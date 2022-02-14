Еще до того, как Вашингтон предупредил о «неизбежности» российского вторжения на Украину, стало известно о том, что канцлер ГерманииОлаф Шольц направится с официальным визитом в Киев и Москву. Во время его визита в Киев, который состоится 14 февраля, главной задачей немецкого лидера будет успокоить национальных лидеров, разгневанных отказом Берлина поставлять оборонительное вооружение, и занять более четкую позицию в отношении санкций против России.

Bundesregierung/Kugler Олаф Шольц

Но это деликатное дипломатическое мероприятие не идет ни в какое сравнение с той задачей, которую ему придется решать на следующий день в Москве, особенно после того, как власти США и других стран 11 февраля призвали своих граждан покинуть Украину, пишет Ханс фон дер Бурхард в статье, вышедшей 14 февраля в европейской версии газеты Politico.

Если опасения Вашингтона обоснованы, Шольц может стать последним западным лидером, у которого будет шанс лично убедить президента России Владимира Путина не начинать «новое нападение» на своего западного соседа.

Аналогичный визит президента Франции Эммануэля Макрона, который состоялся на прошлой неделе, по-видимому, мало что сделал для того, чтобы убедить российского лидера разрядить кризис, вызванный сосредоточением более 100 тыс. военнослужащих России у границ Украины. Выступая перед своей поездкой 13 февраля, Шольц сказал, что существует «очень, очень серьезная угроза миру в Европе».

Немецкие официальные лица попытались снизить ожидания того, что Шольц, который находится у власти чуть более двух месяцев, может заключить какую-либо сделку с Путиным, и заявили, что главная цель состоит в том, чтобы Россия и впредь участвовала в международных мирных переговорах. Но самого факта, что Шольц выходит на арену, может быть достаточно, чтобы выиграть некоторые очки у союзников за границей и критиков дома, которые были встревожены его молчанием и сумбурными сообщениями в первые недели этого кризиса.

«Важно, чтобы Шольц стал принимать заметное участие в этой европейской и международной переговорной структуре», — сказал Штефан Майстер, эксперт по России и Украине в Совете по международным отношениям Германии, который консультировал канцлера перед поездкой.

«Его уже давно критикуют за то, что он практически ничего не говорит, а когда говорит, то — неразборчиво, — и за то, что он не играет центральной роли в этом процессе, как это делала [бывший канцлер] Ангела Меркель», — добавил он.

Эти поездки Шольца в Москву и Киев представляют собой еще одну попытку канцлера-социал-демократа заявить о себе на международной арене. Немецкие политики в его трехпартийном правительстве и в рядах оппозиции говорят, что немецкие власти начали стремиться к более решающей роли как раз вовремя.

«Важно, чтобы Германия принимала непосредственное участие в переговорах с Россией и не оставалась в стороне», — сказал Бижан Джир-Сараи, представитель по внешней политике Свободной демократической партии, одного из партнеров Шольца по коалиции.

В Киеве, по его словам, канцлер должен ясно дать понять, что ФРГ «стоит на стороне Украины» и что неприкосновенность территориальной целостности Украины является «высшим приоритетом».

Шольцу придется приложить усилия, чтобы убедить Киев и в том, и в другом. Отказ Берлина поставить оборонительное оружие Украине, его действия, направленные на то, чтобы помешать отправке оружия союзникам, а также его нежелание прямо заявить, что газопровод «Северный поток — 2» подпадет под санкции в случае вторжения на Украину, вызвали серьезное разочарование среди украинских политиков.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский даже отменил встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, как сообщается, из-за возмущения позицией Берлина.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок

Наличные для Киева

Шольц попытается донести тщательно выверенное сообщение, ясно дав понять, что политика экспорта вооружений не изменится, а также указав, что Киев получает существенную поддержку от Германии в других формах.

Берлин оправдывает свое решение не отправлять оружие Украине тем, что историческая ответственность за зверства Второй мировой войны означает, что Германия не должна поставлять оружие в зоны конфликта. Критики указывали как на исторические, так и на современные несоответствия в этом аргументе, но любой серьезный сдвиг в позиции Германии вызовет борьбу внутри партии и коалиции Шольца.

Тем не менее Германия является крупнейшим донором Украины в гражданском секторе наряду с Соединенными Штатами, предоставившим с 2014 года €1,83 млрд. Довод Германии заключается в том, что такая экономическая помощь особенно важна в нынешних условиях.

Продолжающийся конфликт между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими войсками на востоке Украины означает, что страна «в основном уже находится в состоянии войны, и теперь ей также весьма остро угрожает война», отметил Майстер.

«Сейчас ни один инвестор туда не пойдет», — добавил он.

Немецкий чиновник сообщил, что Берлин разработал планы дальнейшей финансовой и экономической помощи Украине, которые «будут темой» в дискуссиях между Шольцем и Зеленским.

В последние дни Шольц активизировал свою дипломатическую деятельность и публичные сообщения. Его поездка в США помогла успокоить членов Конгресса США и получила похвалу дома. 10 февраля в Берлине он также принял лидеров Эстонии, Литвы и Латвии и заверил их в том, что во время своих поездок в Киев и Москву он не поставит на карту единство ЕС.

«Мы видим изменения к лучшему в деятельности канцлера. Я считаю, что мы также увидим, как эта сила проявится на Украине», — сказал Юрген Хардт, официальный представитель по вопросам внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС).

На то, насколько нестабильной является ситуация с безопасностью на Украине, возможно, указывает тот факт, что Шольц вылетит обратно из Киева в Берлин уже вечером 14 февраля, а затем, на следующий день, отправится оттуда в Москву, а не будет ночевать в украинской столице. Представитель правительства отказался комментировать, мотивирован ли такой график немецкого лидера соображениями безопасности.

Югасов Владимир ИА REGNUM МИД Российской Федерации

Испытание Россией

В Москве Шольц попытается следовать тому, что он назвал «двойной стратегией» — курсу, в целом соответствующему подходу других правительств ЕС, — на встрече с лидерами стран Прибалтики.

«Дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь очень серьезные политические, экономические и стратегические последствия», — подчеркнул Шольц.

«В то же время мы готовы к серьезным переговорам с Россией, к диалогу по вопросам европейской безопасности», — добавил он.

Берлин имеет тесные политические и экономические связи с Москвой. Германия является вторым по величине торговым партнером России после Китая, при этом Германия сильно зависит от российского газа, который составляет 55% импорта газа в страну.

Однако вопрос о том, сильно ли эти факторы растопят лед в отношениях с Путиным, остается открытым.

Шольц поднимет в России и другие сложные вопросы, например, решение Москвы запретить немецкому изданию Deutsche Welle работать в России. Этот шаг стал ответом на заявление регулятора СМИ Германии, в котором говорилось, что немецкий филиал поддерживаемого Кремлем канала RT не может вещать в Германии из-за проблем с лицензией.

Хардт из ХДС заявил, что ожидает, что «Путин будет использовать все инструменты политического влияния на Шольца». Он напомнил, что Путин может преподносить посетителям неприятные сюрпризы, как он это сделал в 2007 году, когда позволил своей большой черной собаке Кони прийти на встречу с Меркель, которая, как известно, боится собак.

«Я надеюсь, что российский президент воздержится от таких мелочей, — сказал Хардт. — Это абсолютно неуместно в XXI веке».