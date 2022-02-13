В американском посольстве в Киеве, которое намерено объявить о срочной эвакуации своих работников, принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование. Об этом 12 февраля сообщило немецкое издание Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

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«Персонал будет сокращен до абсолютного минимума», — передает издание сообщение высокопоставленного чиновника Госдепа.

«Более того, сжигание важных документов и уничтожение аппаратуры, по-видимому, уже началось», — приводит сообщение Bild украинское издание «Страна».

Сообщение немецкого издания обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time, а также на странице украинского издания «Страна» в социальной сети Facebook.

«Сейчас всю бухгалтерию спалят (сожгут — М. Р.), сколько они с соросятами пилили американский бюджет», — иронизирует Alex O.

«Алё, это «Бильд»? Мы начинаем уничтожать очень секретные документы и очень секретную аппаратуру. Никому не говорите», — также пошутил «Не Скажу».

«Янки что-то затеяли однозначно», — добавил Виктор.

Kholodovsky Посольство США в Киеве

«У меня только один вопрос, если всё так плохо, зачем [президент Франции Эммануэль] Макрон приезжал в Украину и давал 1,2 млрд в кредит и заключал контракт на поставку техники?» — недоумевает Patrick.

«Просто им отопление отключили, холодно, вот и жгут костры», — смеется R Ro.

«Следы заметают?» — задался вопросом Дмитрий М.

«Ну да, чтоб не выйти на самих себя потом», — пишет Виктория И.

«А что там слышно насчет эвакуации американских биолабораторий на территории Украины?! Врагу решили оставить…» — с сарказмом поинтересовалась Larisa Ivanovna.

«Дым идёт белый?» — иронизирует Олег Валентинович, указывая на знаменитый дымовой сигнал, который применяется при выборах папы Римского.

«Предоставился очень удобный случай для генеральной уборки», — пошутила Любовь Ч.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Уборка

«Рукописи не горят! Тайное станет явным», — также иронизирует Елена Ч.

«США делают абсолютно всё, чтобы экономика Украины рухнула окончательно!» — отреагировала Галина Т.

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Напомним, ранее Reuters сообщало о том, что министр обороны США Ллойд Остин приказал временно вывести 160 американских военных инструкторов с Украины.