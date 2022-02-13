Певица Alina Pash стала победительницей национального отбора на конкурс «Евровидение-2022» на Украине. Об этом свидетельствуют результаты отбора, состоявшегося 12 февраля в стране. Alina Pash исполнит на конкурсе песню «Тени забытых предков» — она споет её на украинском и английском языках.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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Отметим, что перед началом национального отбора на «Евровидение» несколько десятков человек устроили акцию протеста, так как, по их мнению, Alina Pash недостойна представлять Украину на международном музыкальном конкурсе из-за того, что в 2015 году выступала в Крыму.

Победу исполнительницы в национальном отборе на международный музыкальный конкурс обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Леся из СТРАНЫ» и «Наглый».

"Патриоты проморгали. Но куда смотрела отборочная комиссия? Помню, как они трепали Maruv», — пишет «Телегамм».

Галина Брусницына ИА REGNUM Maruv — Исторический сквер, Екатеринбург, UMN 2019

"Послушала её песню (не всю), она мне напомнила наш гимн…» — поделилась Наталья.

«Достойная певица от Украины. Удачи ей, а хейтерам — намордник на рожу и мозгов в голову с их диванными достижениями», — вступился за исполнительницу D3SP1S3 Y0U.

«Искренне удивляют… [те, кто] хейтит кого-то за посещение Крыма или Москвы. Когда певичку на конкурс песни отбирают по «благонадёжности», а то вдруг чего не так скажет — это просто вышиватный совок… только ещё более сельский и убогий», — отметил Magic Carpet.

«Да ладно, публично… извинится за грехи, и быдло ее великодушно простит! Все как обычно!» — отметил Alconafter.

«Нормальная мелодийная песенка, кто-то скажет — вой… Да, может, и так, но это лучший вой, который мог быть из Украины…» — отметил VaDim.

«Какое «Евровидение»? Война же! Или обед все равно по расписанию?» — задался вопросом Алексей Л.

«За испуганный Бандерштадт Европа все голоса отдаст», — с сарказмом добавил Дмитрий Ф.

«В самый раз. Отражение действительности — что в Украине, что в Европе. Они найдут друг друга!» — написал Александр.

«Я училась в украинской школе. В песне не смогла понять ни одного слова. На каком языке она поет?» — недоумевает Лариса Н.

«Тему этники заездили уже. Но песня зашла. В десятке будет», — поделилась впечатлением Елена С.

«Вообще… [безразлично]. Опять главная цель будет — не фоткаться с россиянами и «головне абы Россія програла (главное, лишь бы Россия проиграла — М. Р.)», — отреагировал Alexander E.

«Последний адекватный отбор был, когда [ведущий украинского отбора на «Евровидение-2018» Сергей] Притула ко всем начал цепляться «чей Крым», помните? После этого всё, что восточнее Тернополя, не катит», — добавил Aleks.

«С шароварами на голове, издающая звуки примата. Вот она украинская аутентичность сейчас», — поделился своими впечатлениями о творчестве исполнительницы Alexander E.

«Почему каждый раз мы везем какую-то фигню? Неужели нельзя написать танцевальный диско-хит?» — недоумевает Sergey S.

«Умом понимаю, что «не важно, как голосуют, важно кого объявили победителем». Нацрада, вы серьёзно??? Вы что там… совсем свои мозги прокурили?.. [Она] поедет выть за мои деньги — за деньги налогоплательщиков!!! Зачем такой нацотбор нужен? Это полный провал!» — не выдержал Володимир.

«Рояль с Зеленским послать. Толерантно, политически грамотно, и первое место обеспечено», — пошутила sunwind.

«Если ещё будет кого (что — М. Р.) представлять!» — добавила Ира Маргаритовна.

«Нытье очередное. Мне думается, что от Украины всех подташнивает уже, к сожалению», — подытожила Наталья.

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