Заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что на данный момент уровень инфляции в РФ находится на пиковых значениях, и устойчивого тренда на его замедление пока что нет, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 12 февраля в социальной сети «ВКонтатке».

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

"А я думал, что прошлый пик был пиком, а оказывается, что теперь этот пик является настоящим пиком. Ну, наконец-то заживём. Скоро. Совсем скоро…» — написал Алексей Н.

Некоторые пользователи почувствовали надежду, что вскоре в России наступит экономическая оттепель. Они считают, что раз уровень инфляции в России упёрся в потолок, значит, вскоре он начнёт снижаться.

«Если это так, то уже завтра мы должны видеть, как российская экономика отпрыгивает со дна. Конечно, время непростое, да и геополитическая ситуация оставляет желать лучшего. Если мы прошли весь этот путь с минимальными издержками, значит, во власти сидят те самые люди, которые способны вывести страну из крутого экономического пике», — уверена Наталья Ж.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Часть людей не понимает, как эта информация вяжется с той, согласно которой российская экономика, по словам президента страны, выкарабкалась из проблем вокруг пандемии и вернулась к прежним показателям.

«Она врёт, ведь президент сказал, что экономика России вернулась в доковидное состояние! Не смейте бросать тень на главу государства!» — пишет Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что Банк России постоянно фиксирует негативную ситуацию в российской экономике, но нет никаких объяснений, почему он её не исправляет.

«А чем Центробанк занимается? То поднимает ставку рефинансирования, то снижает её. А что толку-то, если это никоим образом не влияет на уровень инфляции в России? Разве это всем не очевидно. Что так ни крути, всё равно цены будут расти!» — отмечает Олег Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что Набиуллиной было предоставлено достаточное количество времени, чтобы скорректировать все процессы в российской экономике и добиться её уверенного роста.

Александ Горбаруков ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«У неё и её команды было 20 лет на то, чтобы восстановить «разворованную в клочья партнёрами» экономику страны. В том числе восемь последних лет, когда сама ситуация вынуждала заново строить убитые и разграбленные заводы, фабрики, восстанавливать сельское хозяйство. Вместо этого она зажимала деньги — «таргетировала инфляцию», не в состоянии вложить нефтегазовые доходы хоть куда-то, кроме зарубежных банков и «фондов благосостояния». Может прижимать деньги она умеет, но инвестировать в реальные секторы российской экономики не в состоянии», — считает Дмитрий Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что Набиуллина намеренно не делает ничего, что могло бы открыть российской экономике второе дыхание.

«Интересно, какие ещё отговорки придумают власти, чтобы обосновать печальное состояние российской экономики? Ну вот серьёзно! Уже 30 (ну ладно, 20) лет прошло, а воз и ныне там. И всё что мы слышим со стороны власти? Нас постоянно кормят завтраками и призывают затянуть потуже пояса. А что в реальности происходит? Что происходит за той яркой картинкой, согласно которой Набиуллина и Ко, словно советские солдаты под Москвой, отбивают удары неприятеля? Мне кажется, что ничего. Ровным счётом ничего там не происходит», — поделился своим мнением Артём П.

Напомним, 11 февраля глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе пресс-конференции о том, что на данный момент уровень инфляции в РФ находится на пиковых значениях. Она добавила также, что пока устойчивого тренда на замедление инфляции нет, но оно может начаться в конце первого или во втором квартале 2022 года.