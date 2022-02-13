Информация о том, что одному из грабителей, убивших 9 февраля кассира магазина «Пятёрочка» в подмосковной Истре, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 12 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

"Такие нелюди приезжают в Россию не для того, чтобы работать или учиться, а чтобы грабить и убивать», — считает Елена М.

Многие пользователи не стали замалчивать очевидный факт, заключающийся в том, что преступники оказались гражданами одной из соседних с Россией республик. Люди уверены, что бездумная миграционная политика российских властей и стала в итоге причиной случившегося.

«Арестованный — незаменимый иностранный специалист, судя по всему. Без него экономика Российской Федерации всплывёт вверх брюхом, уверяют власти. И завозят этих специалистов нон-стоп, не забывая при этом выписывать сотням тысяч подобных помилования», — отмечает Мариам И.

«Ничего, там наши власти, вроде, амнистировали ещё 120 тысяч ранее депортированных. Скоро они вернутся, и станет ещё веселее. Спасибо, власть, как же мы без них жили бы!» — пишет Stan M.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Некоторые комментаторы ощущают себя не в безопасности, считая, что приезжие люди могут представлять серьёзную угрозу их жизни и жизни их близких. Если власти ничего не сделают с разгулом преступности среди мигрантов, люди готовы самостоятельно решать данный вопрос.

«Российские власти, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: что происходит?! Ведь это могла быть моя мать или жена! Мне что нужно, брать оружие в руки, потому что вы не сможете защитить моих близких? Ответьте мне!» — вопрошает Dmitriy K.

Часть людей призвала граждан подняться над ситуацией и посмотреть на неё со стороны, отбросив эмоции. Граждане уверены, что преступников среди мигрантов ничуть не больше, чем среди коренных жителей России.

«А что, у нас только мигранты людей убивают? Вы уж национальность-то за уши не притягивайте. Сколько таких случаев на душу населения? Меньше сотой доли! А въезжает мигрантов на территорию России миллионы и миллионы. Так получается, что подобные эксцессы доказывают, что мигранты куда более безопасны, нежели наши пьяницы и наркоманы!» — считает Ангелина В.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Преступник

Ряд пользователей указывает на то, что в данной трагедии вина лежит на власти и правоохранительных органах, которые не смогли обеспечить безопасность на улицах Истры.

«Первыми нужно ответственных лиц среди власти привлекать к ответственности! Взяли на себя право от имени народа впускать в страну кого хотят и сколько хотят!» — считает Владимир Т.

«А что мигранты? Разве в них дело? Где была полиция? Где охрана? Почему никто не следит за безопасностью в городах? У нас в стране строят муравейники на десятки тысяч человек, на территории которого нет ни одного представителя правопорядка. Ни одного! Так чего вы хотите? Сегодня мигрант убил, а завтра какой-нибудь пьяный сосед зарубил собутыльника», — написал Валентин С.

Напомним, 11 февраля пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила в своём Telegram-канале о том, что одному из грабителей, убивших 9 февраля кассира магазина «Пятёрочка» в подмосковной Истре, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.