Решение Федерального собрания Германии переизбрать социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны на второй пятилетний срок вызвало обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому политику 14 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

"Когда чувствуешь себя бесполезным, вспомни о том, что в Германии есть президент», — пишет Юлия Т.

Многие пользователи удивились тому факту, что в Германии, оказывается, всё это время был президент. Граждане считают, что это номинальная фигура и политического веса в ФРГ она практически не имеет.

«Интересно, зачем Германии нужен президент, который, по сути, ничего не решает?» — задаётся вопросом Даниил И.

«Самая кайфовая работа — это быть президентом Германии: делать ничего не нужно, думать ничего не нужно, да и спросу нет никакого», — отметил Дмитрий Е.

Bundeskanzlerin.de Штайнмайер стал президентом

Некоторые комментаторы припомнили Штайнмайеру роспись, сделанную его рукой, под гарантиями, предоставленными экс-президенту Украины Виктору Януковичу, о том, что госпереворота на территории страны не случится. В результате сейчас Штайнмайер переизбирается на второй президентский срок в Германии, но Янукович пребывает в бегстве, а его страну грабят США и их марионетки, пишут граждане.

«Кадров в Германии не хватает, что ли? Помнится, как этот персонаж выступал гарантом в Киеве в 2014 году, а через три дня уже поддержал государственный переворот на Украине. Это трепач, а не президент», — считает Виктор Б.

«Вот, поглядите на него! Развязал войну на Украине и стал героем неметчины! Его судить надо, а не назначать на высокопоставленные должности», — призывает Даниил В.

Часть людей полагает, что задача Штайнмайера на данном посту — попросту не отсвечивать, с чем он прекрасно справляется, и именно поэтому он вновь избран на эту должность.

«Получается, что его переизбрали на второй пятилетний срок. А что он такого полезного, интересно, сделал за предыдущие пять лет? Или фактор того, останется он на своём посту или нет, зависит от того, что он не сделает? Мне кажется, что в Германии решают всё исключительно канцлер и правительство, а это просто человек, ответственный за то, чтобы общаться с мировыми политиками, являясь как бы уважаемой в этой среде фигурой», — указывает Николай П.

Ряд пользователей указывает на то, что за время правления Штайнмайера Германия успела окончательно утратить самостоятельность и полностью попала в зависимость от Соединённых Штатов Америки.

«Чем хорош или полезен оказался данный политик? Вроде как при нём Германия оказалась в такой зависимости от США, какую ранее сложно было себе представить. «Северный поток — 2» простаивает, Берлин, против его воли, заставляют поставлять вооружение Киеву, Польша всё пытается с Германии три шкуры снять, потому что, видите ли, Варшава нынче — любимица Вашингтона. Противно за этим всем наблюдать, если честно. Не страна, а униженное позорище», — поделился своим мнением Валерия Г.

Напомним, 13 февраля на сайте бундестага была опубликована информация, согласно которой Федеральное собрание Германии переизбрало социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера на пост президента страны. Отметим, что это уже второй срок политика на данном посту и продлится он пять лет.