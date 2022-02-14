Последние несколько месяцев западные СМИ сообщают о том, что вот-вот начнется война между Россией и Украиной. У мировой общественности создается впечатление, что Россия только и ищет удобного момента для вторжения на Украину, чему препятствует «миротворческий» Запад, оказывающий «большую и безоговорочную» военную и политическую помощь украинскому правительству.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

После падения Берлинской стены Запад и прежде всего Соединенные Штаты и Великобритания работали над тем, чтобы привести НАТО ко всем европейским границам России. Они использовали декларативную политику нераспространения как анестетик, чтобы остановить оборонительные усилия России, но все это сгорело вместе со свержением президента Януковича и быстрыми контрдействиями по защите интересов России в Крыму.

С февраля-марта 2014 года Украина стала краеугольным камнем, на котором Запад и НАТО будут продолжать политику «холодной войны» ХХ века.

Если Запад что-то и умеет делать, так это фабриковать ложные новости, нагнетать напряженность и провоцировать массовые волнения населения. С 2014 года у власти на Украине находится смесь националистов и олигархов, которых объединяет любовь к деньгам и лояльность Западу, с помощью которых они разворачивают «официальную» антироссийскую истерию.

К счастью, эти попытки создать внутреннюю поляризацию населения, разделив его на два непримиримых лагеря, пока не принесли плодов, потому что представление большинства народа Украины таково, что они с русскими — один народ (а в худшем случае два братских народа), и стремление к добрососедским отношениям с Россией на Украине более чем распространено. Исключение можно увидеть в западной части Украины, ближе к границе с Польшей, в основе чего лежит историческая нетерпимость между поляками и русскими, которую Запад пытается использовать в своих интересах.

Соединенные Штаты и Великобритания с помощью хорошо известных способов ведения информационной войны пытаются создать на Украине военную истерию. Они приказывают части сотрудников своих посольств покинуть Украину, потому что Россия якобы собирает войска и война вот-вот начинается. Они давят на своих союзников, чтобы те сделали то же самое, но реакция достаточно спокойная, так что более широкого отказа от дипломатического присутствия на Украине не происходит. Очевидно, что внутри НАТО нет общего желания провоцировать конфликт и участвовать в нём. Даже президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что, если ситуация на Украине обострится, он отзовет хорватскую армию из Польши и Литвы, находящуюся там в рамках операции НАТО «Расширенное передовое присутствие».

Damir Sencar Зоран Миланович

В это время президент Франции Макрон съездил в Москву и Киев, чтобы проверить, есть ли разница между тем, что говорят ему его союзники, и тем, что делают Путин с Зеленским. Он был убежден в том, что всем давно известно — Россия лишь просит у Запада гарантий того, что НАТО не примет Украину и другие бывшие советские республики в число членов альянса, что оно прекратит размещение оружия в этих странах и выведет войска из Восточной Европы, в то время как и Путин, и Зеленский подтвердили готовность выполнить Минские соглашения и тем самым положить конец конфликту в Донбассе.

Очевидно, готовность России и Украины к мирной политике и относительно конструктивный настрой Франции, Германии и других членов ЕС США и Великобритания пытаются превратить в многолетнюю напряженность на грани конфликта.

Mil.gov.ua Переговоры Министра обороны Украины Алексея Резникова и Министра национальной обороны Канады Аниты Ананд. 2022

Почему?

Ответ очень простой. Перманентное нагнетание англосаксами военной истерии на Украине преследует первоочередной своей целью запугать членов ЕС и навязать им нарратив о «враждебном российском влиянии». За этой политической махинацией стоит намерение обеспечить дальнейшее беспрепятственное финансирование присутствия НАТО в Европе и заблокировать газовый проект «Северный поток — 2», что нанесло бы экономический удар по России и открыло бы дверь западным транснациональным газовым корпорациям, которые в дальнейшем поспособствуют развитию западной военной промышленности, особенно в Соединенных Штатах.

Поддержание постоянной напряженности между Россией и Украиной может послужить и причиной для Запада вводить все новые и новые санкции в отношении России, которые, в свою очередь, должны привести к её экономическому истощению в условиях навязанной гонки вооружений. Все это — давно проверенный рецепт, который привел к развалу СССР.

И наконец, Запад поставляет Украине оружие, за обслуживание и ремонт которого ей придется платить, что сделает её зависимой от НАТО, хоть формально она не станет членом альянса. Такое решение остается постоянной угрозой для России.

Nebojsastefanovic.rs Небойша Стефанович

Под эту новую доктрину «мягкого членства» в НАТО попала и «военно-нейтральная» Сербия. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович подписал в 2021 году со своим британским коллегой Беном Уоллесом соглашение об улучшении сотрудничества в области обороны, которое гласит, что «Великобритания поможет Сербии избавиться от пагубного российского влияния и ее манипуляций». Положения этой договоренности были подтверждены во время визита Стефановича в Лондон в начале 2022 года, а затем и во время недавнего визита в Белград спецпредставителя Британии по Западным Балканам Стюарта Пича.

Остается надеяться на то, что руководство России найдет правильный ответ на все эти устремления Запада, сможет им противостоять и не позволит вовлечь себя в совершенно ненужную войну. А также на то, что в информационном плане оно сможет донести до мирового сообщества правду о том, что происходит на Украине на самом деле, а до своих союзников, в число которых (пока) входит и Сербия, — каковы планы Запада. Лишь правильный подход к данным вопросам может обеспечить мир на Украине и, как следствие, сберечь российские интересы и там, и на Балканах.