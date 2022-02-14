Спустя три десятилетия после обретения независимости от СССР Литва снова оказалась на переднем крае напряженности между либерально-демократическим миром и «коммунистическим авторитаризмом». На этот раз прибалтийское государство борется с Китайской Народной Республикой, которая использует запугивание и инновационное экономическое искусство государственного управления, а не военную силу, «как Советский Союз», пишет аналитик Центра международной киберполитики Австралийского института стратегической политики (ASPI) Фергус Хантер в статье, вышедшей 14 февраля в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Против этого небольшого прибалтийского государства, в котором проживает 2,8 млн человек, была развернута одна из самых экстремальных тактик принудительной дипломатии. Запугивая Литву, Китай пытался использовать членство страны в ЕС и ее экономическую зависимость, что превратило этот вопрос в опасный политический кризис для молодой демократии.

Главный «грех» Литвы заключался в том, что она позволила открыть в Вильнюсе «тайваньское представительство», которое использовало название самоуправляемого острова, а не удобную для Пекина альтернативу «Тайбэй». В ответ на это Пекин, по сути, заблокировал импорт из этого прибалтийского государства, ограничил свой туда экспорт, тогда как китайские компании отменили свои заказы из Литвы.

Более значительное развитие события получили в декабре, когда транснациональные компании, такие как немецкий производитель автозапчастей Continental, столкнулись с угрозой введения ограничений на импорт в КНР своей продукции из-за того, что их цепочки поставок включали Литву.

Этот акт китайской принудительной дипломатии, обычно направленной против стран и компаний за «оскорбление чувств китайского народа» словами или делами, стал основной причиной визита в Австралию министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Этот вопрос находится в центре внимания правительств-единомышленников, стремящихся расширить сотрудничество и «укрепить либеральный международный порядок против авторитарных угроз».

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

«Долгое время Австралия была одним из главных примеров того, как Китай использовал экономику и торговлю в качестве политического инструмента или, можно сказать, даже в качестве политического оружия», — заявила Ландсбергис 9 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.

«Теперь Литва присоединяется к этому эксклюзивному клубу», — добавила она.

В ходе двусторонних переговоров в Канберре официальные лица и эксперты услышали, что ситуация в Литве экономически и политически не носит катастрофического характера, а тактика Пекина ограничивается литовскими продуктами. Китайская таможня сообщила о падении торговли из Литвы на 91% в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим годом, но в 2020 году страна отправила в Китай товаров на сумму всего €300 млн, что составляет около 1% от общего объема экспорта.

Тем не менее в декабре ситуация, в которой оказалась Литва, обострилась: Пекин расширил свои угрозы на европейские корпорации, имеющие контракты и производство в этой прибалтийской стране. Немецкие компании, такие как Volkswagen и Continental, сильно зависят от китайского рынка и являются крупными работодателями в Литве.

Очевидно, Китай стремился поставить Литву в неудобное положение и заставить европейских партнеров оказать давление на Вильнюс, чтобы тот пошел на попятную. Такое развитие событий, возможно, объясняет результаты проведенного в стране опроса общественного мнения, согласно которому позицию правительства поддерживают лишь 13% граждан, а также причину, по которой президент Гитанас Науседа в какой-то момент дистанцировался от решения о создании тайваньского представительства, назвав его «ошибкой».

Такая реакция со стороны китайского правительства, которое стремится ограничить контакты острова с международным сообществом, была неизбежна. Кроме того, этому развитию событий предшествовали другие внешнеполитические шаги Литвы в пику Китаю, в том числе выход Вильнюса из форума 17+1 с государствами Центральной и Восточной Европы.

В январе официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Литва держит отношения между ЕС и Китаем в заложниках, и призвал блок «соблюдать принцип одного Китая и торжественное обязательство, которое он взял на себя при установлении дипломатических отношений между Китаем и ЕС».

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Однако Пекину не удалось изменить политику в Вильнюсе. Как заявил Ландсбергис Национальному пресс-клубу 10 февраля, «Литва не идет на попятную». Столкнувшись со всё большим кризисом в конце 2021 года, литовское правительство считает, что оно сплотило внутренних политических игроков в поддержку своей политики. Благодаря взаимодействию с партнерами из ЕС, особенно с Германией, удалось предотвратить любые значительные общественные разногласия, даже если в некоторых уголках существовало беспокойство.

«Я думаю, что люди понимают [вызов со стороны КНР], но я также думаю, что существует очень четкая тенденция не видеть определенные примеры», — отметил Ландсбергис во время визита в Канберру.

«И я знаю, что в некоторых учреждениях думали, что Литва действительно не будет занимать жесткой позиции», — добавил он.

Как ультиматум, выдвинутый всему ЕС в отношении существующих и будущих инвестиций в Литву, скажется на прибалтийском государстве, будет понятно еще не скоро, а последствия для поставщиков и рабочих страны могут получить еще более негативный характер. Какими бы ни были внутренние опасения, ЕС пришел на помощь Литве, объявив в январе, что примет меры в рамках Всемирной торговой организации. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что действия Китая представляют угрозу целостности единого рынка ЕС.

Австралия, которая начала собственный судебный процесс в ВТО в связи с блокировкой Пекином импорта вина и ячменя, продемонстрировала солидарность, попросив присоединиться к литовским консультациям в качестве заинтересованной третьей стороны, наряду с США, Великобританией, Канадой, Японией и Тайванем.

Однако, хотя процессы разрешения споров в ВТО полезны для обеспечения подотчетности, многие считают их недостаточно эффективными для исправления случаев принуждения одних стран со стороны других. Судебные разбирательства затягиваются, и по стандартам торгового суда трудно доказать, что подобные меры «серой зоны» нарушают правила. Поэтому страны ищут новые способы обеспечения коллективной безопасности и сдерживания китайского принуждения.

Европейская комиссия предложила независимый «инструмент против принуждения», который оценивал бы возможное экономическое принуждение, облегчал взаимодействие с преступником и позволял принимать — вне зависимости от того, о какой стране идет речь — контрмеры, такие как ответные торговые ограничения.

В США представители как Демократической, так и Республиканской партий в Конгрессе предпринимают усилия по созданию «целевой группы по противодействию экономическому принуждению» для изучения методов наиболее эффективного взаимодействия с союзниками, чтобы реагировать на акты принуждения и создания для агрессоров издержек.

Whitehouse.gov Конгресс США

Несмотря на всё большее число материалов, посвященных этому геоэкономическому вопросу, от экспертов из США, Европы и Австралии, по-прежнему необходимо существенно продвинуть глобальную дискуссию путем всестороннего анализа концепции, намерений, методов и воздействия принудительной дипломатии и возможных на нее ответов. С этой целью ASPI запустила крупный проект по этому вопросу, основываясь на отчете за 2020 год, в котором задокументировано растущее использование тактики принуждения.

Решения проблемы непросты. Различные политические, экономические и стратегические обстоятельства, с которыми сталкиваются разные страны, затрудняют практические коалиционные действия. Как страны, которые ценят открытую торговлю и свободные рынки, могут осуществлять эффективное вмешательство, не подрывая конкуренцию и предпринимательство? Демократические государства также связаны правовыми рамками, в отличие от авторитарных режимов. Для любой заслуживающей доверия стратегии партнерам США могут потребоваться гарантии приверженности Вашингтона принципам многосторонности и глобальной торговли, основанной на правилах.

Одна из идей, у которой есть поклонники в Канберре и Вашингтоне, — это пакт о коллективной экономической безопасности, который, подобно статье 5 НАТО, рассматривает нападение на одного члена как нападение на всех. Это может включать в себя фонд финансирования для помощи пострадавшим отраслям, что позволит странам поглощать и нейтрализовать принудительные забастовки и возлагать расходы на агрессора. Но предложение юридически и политически недостаточно проработано.

Некоторые страны, которые экономически более зависимы от Китая, даже если они втайне обеспокоены, могут опасаться присоединяться к активным действиям, рискуя получить ответный удар. С другой стороны, они не захотят не принять участие в коллективной поддержке, которая может впоследствии потребоваться и им самим.

Литва ощущает на себе двойную угрозу либеральному порядку, поскольку Россия, более привычный вызов для прибалтийского государства, «продолжает стягивать силы к границе с Украиной». Ландсбергис — 40-летний профессиональный дипломат, лидер консервативной партии «Союз Отечества» и внук известного литовского борца за независимость — связывает действия Китая и России с фундаментальным испытанием основанного на правилах международного порядка, в каком бы регионе они ни находились. По его словам, тактика принуждения Китая, возможно, выглядит по-новому, но она напоминает давнее запугивание со стороны России.

«Оказалось, что Литву не так легко запугивать, — сказал Ландсбергис 10 февраля. — Может быть, потому что мы уже сталкивались с хулиганами».

Каковы намерения Китая? Пекин, безусловно, может наказать страны, которые выходят за рамки, и удерживать других от того, чтобы последовать их примеру — «убить курицу, чтобы напугать обезьяну», как гласит китайская пословица. Но действительно ли он всё еще рассчитывает успешно «заставить» оказавшиеся в центре его внимания страны изменить политику, когда это редко срабатывает? В целом эта тактика способствовала ужесточению общественного мнения по отношению к Китаю и поощрению диверсификации торговли.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

После последней встречи министров иностранных дел четырех стран, которая вызвала критику Пекина за то, что диалог по вопросам безопасности является «инструментом сдерживания Китая», премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ужесточил свою риторику, заявив, что российско-китайская «коалиция автократий» стремится запугать и принуждать другие страны.

В случае с Литвой, если Пекин думал, что может использовать экономические инстинкты ЕС, чтобы добиться подчинения в сфере безопасности, он, кажется, просчитался. Однако в ЕС всё запомнили, и Китай снова поднял ставки в своем вызове мировому порядку.