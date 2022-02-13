Глава Лондонской полиции Крессида Дик, первая женщина на этом посту, которая возглавляла крупнейшую полицейскую службу страны, ушла в отставку. Отставка главы столичной полиции связана с тем, что мэр Лондона Садик Хан больше не уверен в ее лидерстве. Неожиданность этой отставки в том, что еще утром того же дня Крессида Дик уверяла британцев, что она никуда не уйдет и что она гордится тем, какие изменения произошли в работе полиции за время ее управления.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Однако, как пишет журналист BBC Том Саймондс, «первой женщине столичной полиции» есть за что извиниться, потому что общий уровень преступности вырос на 4 процента, а раскрываемость дел снизилась на 45 процентов, и ни о каком профессионализме тут речи идти не может. К тому же, состояние внутри полиции оставляет желать лучшего, на протяжении пяти лет там процветали расизм, женоненавистничество, некомпетентность и буллинг.

Часть пользователей отметила, что большинство сотрудников столичной полиции Крессида Дик устраивала, потому что она не пыталась сделать из полиции полицию, она лишь возглавляла одну из самых коррумпированных структур Великобритании.

«Они не считают, что это проблема», — написал @bennijin.

«Система работает превосходно, именно так, как это и было задумано», — согласился @bpam1980.

Кэти Чан Крессида Дик

«Деньги плюс власть равно токсичная культура», — прокомментировал @NickT80362535.

Ряд комментаторов рассказал, что все проблемы, включая повышение уровня преступности и снижение уровня раскрываемости дел, касаются не только лондонской полиции, они распространены по всей стране и всем правоохранительным органам.

«Это не только столичная полиция. Это и в других структурах, знаете», — прокомментировал @NoreenPower9.

«Пока столичная полиция отвечает на множество вопросов, идите и посмотрите любую другую организацию с большим количеством сотрудников. Давайте посмотрим на преступления, совершенные в других населенных пунктах, тогда станет понятно, что эта проблема не только в столице», — отметил @Chunkandchops.

В комментариях считают, что для решения проблемы нужно провести полицейскую реформу по всей стране.

«Очень важно остановиться на том, что эти проблемы не являются уникальными для столичной полиции. Похожие вещи происходят по всех стране. Пришло время их искоренить и провести реформу, начав с упразднения организации, состоящей из 43 подразделений. Прити Пател, это нужно сделать сейчас», — обратился @__tom_williams.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия Полиция

Некоторые пользователи считают, что основная проблема заключается в том, кого принимают на работу в полицию. По их мнению, сотрудники непрофессиональны, но «мнят себя королями».

«Они думают, и они верят в то, что они — закон. Они забывают, что они слуги закона. В идеале заменить их и поставить на место представителей правоохранительных органов охранников, а полицейские могут и дальше продолжать служить обществу, если им так нравится это делать», — написал @nedofthehills.

Пользователи попытались ответить на вопрос BBC: «Почему исправить токсичную культуру столичной полиции так сложно?»

«Потому что они все хотят власти», — ответил @garysgardening.

«Потому что она заложена в корнях, которые лежат где-то глубоко, она уже полвека такая», — ответил @DiStefano1410.

«Потому что каждый офицер знает, что в большинстве случаев служба тебя спасет, несмотря ни на что. Но это «несмотря ни на что» растягивается», — объяснил @ttocsluap.

(сс) King's Church International Полиция Великобритании

Часть пользователей считает, что никто не пытается исправлять культуру, потому что правительству это невыгодно.

«Потому что правительство не хочет, чтобы ее исправляли…» — написал @BonnikaBoo.

«Для начала стоит попробовать», — написал @hawkinshouseo2.

«Никто у власти не пытается этого сделать», — ответил @politediscuss.

Некоторые комментаторы уверены, что проблема не столько во внутренней культуре полиции, сколько в том, что работа полиции неорганизованна и ей не хватает настоящего лидера.

«Это не просто культура, это устройство и организация. Она слишком большая. Не хватает надзора руководства. Процессы набора, продвижения по карьерной лестнице и выполнения долга службы устарели. Нужна радикальная трансформация», — считает @jiJonathon.

«Это проект, которому требуются неослабевающий фокус внимания на людях, осознание происходящего и управление. Это очень сложно. Они рисуют цветочки и полируют листья, пока корни остаются сухими и неухоженными», — сравнил @Orangeferreter.

Среди пользователей есть те, кто считает, что проблема токсичной культуры — это не проблема лондонской полиции, это часть культуры британцев.

«Это не только столичная полиция. Это общество сломано», — написал @Andyslrw.

«Потому что это широко распространенная британская культура», — согласился @TMelora.

Напомним, в своей речи об отставке Крессида Дик также сказала, что по просьбе мэра Лондона она останется на своем посту на несколько недель для обеспечения стабильности столичной полиции, пока будут проводиться мероприятия по передаче подразделения в руки нового руководства.