самые пусковые установки, которые Соединенными Штатами уже были испытаны не только для запуска противоракет, но и для запуска ударных крылатых ракет. То есть это уже оружие, которое было запрещено договором о ракетах средней и меньшей дальности, пока он действовал, пока американцы его не сломали. Это уже возможность для ударных вооружений вблизи наших границ. Конечно, мы должны это принимать во внимание…»

Петр Мамонов Крупные базы США на карте Японии

Вызывает удивление заявление Ю Коидзуми со словом «якобы» о том, что на территории Японии «находятся американские наступательные системы». Трудно допустить мысль, что аналитик не понимает, что в составе базирующегося на территорию и акваторию Японии американского ударного оружия постоянно находятся атомные авианосцы и подводные лодки с ядерным оружием на борту, не говоря уже о нашпигованной наступательным оружием, в том числе ядерным, Окинаве.

В ходе интервью была затронута и тема о так называемом «территориальном вопросе», а именно о незаконных притязаниях японского правительства на суверенно принадлежащие России южнокурильские острова. При этом еще один участник интервью Тайсукэ Абиру попытался убедить российского читателя в том, что «нынешнее правительство (премьера Кисиды) ищет новый курс в отношении России». «Сейчас Токио собирается перестроить или построить заново отношения с Москвой. Это как раз главная задача для администрации Кисиды в отношениях с Россией. Если улучшится ситуация с пандемией, я думаю, вполне возможно будет пригласить Сергея Лаврова в Японию, либо организовать встречу в формате 2+2 (министры обороны и иностранных дел от Японии и России — «Газета.Ru»). Даже в течение 2022 года, я думаю, можно организовать встречу на высшем уровне», — считает этот аналитик.

Военно-воздушная база корпуса морской пехоты США Футенма (Гинован). Окинава. Япония

«В средней и долгосрочной перспективе японское правительство продолжит диалог с Россией с целью заключения мирного договора. Но российско-японские отношения очень важны и в краткосрочной перспективе в связи с резким подъемом Китая. Поэтому внешняя политика Японии ищет конкретный путь для заключения мирного договора и решения территориального вопроса. Сейчас идет поиск методов достижения этой цели, поиск нового курса», — убеждает японский аналитик.

Не скрою, мне трудно понять, о какой «перестройке» японо-российских отношений толкует Абиру. Ведь премьер Кисида заявляет не о «выстраивании новых отношений» двух стран, а о возвращении к «базовой позиции» японского правительства с неукоснительным требованием «возвращения» южнокурильских островов, причем «всех и сразу». Более того, он вместе с США грозит Москве «жесткими мерами» за политику в отношении Украины, давая понять, что «символических санкций», как при Синдзо Абэ, больше не будет.

Если бы японские аналитики серьезно анализировали нынешнюю политику в отношении японских территориальных притязаний, то увидели бы, что именно Москва объявляет об изменении своего отношения к переговорам, на которых Токио, используя как лазейку «мирный договор», вознамерился вынудить российское руководство идти на поводу и на беспринципные уступки. Во-первых, послу РФ в Японии Михаилу Галузину было поручено заявить: «Для сведения тем, кто может еще быть не в курсе российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания в отношении на наши южные Курильские острова…» Во-вторых, Токио и российская общественность были проинформированы о том, что Москва никогда не вела переговоров с Токио по вопросу принадлежности островов. И, в-третьих, еще раз четко определено отношение Москвы к абсурдным требованиям Токио ради участия японских компаний в развитии Курил отказаться от действия законодательства РФ на островах. Разъясняя принципиальную позицию правительства РФ, посол Галузин заявляет:

«Хотел бы отметить, что каких-либо эксклюзивных прав на указанных территориях у Японии нет и быть не может. Любая хозяйственная деятельность на Курильских островах, включая и южную их часть, должна осуществляться строго на общих основаниях и исключительно в рамках российского законодательства».

Подключаясь к навязшей в зубах «территориальной проблеме», Ю Коидзуми, правда, без уверенности, начитает что-то говорить о возможности обойти одобренную российским народом статью конституции РФ о запрете не только передачи российских территорий, но и ведения переговоров на эту тему. «Да, два года назад была введена поправка в Конституцию России. В этой статье четко написано, что запрещается отчуждение части территории России. Но если тщательно читать данную статью, то можно обнаружить оговорку — «за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами». На основе этого японские эксперты говорят, что с ее помощью возможно решить территориальный вопрос», — зондирует военный политолог. И тут же сокрушенно признает: «Но Россия считает, что территориального спора с Японией не существует. Поэтому, я думаю, в ближайшее время решить данный вопрос будет очень трудно…»