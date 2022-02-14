Министр образования одной из ближнемосковских областей был категоричен на встрече с земляками — участниками форума классных руководителей. Дескать, сейчас дети «из дворов и школьных коридоров все чаще уходят общаться со сверстниками в социальные сети». Педагогам важно взять эту ситуацию под контроль. Как? Администрировать школьные сети и чаты самим. По крайней мере присутствие классного руководителя в них является обязательным для воспитательного процесса. И еще — надо активно участвовать в конкурсах педагогов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

В отношении конкурсов — это несложно. По числу учительских конкурсов (просьба не путать с олимпиадами и другими полезными школьными состязаниями) мы давно впереди планеты всей. Каких только педагогических смотров и смотрин ни напридумано в последние годы! Один из самых последних — всероссийский конкурс учителей-тиктокеров. Администраторы ведущей платформы для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok заманивали будущих участников новыми iPhone 13 и взывали к тщеславию педагогов:

— Станьте самыми популярными учителями TikTok!

— Войдите в тройку самых популярных учителей TikTok!

— Уже вовсю прививаете в TikTok любовь к математике, рассказываете про литературу и физику или только готовитесь стать топовым автором?

В Минпросе поддержали «TikTok-знатоков» учительской психологии схожими образами, чтобы «сделать учителей страны известными и узнаваемыми, усилить их влияние на школьников и популяризировать успешные практики ведения социальных сетей». Именно так объяснили сотрудники ведомства свое участие в качестве менеджеров всероссийского конкурса учителей-тиктокеров.

Edu.gov.ru Учитель

Победитель конкурса и преподавательница русского языка и литературы московского Центра реабилитации и образования №7 Ольга Морозова (@olga-super) объясняет свою вовлеченность в тикток-процесс по-другому: ей так удобнее. Удобнее записать видеоролик, чем объяснять текстом. И мысль выражается эмоциональнее, и информация подается доступнее. Например, о том, как писать слова с иноязычными приставками или как отличить глагол несовершенного вида от совершенного. Сейчас у нее 285,5 тысячи подписчиков и более 2,3 миллиона просмотров. Один из самых последних видеороликов учитель отснял на фоне парусника, артистично произнеся монолог: «Какой известный писатель в школе дважды оставался на второй год? В это трудно поверить, но в третьем классе он оставался на второй год из-за двоек по арифметике и географии, а пятом классе — из-за многочисленных двоек по греческому языку… Это не помешало стать ему известнейшим писателем и войти в тройку самых экранизируемых писателей. Его именем назван даже кратер на Меркурии! Я думаю, что вы уже догадались, что речь идет о человеке с самым большим числом псевдонимов — об известном русском писателе Антоне Павловиче Чехове!» Конец фильма.

А вот самый известный краснодарский учитель-блогер Лилия Казанцева недолюбливает ТикТок. Откровенно пишет, что не заходит, выключает, если попадает случайно. Говорит, что знает о полезном контенте соцсети, но считает, что пока там найдешь что-то полезное, все руки исколешь, как в поиске иголки в стогу сена. Л. Казанцева — тоже победитель конкурса для участия в форуме классных руководителей. На форуме тема соцсетей обсуждалась отдельно и обстоятельно, но учитель и после него осталась в сомнениях: а, стоит ли подражать детям и идти за ними во все соцсети?

Воспитанники Макаренко

Не так уж важно, кто из учителей прав: О. Морозова или Л. Казанцева. Обе имеют авторитет в своих коллективах и в педагогическом сообществе. Значимо, что они сами определяют меру своей свободы, инициативы и самостоятельности, но, видимо, только в данном случае. В другом очевидно огромное и настойчивое желание удерживать педагога в безопасных для ведомства рамках, в расписанной на десятках страниц профессиограмме его деятельности. Контроль и надзор осуществлять же всегда проще, чем решать кричащие проблемы школы типа ЕГЭ или федеральных государственных образовательных стандартов. Поэтому попытки роботизировать педагогический процесс продолжаются и продолжаются (если бы бесчисленные всероссийские учительские конкурсы могли обеспечить масстарт учителей — педагогов высшей квалификации, то давным-давно они сами по себе превратились в зеленую палочку Л. Толстого или волшебную палочку Гарри Поттера. Или — на худой конец — помогли найти замену классно-урочной системе, существующей в системе образования со Средневековья и создающей основные трудности).

Сегодня быть учителем неимоверно трудно и по другим внешним причинам, которых не было еще десять лет назад. Педагог оказался в абсолютно новой для себя пронизывающей с головы до пят информационной среде, в обстановке «за стеклом» и одновременно — впервые за всю историю отечественной педагогики — начисто лишенным общественной презумпции педагогической невиновности. Так, на днях всю страну втянули в расследование ситуации, «спровоцированной» скандальным постом петербургской учительницы, которую уволили якобы из-за того, что она прочла детям стихотворения Даниила Хармса и Александра Введенского. Дело дошло до того, что в разбирательство оказались втянутыми высшие сотрудники губернатории и Министерства просвещения, в Следственном комитете и во многих других инстанциях. В результате обнаружилось прямо противоположное тому, что так изначально взбудоражило российскую общественность.

Быстрее молнии распространяются сведения из разных географических точек страны о фактах, корректно говоря, эмоциональной несдержанности педагогов. К досадным человеческим оплошностям следовало бы отнестись без глобального обобщения, как к проступкам, ошибкам, нечаянностям, в том числе часто спровоцированным извне, от которых сам учитель страдает самым неимоверным образом. Помня хотя бы о праве бросить камень в грешницу того, кто сам без греха. Вспомним же, к слову, что великий Антон Семенович Макаренко в «Педагогической поэме» рассказывал, как дал пощечину колонисту. Однако информация сообщается так, как будто именно данный конкретный факт и является атрибутивной характеристикой всей системы образования.

Адриан ван Остаде. Учитель. 1662

Не менее существенно, что учитель окружен китайской стеной доктрин, стандартов, меморандумов, концепций, условий смотров, конкурсов и пр., что любое послабление рассматривается как огромное достижение. Овацией участники всероссийского форума классных руководителей встретили абсолютную мелочь — сообщение своего министра о том, что он, министр, направил письмо в регионы о необязательности одновременного ведения классного журнала в электронной и письменной форме. Очень обрадовались также, услышав, что министр направит в Госдуму просьбу отказаться от использования законодательного термина «услуга» применительно к педагогике.

Все это — внешние проблемы. В профессиональной жизни учителей внутрипедагогических ситуаций, вызывающих большие и малые сложности, трудности, затруднения, — бессчетное количество, по сравнению с которыми внешние сложности, неудачные законодательные обороты или лишняя отчетная бумага — детальки. Педагогические трудности как сложное понятие вошли во все словари. Они исследуются десятки лет, но так и не поддались хотя бы удовлетворительной теоретической систематизации. Защищен не один десяток диссертаций о так называемых дидактических затруднениях, когда затруднения учителя изучаются через призму трудностей учащихся. Исследователи описывают педагогические трудности как «субъективное состояние напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которое вызывается внешними факторами деятельности». Затруднения объясняются также особенностями готовности педагога к профессиональному труду. Есть точка зрения, что учительская трудность — это противоречие между необходимостью деятельности и недостаточностью знаний и умений, обеспечивающих успешность ее выполнения. Существует взгляд на затруднение как последствия самой деятельности, как субъективное ощущение невозможности получить результат, как процесс фиксации неудовлетворенности состоянием деятельности.

Исследовательский процесс далек от завершения. В этом смысле штабные структуры, начиная с научного сообщества и системы управления народным образованием, продолжают оставаться в неоплаченном долгу перед учителем. Долг можно начать погашать, рассчитывая на самого учителя, предоставляя ему свободноевремя для педагогической рефлексии. Без нее педагог не осознает своих затруднений, следовательно, не сформулирует их преодоление как свою задачу и оставляет профессиональные затруднения неосознанными. А свободного времени нет. Пока большинство депутатов, госслужащих и бюджетников отдыхало в длинные январские выходные, в средней школе №5 имени Героя Советского Союза В. Ф. Кравченко города Сызрани Самарской области учителями и классными руководителями придумано и проведено огромное число мероприятий с учениками, в том числе:

интерактивная программа «Дед Мороз и Санта Клаус против Вируса», коллективные просмотры спектакля «Сказ про Федота-Стрельца, удалого молодца», виртуальные экскурсии «Новый год шагает по планете», «По городам Самарской области», «Традиции празднования Нового года», «Музеи мира», викторины «Этот удивительный восточный гороскоп», Рождественские встречи в ЦБС, литературная игра «Вечера на хуторе…», интерактивный спектакль «Снегурочкины капризы», спортивные программы «За спорт и здоровье» и «Зимние забавы», спортивная игра «Лазертаг», экскурсия «История микрорайона», просмотр фильмов «Последний богатырь. Посланник тьмы», «Три богатыря. Конь на троне», сказок «Щелкунчик» и «Сбежавшее Рождество», викторина «К нам шагает Новый год», час весёлых затей «Пускай Рождественская сказка коснется нас своим крылом», игра «По следам Деда Мороза», игровая программа «Там на неведомых дорожках» и др.

В стране огромный дефицит кадров, и это «объясняет», почему работающим учителям не выделяется, как например в Нидерландах, по 166 часов в год для систематического повышения своей квалификации и освоения того же ТикТока. Вместо этого массово тиражируются такие формы повышения квалификации педагогов, которые осуществляются государственными структурами и многочисленными аффилированными СОНКО, что называется, без «отрыва от производства». Это пространство повышения квалификации «без отрыва от производства» уже до такой степени заполнено многочисленными некоммерческими организациями без каких-бы то ни было последствий для них и для отрасли, что стало обычным и масштабным бизнес-проектом. Это нужно срочно остановить.

Второе. Под лозунгами заботы о росте профессионального мастерства управленческие педагогические структуры всё чаще превращаются в эвент-агентства (еvent management — от англ. event — «событие»), увлекаясь производством публичным имиджевых событий, чаще всего манипулятивного характера. Когда мероприятия проводятся ради самих мероприятий. Мероприятия всероссийского, регионального, муниципального, межшкольного масштаба следуют одно за другим, невзирая на мизерность участников. Вот конкретные цифры. В детских садах России работают 600 тысяч воспитателей. В школах — 1,3 млн учителей, в сфере дополнительного образования — 242 тысячи педагогов, в профтехобразовании — 155 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения. Еще 209 тысяч преподают в вузах. Но во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» принимают участие всего 4 тысячи человек. Во Всероссийском профессиональном конкурсе Министерства просвещения Российской Федерации и Общероссийского профсоюза образования «Воспитатель года России» участвуют — по написанным отчетам с мест — 40 тысяч работников учреждений дошкольного образования. На первом Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучшие няни России» были 142 участницы из 14 регионов. Минпрос совместно с группой компаний «Просвещение» провел акцию «ВеликиеСловаУчителям», в рамках которой каждый желающий мог опубликовать в социальной сети видеоролики или картинки, «раскрывающие смысл высказывания известного российского писателя, деятеля культуры или искусства, учёного об учителе и его миссии». «Великие слова учителям» захотели сказать всего две тысячи человек. Лишь 2 процента из 880 тысяч классных руководителей захотели принять участие в конкурсе для приглашения на первый общероссийский форум классных руководителей.

Вряд ли кому-то придет в голову проведение параллельно с Международным конкурсом им. П. И. Чайковского конкурса наставников-педагогов конкурсантов. Или — конкурса хормейстеров без руководимых ими хоров. Или — тренеров спорстменов отдельно от подопечных. Однако стало традицией проведение таких минпросовских конкурсов, как, например, «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах», «Педагогический дебют», «Самый классный классный» и др. Как скажется на таланте подрастающих поколений Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа»? Либо никак, либо как-то опосредованно и слабо доказуемо, потому что заявленной целью конкурса «является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств». Участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Нужно лишь зарегистрироваться команде из четырех педагогических работников одной школы, в состав которой входят не менее одного представителя администрации (директор/заместитель директора), не менее одного классного руководителя и педагоги-предметники, педагоги начальной школы. После регистрации участники пройдут онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: общекультурный тест, тест по функциональной грамотности, управленческий тест. Потом — очные полуфиналы и финал (участие школьников не предусматривается). И всё — без отрыва от производства, но и без него.

И напоследок — кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы администрация президента нахваливала государственные награды Российской Федерации и рекомендовала руководителям субъектов РФ широко распространять информацию о них? Конечно нет. Глупее не придумаешь. Однако в сфере образования предписано «повысить уровень информированности педагогического сообщества и общественности о профессиональных наградах, учрежденных Министерством просвещения Российской Федерации: медалях К. Д. Ушинского и Л. С. Выготского, почетных званиях «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», нагрудных знаках «Почетный наставник», «Молодость и Профессионализм» и др.

В меморандуме по итогам форума классных руководителей в разделе «Преемственность отечественных педагогических традиций — основа воспитания» предложено считать примером высочайшего профессионализма и самоотверженного труда на благо образования и просвещения подрастающего поколения Ушинского, Выготского, Макаренко, Сухомлинского, Иванова, Соловейчика, Амонашвили. Почему именно они — тема для отдельного разговора. Сейчас важнее другое.

Отличаясь от современных теоретиков педагогики, К. Д. Ушинский не вырабатывал систему средств и способов, с помощью которых учитель должен добиваться успеха в своей практической деятельности. Он определял средства воспитания и обучения, исходя из природы самого ребенка, его сущности и окружающей его среды, дающей пищу для ума, влияющей на его становление. «…Всякая человеческая душа требует деятельности и, смотря по роду той деятельности, которую даёт ей воспитатель и окружающая среда и которую она сама для себя отыщет, — такое направление примет и её развитие». Ученый пытался отыскать решение вопросов в основах деятельности образовательного учреждения, в постановке учебно-воспитательной работы, исключающей любые внешние специальные средства. По его мнению, детей способна воспитать та деятельность, которая может оказывать положительное влияние на самих детей, способная гармонично развивать как умственные, так и физические способности.

Может быть, где-то в мыслях Ушинского есть ответ на вопрос о месте ТикТок-педагогики или учительском администрировании соцсетей учащихся в педагогическом процессе?