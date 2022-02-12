Британских военных инструкторов вывезут с Украины 12−13 февраля. Об этом сообщает 12 февраля телеканал Sky News, заявил заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Указанные инструкторы ранее прибыли на Украину для обучения украинских военнослужащих обращению с противотанковыми управляемыми ракетами, которые были поставлены Лондоном.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый» и Klymenko Time.

UK Parliament Джеймс Хиппи

«Пусть валят все. Главное, пусть хоть чучелом, хоть тушкой заберут свою соросятню…» — призвал Xtan do Ngou, esq.

«Дык, уже ж давно выезжали вроде или не до конца выехали?» — недоумевает Денис.

«То выезжали те, кто важные должности занимал», — ответил Денису Дима.

«Скатертью дорога», — с сарказмом добавила Лариса Юрьевна.

«Счастливого пути!» — пошутил Олег К.

«Издалека грозить русским намного спокойнее», — написал R Ro.

«Я думал, они помогать будут», — отметил Patrick.

«А кому и когда они помогли? У них задача другая — натравливать!» — ответил ему R Ro.

«Останутся одни наёмники», — отреагировала Марта.

«Мы свое дело сделали, дальше вы сами», — пишет Roma как бы от лица британских инструкторов.

«Они будут покидать Украину очень храбро…» — иронизирует Artemidon.

«Скоро избавитесь от иностранного влияния. А бандеровцы и соросята с ними уйдут?» — поинтересовался в свою очередь Игорь Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джордж Сорос

«Такие вот союзнички. Сами придумали, сами… [испугались]», — отметил Alex M.

«Если все… [покинут Украину], может и жизнь наладится. Ещё бы Зе (Зеленский — О. П.) с Петей [Порошенко] и своими тимуровцами сдристнули», — добавила «А».

»Вся вселенная с нами!» — пошутила Татьяна, указывая на фразу «Весь мир с нами», которую на Украине часто любят повторять сторонники украинской власти.

«Так и украинцы вместе с ними же уезжают массово… этого украинская власть не видит?» — недоумевает Natali.

«Вывод иностранных войск с Украины начинается?» — спросил Алексей.

«Ох уж эти даты. Как бы не пришлось сроки сдвигать и не перейти на эвакуацию в стиле Афганистана», — прокомментировал новость Dr_ostap.

(сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs Армия США покидает Афганистан

«Так ясно же, что Путин «испугается и не нападет»… Перемога!» — иронизирует Alex M., отвечая ему (Dr_ostap).

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