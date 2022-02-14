Президент Украины Владимир Зеленский, который 13 февраля провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом, пригласил своего американского коллегу посетить страну. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Первый независимый», а также в телеграм-каналах украинских журналисток Ангелина Пичик и Дианы Панченко. Многие усмотрели в новости повод для иронии, также отметив, что Украина нужна США как анти-Россия и Соединенным Штатам стабильность в этой стране вовсе не нужна.

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«Зеленский попросил, чтобы Байден как можно скорее приехал на Украину, но ответа он не получил, — пишет CNN. А представители администрации США сказали телеканалу, что поездка Байдена в Украину маловероятна. Как неожиданно…» — написала в своем телеграм-канале украинская журналистка Ангелина Пичик.

«Подколол старичка, молодец! Смешно», — иронизирует Viktor G.

«Уже бежит. Волосы назад», — смеется RLG.

«Только с тётей Нуланд и корзиной печенья», — не без сарказма добавил Сергей.

«Не захотел дед быть в роли гарантии о ненападении», — шутит Ирина Юрьевна.

«Наглая дипломатия в действии», — написала Галина.

«Зеля в штаны наложил, уже не знают, куда обращаться, чтобы спасти свои шкуры…» — добавил Sergeyzf.

«Тю, все драпают, а он что, дурной?» — недоумевает Мила.

«Следующий ход: или я к вам», — пошутил Владимир.

«Друг называется… даже не предложил Зеле к нему приехать 16 [февраля], если сам не может», — отметил Andrey.

«Сколько можно Украину насиловать? Америке она не уперлась, по ленд-лизу оружие американцы поставляют, ещё очередной кредит на жителей Украины», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Байдену не нужен мир на Украине. Ему нужна анти-Россия, коей мы и являемся. И союз России с Китаем для Америки нежелателен. Украина — разменная карта, и больно надо ему про нас думать, народ не в счет», — пишет Лариса А.

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

«Попросил… словами: папа, спаси, меня все обижают», — смеется Ольга Ж.

«Наверное, просил приехать лично защитить демократические ценности?!» — иронизирует Alexander.

«Ему некогда отвечать, он уже летит к нам на самолёте с оружием. С Борисполя сразу на фронт», — пошутил Andrey.

«Он бы ещё маму с папой позвал», — с сарказмом добавила Елена Л.

«Ну как стабилизирующий фактор сработало бы. Но Байдену не нужна стабильная Украина. Вот в чем дело-то», — подчеркнул Dmitriy.

«Сейчас, шнурки погладит», — смеется Татьяна.

«Ну всё, Зеля и Джо остановят войну! Рейтинги полетят вверх у обоих. Галантерейщик и кардинал — это сила!» — не без иронии отметил bronko.

«И это который говорит: без паники, всё под контролем», — пошутил Влад В.

«Гора к Магомету не придёт!» — написала Таисия.

«И отправить деда прямиком в Донбасс, чтобы Россия не напала», — иронизирует Виктор.

«Зеленский предложил Байдену посетить Украину. Байден прикинулся спящим», — шутит автор телеграм-канала «Бородатая бабушка».

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