Украина может отказаться от намерения вступить в НАТО, дабы избежать конфликта с Россией. Об этом заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Дипломат отметил, что в Киеве пытаются найти лучший выход из сложившейся ситуации. Украинские власти могут «согласиться не вступать в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией», говорится в сообщении радиостанции в Twitter.

«Это означало бы, что страна отказывается от цели, прописанной в ее конституции», — также уточняется в сообщении.

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Заявление украинского дипломата обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, 112.ua, «Наглый» и «Панченко».

»Что ж ты, фраер, сдал назад?» — адресовал свой вопрос дипломату Сергей.

«Чего только не сделаешь, чтобы войну остановить? Может, где-то здравый смысл проснется? Сомнительно как-то», — пишет Paul L.

«Когда жить захочешь, не так раскорячишься…» — отреагировал Пашка 88.

«Может, это самое умное, что он сказал», — добавила Наталья М.

«Может, это самое умное, что сказал не только он, а вообще хоть кто-то из руководителей Украины…» — ответил Наталье М. Gleb.

President.gov.ua Вадим Пристайко

«Как будто нас бы туда взяли», — смеется Stanislav K.

«Ну, нейтральный статус надо закреплять в Конституции, а так это пустые разговоры», — отметил Вячеслав.

«Неужели прозрел? Только поздно пить «Боржоми», когда печень отвалилась…» — написал Sergey S.

«Громкое заявление, и не более того. Как они изменения в Конституции протащат?» — недоумевает Dima M.

«Самое прекрасное, что и брать-то не собирались», — прокомментировал Vladusha.

«Если он это сказал, его отзовут. Хотя он, скорее всего, прав и нам никогда не дадут вступить в НАТО. Для многих увы, но это так», — написал Владимир.

«Да неужели мозги включили…» — отреагировала Ирина Н.

«Статью из Конституции тоже уберет? Дурак или врëт», — добавил «Мирный».

»Отказаться от вступления Украины в НАТО? А кто ее звал? Чемодан без ручки…» — отметил Sergei O.

«Щас будет видео с извинениями», — добавил Mark.

«Та он уже на «Миротворце» одной ногой. Добазарился, чертяка», — смеется Konstantin.

«Та то не так его поняли», — иронизирует Ирина Юрьевна.

«Может отказаться [от курса на вступление в НАТО], а может и нет. А может отказаться, а потом сказать, что всё понарошку. Украина же», — отметил «Не Скажу».

U.S.Army ВСУ

«Такое чувство, что наша власть хочет войны на пару дней, чтобы потом оправдать отказ от НАТО и всей европейской движухи», — написал Гиорги.

«А когда об этом заявляла Россия, к чему это может привести, они же такие мощные были, такие сильные, такие тяжёлые в своих заявлениях…» — напомнил Хосе Ж.

«А посол не в курсе, что эти обстоятельства вечные??? Россия как была географически на карте, так и остаётся», — смеется Андрей П.

«Пристайко, посол Украины в Британии, заявил, что Украина может отказаться он НАТО, чтоб предотвратить войну. А чуть позже добавил, что его неправильно поняли. Вся суть нашей внешней политики в двух предложениях», — подытожила автор телеграм-канала «Панченко» украинская журналистка Диана Панченко.

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