Законопроект американского сенатораРоберта Мендеса «О защите суверенитета Украины» (Defending Ukraine Sovereignty), который предполагает введение превентивных санкций против России, можно сравнить с однозарядным образом: он обладает огромной мощью, но бьёт без разбора, из-за чего пострадает не только Россия, достанется и США, которым «оторвет пальцы на ногах». Более того, после первого же выстрела у Вашингтона не останется оружия для сдерживания России, тогда как у России в арсенале останется еще много чего, пишетАнатоль Ливен в статье, вышедшей 14 февраля в Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В рамках этой законодательной инициативы предполагается введение широкого спектра санкций против России как в сфере торговли, так и против отдельных российских лиц и банков. Наиболее радикальной мерой, прописанной в документе, станет отключение РФ от SWIFT.

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Поскольку Соединенные Штаты и НАТО недвусмысленно дали понять, что не может быть и речи об отправке их войск для защиты Украины, угроза массированных санкций на сегодняшний день является самым эффективным средством сдерживания российского вторжения, которым располагает Запад. Точно так же крайне важно, чтобы это средство сдерживания не было израсходовано преждевременно, в результате чего у Запада не останется средств воздействия на Россию.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

В настоящее время еще есть место для дипломатического решения этого кризиса. Понятно, что российские власти «еще не решились на войну» — как бы то ни было, но Москва неоднократно заявляла, что не намерена вторгаться на Украину, — и что демарш России не был просто предлогом для войны. Если бы это было так, Россия уже вторглась бы, когда основные требования Москвы были отклонены.

Так, администрация США и Франция указали на два процесса, в которых возможен дипломатический прогресс, и в Москве к этим предложениям отнеслись серьезно, поэтому крайне важно не сорвать дальнейшие обсуждения.

В ответ на требования Кремля США признали «неделимость безопасности», что является ключевой позицией России, даже если Москва и Вашингтон по-разному толкуют ее значения, и предложили решить некоторые важные для РФ проблемы посредством заключения новых соглашений о взаимном контроле над вооружениями в Европе, особенно в отношении размещения ракет меньшей и средней дальности.

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона основана на возобновлении переговоров в «нормандском формате» между Францией, Германией, Россией и Украиной, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе в соответствии с Минским протоколом II от 2015 года: автономия, гарантированная на международном уровне для Донбасса в составе суверенной Украины. С 2015 года поддержка этого документа также является официальной политикой США. Более того, эти соглашения являются, по сути, единственным способом вернуть Донбасс Украине, поскольку любая попытка Украины сделать это силой приведет к катастрофическому поражению, и, действительно, именно на это надеются российские сторонники жесткой линии.

Наконец, хотя США и НАТО в своих документах отвергли запрет на вступление Украины в Североатлантический альянс, они до сих пор не исключают возможности введения моратория на несколько лет, пока не будут решены более широкие вопросы в сфере безопасности с Россией. Запад при этом ничем не пожертвует, поскольку даже самые ярые сторонники членства Украины в НАТО признают, что это произойдет не скоро.

U.S. Army Инструктор США на Украине

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Пока эти переговоры продолжаются и Россия не начала полномасштабного вторжения, следует держать новые масштабные санкции в запасе. Еще одна очень важная причина этого заключается в том, что, хотя такие санкции сильно навредят России, они также могут нанести значительный ущерб Западу и западному альянсу.

На Западе непосильное бремя новых санкций ляжет сначала не на Соединенные Штаты, а на европейцев в виде нехватки энергоносителей и повышения цен на энергоносители. Около 40% европейского газа и 30% нефти поступает из России. В краткосрочной и среднесрочной перспективе у Европы просто нет нормальной альтернативы российскому газу.

Европейская общественность может быть готова нести такие издержки в ответ на «вторжение» России на Украину, однако попытка Соединенных Штатов заставить ЕС принять их в обмен на какие-то гораздо менее масштабные действия России чревата серьезной политической и общественной реакцией на политику США. Чтобы сохранить единство Запада, важно, чтобы было очевидно, что виновная сторона — именно Россия, потому что без западного единства новые санкции невозможно будет сделать эффективными.

Массивные новые санкции, ведущие к затяжной экономической войне между Западом и Россией (поддерживаемой Китаем), также могут серьезно повлиять на мировую экономику в целом, включая экономику Соединенных Штатов. Помимо глобального роста цен на энергоносители, Россия также является ведущим мировым экспортером товаров, в том числе продуктов питания и жизненно важного сырья, такого как титан, алюминий, никель и медь.

(сс) homw Алюминий

Меры, которые отрезали бы Россию от международной банковской системы и, следовательно, затруднили бы или сделали бы невозможным для других государств оплату российских товаров, чреваты всплеском глобальной инфляции, что неизбежно в свою очередь подстегнет инфляцию в Соединенных Штатах. Резкий рост мировых цен на продовольствие может спровоцировать беспорядки и нестабильность во многих уязвимых государствах и создать новые возможности для исламистского терроризма.

Наконец, массированные санкции заставят Россию сильно увеличить зависимость от Китая, тем самым гарантируя энергетическую безопасность Пекина, поддерживая его инициативу «Один пояс, один путь» и в целом укрепляя позиции Китая в мире.

В связи с вышеизложенным существуют очень серьезные проблемы с некоторыми положениями закона «О защите суверенитета Украины» в его нынешнем виде. Расплывчатая формулировка законопроекта предполагает, что полный спектр санкций может быть введен в ответ на действия России, далекие от вторжения, — даже, например, на новую кибератаку или предполагаемую попытку диверсии. В существующем законопроекте нет попытки разграничить разные уровни действий России и откалибровать ответные санкции США. Это чревато серьезным расколом между Соединенными Штатами и некоторыми из их ключевых европейских союзников.

После введения эти санкции будет чрезвычайно трудно отменить. Законопроект предусматривает, что санкции могут быть сняты только в случае официального соглашения между правительствами Украины и России, что фактически дает Киеву право вето в отношении политики США. Как неоднократно можно было наблюдать в последние годы, украинское правительство само подвергается сильному давлению со стороны националистически настроенных экстремистов. В результате контроль над жизненно важной областью политики США будет передан опасным силам, на которые Америка не обязательно сможет повлиять. И если бы такие санкции оставались в силе постоянно, они были бы источником постоянных трудностей для мировой экономики и большим подарком Китаю.

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Целью угрозы новых западных санкций должно быть предотвращение войны и поддержка администрации Байдена в ее переговорах с Россией. Связывание рук администрации, к чему стремится этот законопроект, значительно снижает вероятность успеха текущих переговоров. А введение санкций до того, как произойдет какое-либо вторжение, сделает войну гораздо более вероятной.

Война на Украине была бы катастрофой для украинского народа, а также крайне негативным развитием событий для ЕС и мировой экономики, в том числе для экономики США. Ответить на российское вторжение поддержкой «партизанской войны» на Украине означало бы создать перманентный вооруженный конфликт в Европе, нескончаемые страдания простых украинцев и реальную угрозу нападения России на любое государство НАТО, поддерживающее «партизан». Гораздо лучше использовать угрозу санкций, чтобы предотвратить войну, а не выбрасывать этот ценный инструмент заранее.