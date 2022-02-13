Украина полностью с 14 февраля закроет воздушное пространство на фоне действий западных страховых компаний, пишет «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Крупнейшие страховщики из Британии (у кого перестраховываются другие международные компании) отправили мировым собственникам самолетов сообщение, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие для любого воздушного судна на Украине.

«Ни один самолет не вылетит и не взлетит с Украины примерно с середины дня понедельника [14 февраля]», — сообщил источник.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата украинского парламента Вадима Рабиновича.

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«Зачем Путину нападать, если мы сами себя уничтожим с помощью западных партнёров», — написала Марина Ш.

«Колонизаторы засуетились!» — отреагировал Татьяна Х.

«Запад делает всё, чтобы добить экономически Украину. Причём «агрессор» продолжает поставлять нам энергоресурсы», — пишет Валентин Х.

«Вот это друзья у нас! Вот это партнёры! Путин ещё не вторгнулся, а я чувствую, Украина уже в блокаде», — не без сарказма добавила одна из участниц обсуждения.

«Ну они же «добра» желают Украине», — с сарказмом отреагировала Ljudmila S.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петля помощи

«Останется перекрыть тем или иным образом сухопутное сообщение, и блокада со стороны Запада состоялась…» — отметил Игорь И.

«Кричали, что введут санкции против РФ, а ввели против Украины», — добавил Владимир Р.

«Так кто на нас нападает? Британские страховые компании, правильно», — иронизирует Сергей К.

«А давайте посмотрим на это с другой стороны — процентов 70 украинцев не летают никуда. Что нам эта блокада?» — задался вопросом Сергей Ю.

«Ну наконец от «вторгнення» (вторжения — М. Р.) реальный толк для экономики», — смеется Степан Х.

«Вот вам и ответ — кто наши враги…» — прокомментировала Нина Н.

«А если «патриоты» начнут массово драпать? Даже не будет возможности ухватиться за шасси…» — не без сарказма написала Галя Г.

«Авиасообщению с Украиной с понедельника пока-пока. Нападет Путин, не нападет — имиджевый удар, слава «опаснейшего места», отказ от инвестиций любого плана и проч. будет такой силы, что и вторжений не нужно. Зеленский обязан сердечно поблагодарить «партнеров» за такое одолжение», — написал в своем телеграм-канале украинский журналист и политик Анатолий Шарий.

«Есть мнение, что воздушное пространство будет перекрыто по просьбе российских коллег, чтобы при вторжении не разбежалась Верховная рада и СНБО», — также иронизирует Анатолий Шарий в своем телеграм-канале.

«Прекращение авиасообщения с Украиной — это реакция Европы на угрозу беженцев отсюда. Им бы не хотелось беженцев с Украины. Просто интересно, заметят ли это свидетели секты евроантлантической интеграции или они уже давно в Польше по рабочим визам в связи с победой революции достоинства?» — подытожила на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Елена Дьяченко.