Начавшаяся более пяти лет назад зачистка банковского рынка, получившая неофициальное название банкопад, продолжилась и в 2022 году. Без лицензии остался астраханский банк, который занимал в РФ 164-е место по размеру своих активов и был расчётным банком системы WebMoney. Кто остался без «карманного» банка? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отзыв лицензии

ЦБ РФ своим приказом от 11 февраля 2022 года за номером ОД-283 лишил «Консервативный коммерческий банк» лицензии. Среди причин называлось нарушение профильного законодательства, а также то, что «КББ» «фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции».

Помимо этого, регулятор обвинил кредитную организацию в том, что она не изучала экономический смысл операцией клиентов, источники средств по которым были непрозрачны, а в работе банка наблюдались «повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».

С 11 февраля в банке действует временная администрация. В ближайшее время в арбитраж будет подан иск или о банкротстве «КББ», или же о принудительной ликвидации.

Выплаты вкладчикам начнут не позднее 25 февраля 2022 года. На начало января 2022 года размер страховой ответственности банка оценивался в 92 млн рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

История КББ и его бенефициары

Свою историю банк ведёт с 1990 года, когда на базе отделения Агропромбанка СССР было создано товарищество с ограниченной ответственностью. Изначально он носил наименование «Краскомбанк». Своё последнее «имя» банк получил в 2010 году.

По открытым данным, банк был исполнителем свыше десяти госконтрактов на общую сумму более 27 млн рублей, среди заказчиков числились — АО «Воентелеком», ПАО «Ростелеком», «Зебра телеком», а также администрация муниципального образования, которой выдавались кредиты.

На сайте общества акционерами названы член совета директоров Андрей Трубицин (ранее был гендиректором ООО «Старший советник», ООО «Юнител», по образованию — инженер электронной техники), член совета директоров и президент Ирина Клочкова (по образованию — врач, работает так же, как ИП в сфере недвижимости), Ольга Вереина, Руслан Исаев, зампредседателя правления банка Илья Данилов (ранее был главой правления в ООО КБ «Две столицы») и Астраханский областной рыболовецкий союз потребительских обществ.

В отчётности за 2020 год уточнялось, что на долю Трубицина и Клочковой приходилось 77,98% и 22% акций соответственно.

Финансовые показатели ККБ

Для страны ﻿АО «Консервативный коммерческий банк» — средний по размерам активов, а для Астраханской области — крупнейший.

На 1 января 2021 года в банке размер активов составлял 20,3 млрд рублей, пассивов — 18,79 млрд рублей, а собственных средств — 1,52 млрд рублей. На эту же дату ссудная и приравненная к ней задолженность составляла 1,6 млрд рублей, при этом 92,8% в объеме приходилось на межбанковские кредиты и депозиты. Кредиты юридическим и физлицам в структуре банка имели мизерное значение.

«Основным источником доходов банка являются процентные доходы и прочие операционные доходы», — отмечалось в отчёте за 2020 год.

Так как ККБ обслуживал систему WebMoney, то с момента отзыва лицензии операции в её кошельках для россиян недоступны.

На русскоязычном сайте системы уточняется, что «все операции c P и R-кошельками становятся недоступны», а замороженные средства будут выплачены владельцам, но о порядке возврата сообщат позднее. В официальном сообщении системы WebMoney шаг ЦБ РФ называется «недружественным».