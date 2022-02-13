Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что вопрос российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году по поводу приближения НАТО к границам РФ до сих пор остаётся без ответа, а сейчас страна находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

»Алло! США уже объявили дату нападения России на Украину! Всё, игры для детей закончились. Такое ощущение, что российские власти до сих пор спят и видят радужные сны о дружбе с Западом. Просыпайтесь, страна в опасности!» — пишет Андрей Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что попытки российских властей играть с Западом по-честному обернулись крахом, потому что таких перспектив не было изначально.

«Был Мюнхен, а потом был 2008 год и нападение Грузии на Южную Осетию, а также убийство наших миротворцев. Тогда разве наши власти не поняли, что Россию приговорили к смерти? Сколько ещё им нужно об этом говорить, чтобы они всё-таки отказались от попыток целовать Запад в разные места?» — интересуется Марина И.

Министерство обороны Российской Федерации Российские миротворцы

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство России слишком долго закрывало глаза на то, что США и их союзники намереваются загнать нашу страну в угол и ни о каком настоящем партнёрстве здесь речи быть не может.

«О «красных линиях» надо было думать лет 10 тому назад, а мы всё соглашались да оправдывались. Смотрели на Запад, разваливая свою страну. А теперь спохватились, когда враг стоит на пороге дома. Тем не менее даже сейчас по большей части наши власти безмолвствуют, ничего, по сути, не делают», — считает Геннадий Г.

Часть людей полагает, что Россия продемонстрировала слабость, и именно это стало причиной того, что Америка решила не считаться с российскими интересами.

«Тем, кто терпит 30 лет, можно и не отвечать. А то что? Глава МИД РФ ещё нахмурит брови, более устрашающие, или шутку очередную придумает? Американцы будут уважать только тех, за кем есть сила, которую он может применить. Молчание ягнят в Европе будет продолжаться, пока кто-нибудь сам не даст НАТО достойный ответ», — поделился своим мнением Радион Д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тень России

Ряд пользователей указывает на то, что российским властям пора перестать ждать у моря погоды, а всё-таки перехватить инициативу у противника.

«Нужно действовать, а не говорить. И не надо ни у кого ничего выпрашивать! Особенно у Запада! Какие там гарантии? Никаких гарантий безопасности в данной сфере быть не может, это фантазии не очень взрослых политиков», — отмечает Владислав А.

Нашлись и те, кто уверены, что власти должны наконец-то осознать, что во главе всего происходящего должен стоять российский народ и его интересы.

«Какие национальные интересы? Национальные интересы должны выражать запросы народа, а не амбиции барыг, хапуг и разных «авантюристов», — считает Загир Х.

«Национальные интересы России и её безопасность — это благосостояние народа. В этом вопросе все красные линии действующие власти уже многократно перешли. Государственность перешла в режим импотентной работы бюрократии с перспективой к развалу. Кто помнит время Горби, меня поймут», — написал Сергей М.

Напомним, 12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости о том, что вопрос российского лидера Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году по поводу приближения НАТО к границам РФ до сих пор остаётся без ответа, а сейчас страна находится непосредственно у красных линий своих национальных интересов и интересов безопасности.