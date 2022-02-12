Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел разговор с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, в ходе которого был затронут вопрос антироссийских санкций.

Клод Верлинд. Марионетки

«В разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем обсудил текущую ситуацию с безопасностью. Он подтвердил, пакет тяжелых для РФ санкций уже готов», — написал украинский дипломат в своем микроблоге в Twitter.

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Новое издание» и «Первый независимый».

«Я так понимаю, украинский МИД… нужен только для того, чтобы выбивать санкции против России», — написал Viktor.

Кабинет министров Украины Дмитрий Кулеба

«Только вот задача неразрешимая, они никак не нападают, чтобы ввести санкции», — написал «Р».

»Западные партнёры могут таким образом показывать своим цепным псам, что можно начинать наступление на Донбасс. Посмотрим на дальнейшие действия хунты (Украины — М. Р.)», — отметил Eduard.

«Враг ваш совершенно не Россия, а ваши партнёры гнилые», — пишет один из комментирующих.

«Санкции согласованы, даты назначены, дело за малым — спровоцировать Россию. Зеленский во исполнение хозяйской воли готовится отдать приказ о наступлении в Донбассе. Под это дело зачищает украинское информпространство от остатков голосов правды и благоразумия. Захидны друзи (западные друзья — М. Р.) уже приговорили укрвоякив (украинских воинов — М. Р.) к кровавой бойне…» — считает Роман.

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«Какой смысл прыгающей со скалы в пропасть ЕС ещё и привязывать к ногам камень?» — недоумевает Олег.

«Скоро введут санкции за то, что Путин не напал на Украину», — пошутил «Я».

»Есть вариант, что Украину может уничтожить война, а он… санкции выпрашивает. Тогда уже всем будут до лампочки эти санкции! ЕС тоже достанется!» — прокомментировал Сергей.

«А Европа вмешиваться ни в какую войну не собирается, не собирается и Америка! Воевать должны граждане Украины! Тысячи тонн оружия навезли. А вмешается на самом деле российская армия на защиту Донбасса или нет, — неважно! Все западные СМИ будут верещать (кричать — М. Р.), что российская армия напала! Ведь за 8 лет на Украине гражданам внушили, что украинцы воюют на российско-украинской войне и даже побеждают, и даже ветераны этой войны есть на Украине и разные льготы», — написала Ната Л.

«Такое впечатление, что всему миру больше делать нечего, как бороться с Россией. Уже решены все проблемы, уже побеждены все тяжелые болезни, уже остановлено потепление климата, уже накормлены все голодные. Это абсурд какой-то. Уже в открытую, не скрывая, все показывают, что они нацелены на разрушение целой страны! И больше ничего в мире нет, кроме, как борьба с Россией! Это что? Помешательство, скудоумие, жадность, жестокость? Кто во власти? Бандиты и безумцы? Ведь вся планета может взорваться к чертовой матери! Господи… дай им разум. Или хотя бы инстинкт самосохранения…» — пишет Olga.

«Пакет санкций готов, а они всё не нападают!» — отреагировала Таисия.

«Да им по фигу, напала Россия, не напала, у них совершенно другая цель. Им просто надо гадить России и при этом все средства хороши», — добавила Таня Г.

«Самое интересное, они (Киев — М. Р.) там играются в своей песочнице, танчики водят, автоматики деревянные строгают, а потом вдруг решают, что нужно бы как-то врага придумать, санкциями что ли обложить», — написал Денис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Куличики

«Усилиям уничтожить Россию и запугиванию санкциями как 8 лет уже. Этими действиями Россия только стала сильнее. Ввели санкции на запчасти, которые делали в другой стране — создали свой завод, появились рабочие места, и уже эта санкция не действует. Так и остальное. Санкции так же бьют по Европе… Если ввести такие же санкции Украине, Украине был бы конец, продали бы всё», — подытожил Дима.

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