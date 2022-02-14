Страны Запада встали на защиту Литвы от принуждения Китая — Strategist
Спустя три десятилетия после обретения независимости от СССР Литва снова оказалась на переднем крае напряженности между либерально-демократическим миром и «коммунистическим авторитаризмом». На этот раз прибалтийское государство борется с Китайской Народной Республикой, которая использует запугивание и инновационное экономическое искусство государственного управления, а не военную силу, «как Советский Союз», пишет аналитик Центра международной киберполитики Австралийского института стратегической политики (ASPI) Фергус Хантер в статье, вышедшей 14 февраля в The Strategist.
Против этого небольшого прибалтийского государства, в котором проживает 2,8 млн человек, была развернута одна из самых экстремальных тактик принудительной дипломатии. Запугивая Литву, Китай пытался использовать членство страны в ЕС и ее экономическую зависимость, что превратило этот вопрос в опасный политический кризис для молодой демократии.
Главный «грех» Литвы заключался в том, что она позволила открыть в Вильнюсе «тайваньское представительство», которое использовало название самоуправляемого острова, а не удобную для Пекина альтернативу «Тайбэй». В ответ на это Пекин, по сути, заблокировал импорт из этого прибалтийского государства, ограничил свой туда экспорт, тогда как китайские компании отменили свои заказы из Литвы.
Более значительное развитие события получили в декабре, когда транснациональные компании, такие как немецкий производитель автозапчастей Continental, столкнулись с угрозой введения ограничений на импорт в КНР своей продукции из-за того, что их цепочки поставок включали Литву.
Этот акт китайской принудительной дипломатии, обычно направленной против стран и компаний за «оскорбление чувств китайского народа» словами или делами, стал основной причиной визита в Австралию министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Этот вопрос находится в центре внимания правительств-единомышленников, стремящихся расширить сотрудничество и «укрепить либеральный международный порядок против авторитарных угроз».
«Долгое время Австралия была одним из главных примеров того, как Китай использовал экономику и торговлю в качестве политического инструмента или, можно сказать, даже в качестве политического оружия», — заявила Ландсбергис 9 февраля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австралии Марис Пейн.
«Теперь Литва присоединяется к этому эксклюзивному клубу», — добавила она.
В ходе двусторонних переговоров в Канберре официальные лица и эксперты услышали, что ситуация в Литве экономически и политически не носит катастрофического характера, а тактика Пекина ограничивается литовскими продуктами. Китайская таможня сообщила о падении торговли из Литвы на 91% в декабре 2021 года по сравнению с предыдущим годом, но в 2020 году страна отправила в Китай товаров на сумму всего €300 млн, что составляет около 1% от общего объема экспорта.
Тем не менее в декабре ситуация, в которой оказалась Литва, обострилась: Пекин расширил свои угрозы на европейские корпорации, имеющие контракты и производство в этой прибалтийской стране. Немецкие компании, такие как Volkswagen и Continental, сильно зависят от китайского рынка и являются крупными работодателями в Литве.
Очевидно, Китай стремился поставить Литву в неудобное положение и заставить европейских партнеров оказать давление на Вильнюс, чтобы тот пошел на попятную. Такое развитие событий, возможно, объясняет результаты проведенного в стране опроса общественного мнения, согласно которому позицию правительства поддерживают лишь 13% граждан, а также причину, по которой президент Гитанас Науседа в какой-то момент дистанцировался от решения о создании тайваньского представительства, назвав его «ошибкой».
Такая реакция со стороны китайского правительства, которое стремится ограничить контакты острова с международным сообществом, была неизбежна. Кроме того, этому развитию событий предшествовали другие внешнеполитические шаги Литвы в пику Китаю, в том числе выход Вильнюса из форума 17+1 с государствами Центральной и Восточной Европы.
В январе официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что Литва держит отношения между ЕС и Китаем в заложниках, и призвал блок «соблюдать принцип одного Китая и торжественное обязательство, которое он взял на себя при установлении дипломатических отношений между Китаем и ЕС».
Однако Пекину не удалось изменить политику в Вильнюсе. Как заявил Ландсбергис Национальному пресс-клубу 10 февраля, «Литва не идет на попятную». Столкнувшись со всё большим кризисом в конце 2021 года, литовское правительство считает, что оно сплотило внутренних политических игроков в поддержку своей политики. Благодаря взаимодействию с партнерами из ЕС, особенно с Германией, удалось предотвратить любые значительные общественные разногласия, даже если в некоторых уголках существовало беспокойство.
Как ультиматум, выдвинутый всему ЕС в отношении существующих и будущих инвестиций в Литву, скажется на прибалтийском государстве, будет понятно еще не скоро, а последствия для поставщиков и рабочих страны могут получить еще более негативный характер. Какими бы ни были внутренние опасения, ЕС пришел на помощь Литве, объявив в январе, что примет меры в рамках Всемирной торговой организации. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что действия Китая представляют угрозу целостности единого рынка ЕС.
Австралия, которая начала собственный судебный процесс в ВТО в связи с блокировкой Пекином импорта вина и ячменя, продемонстрировала солидарность, попросив присоединиться к литовским консультациям в качестве заинтересованной третьей стороны, наряду с США, Великобританией, Канадой, Японией и Тайванем.
Однако, хотя процессы разрешения споров в ВТО полезны для обеспечения подотчетности, многие считают их недостаточно эффективными для исправления случаев принуждения одних стран со стороны других. Судебные разбирательства затягиваются, и по стандартам торгового суда трудно доказать, что подобные меры «серой зоны» нарушают правила. Поэтому страны ищут новые способы обеспечения коллективной безопасности и сдерживания китайского принуждения.
Европейская комиссия предложила независимый «инструмент против принуждения», который оценивал бы возможное экономическое принуждение, облегчал взаимодействие с преступником и позволял принимать — вне зависимости от того, о какой стране идет речь — контрмеры, такие как ответные торговые ограничения.
В США представители как Демократической, так и Республиканской партий в Конгрессе предпринимают усилия по созданию «целевой группы по противодействию экономическому принуждению» для изучения методов наиболее эффективного взаимодействия с союзниками, чтобы реагировать на акты принуждения и создания для агрессоров издержек.
Несмотря на всё большее число материалов, посвященных этому геоэкономическому вопросу, от экспертов из США, Европы и Австралии, по-прежнему необходимо существенно продвинуть глобальную дискуссию путем всестороннего анализа концепции, намерений, методов и воздействия принудительной дипломатии и возможных на нее ответов. С этой целью ASPI запустила крупный проект по этому вопросу, основываясь на отчете за 2020 год, в котором задокументировано растущее использование тактики принуждения.
Решения проблемы непросты. Различные политические, экономические и стратегические обстоятельства, с которыми сталкиваются разные страны, затрудняют практические коалиционные действия. Как страны, которые ценят открытую торговлю и свободные рынки, могут осуществлять эффективное вмешательство, не подрывая конкуренцию и предпринимательство? Демократические государства также связаны правовыми рамками, в отличие от авторитарных режимов. Для любой заслуживающей доверия стратегии партнерам США могут потребоваться гарантии приверженности Вашингтона принципам многосторонности и глобальной торговли, основанной на правилах.
Одна из идей, у которой есть поклонники в Канберре и Вашингтоне, — это пакт о коллективной экономической безопасности, который, подобно статье 5 НАТО, рассматривает нападение на одного члена как нападение на всех. Это может включать в себя фонд финансирования для помощи пострадавшим отраслям, что позволит странам поглощать и нейтрализовать принудительные забастовки и возлагать расходы на агрессора. Но предложение юридически и политически недостаточно проработано.
Некоторые страны, которые экономически более зависимы от Китая, даже если они втайне обеспокоены, могут опасаться присоединяться к активным действиям, рискуя получить ответный удар. С другой стороны, они не захотят не принять участие в коллективной поддержке, которая может впоследствии потребоваться и им самим.
Литва ощущает на себе двойную угрозу либеральному порядку, поскольку Россия, более привычный вызов для прибалтийского государства, «продолжает стягивать силы к границе с Украиной». Ландсбергис — 40-летний профессиональный дипломат, лидер консервативной партии «Союз Отечества» и внук известного литовского борца за независимость — связывает действия Китая и России с фундаментальным испытанием основанного на правилах международного порядка, в каком бы регионе они ни находились. По его словам, тактика принуждения Китая, возможно, выглядит по-новому, но она напоминает давнее запугивание со стороны России.
Каковы намерения Китая? Пекин, безусловно, может наказать страны, которые выходят за рамки, и удерживать других от того, чтобы последовать их примеру — «убить курицу, чтобы напугать обезьяну», как гласит китайская пословица. Но действительно ли он всё еще рассчитывает успешно «заставить» оказавшиеся в центре его внимания страны изменить политику, когда это редко срабатывает? В целом эта тактика способствовала ужесточению общественного мнения по отношению к Китаю и поощрению диверсификации торговли.
После последней встречи министров иностранных дел четырех стран, которая вызвала критику Пекина за то, что диалог по вопросам безопасности является «инструментом сдерживания Китая», премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ужесточил свою риторику, заявив, что российско-китайская «коалиция автократий» стремится запугать и принуждать другие страны.
В случае с Литвой, если Пекин думал, что может использовать экономические инстинкты ЕС, чтобы добиться подчинения в сфере безопасности, он, кажется, просчитался. Однако в ЕС всё запомнили, и Китай снова поднял ставки в своем вызове мировому порядку.