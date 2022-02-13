Украина не планирует нападать на Россию, но готова к любому сценарию. Об этом 12 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Политик отметил, что «никто не может заглянуть в голову главам Кремля» и уверенно сказать, что произойдет. По словам главы оборонного ведомства Украины, Киев просчитывает абсолютно все сценарии и готов к ним.

«Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем всё, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации», — приводит его слова ИА Красная Весна.

Заявление украинского министра обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», 112.ua и «Запрещённая Украина».

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

«А вот и победитель премии «самого смешного заявления за день», — смеется Vitaliy.

«Великий полководец…» — смеется Олег П.

«А никто и не говорит, что ждут нападения на Россию. Ждут — на Донбасс. Всех за дураков держат», — возмутился Юрий.

«Резников! Не нужно передёргивать! Украина собирается напасть не на Россию, а на ЛДНР! При всей своей тупости украинский бандеровский нацистский режим отлично понимает, что украинское нападение на Россию неминуемо приведёт к потере государственности Украины», — пишет Александр Р.

«Думаю, он считает Донбасс российской территорией. Ему виднее…» — с сарказмом добавил Владислав С.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ. Донбасс

«Кто вас спрашивает? Гонят, как свиней, на убой», — отреагировал Eugene M.

«В этой войне победителей не будет. И все это прекрасно понимают. Будет сметено всё за считанные минуты», — написала Larisa.

«Украина? Нападать на Россию? Не смешите меня», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Начальство сказало в морг, значит в морг… Им прикажут, они мать родную продадут», — отреагировал Василий К.

«Сказал тот, кто, получив должность, сразу улетел в Америку… за полным инструктажем! Можно сказать, на курсы», — напомнила Alla.

«Что значит не собираетесь? А кто Воронеж и Кубань обещал? А Кремль сжечь? А на танке по Севастополю? Вы там разберитесь с обещаниями, идиоты», — иронизирует Андрей.

«После этих слов, наверное, все россияне вздохнули свободно», — смеется Artur W.

«Они и первые побегут в случае шухера, как Порошенко», — добавил Дмитрий К.

«Могли бы хотя бы попытаться, и проблему Украины заодно решили бы сразу», — пошутил Igor S.

«Как это не собирается? А кто грозился танками по Красной площади прокатиться? Не украинские власть имущие?..» — недоумевает Татьяна.

«Прям гора с плеч», — смеется Александр К.

«Так на РФ-то было бы глупо нападать. Речь о ДНР и ЛНР…» — отметила Маруся.

«А я всё думал, почему Штаты и Ко своих из России не эвакуируют», — с сарказмом подытожил Sergey K.