Заявление президента России Владимира Путина о том, что январские беспорядки в Казахстане являлись тщательно подготовленной операцией международных террористов, бандитов, целью которых была попытка «подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 11 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспорядки в Казахстане

"Конечно, международные. Каждый политик на Западе знает, что можно сорвать большой куш, если устроить бучу в какой-нибудь республике бывшего СССР», — считает Вячеслав С.

Многие пользователи оказались солидарны с точкой зрения российского лидера. Граждане убеждены, что к беспорядкам в Казахстане приложили руку западные страны, стремящиеся сделать из независимой республики очередную проамериканскую марионетку и настроить её против России.

«Классический сценарий оранжевых революций. Нагнать побольше радикально настроенной молодёжи, дать им в руки дубинки, обезоружить силовые ведомства через агентов в руководстве и вуаля! Избранный большинством народных голосов правитель скинут со своего поста, может быть даже убит, а на его месте оказывается американская марионетка. Ничего нового. Слава Богу, что в Казахстане всё обошлось», — написал Кирилл О.

Некоторые комментаторы отмечают, что само по себе появление на территории Казахстана международных террористических банд вызывает множество вопросов к действующей в республике власти.

«Так, понятно. А где эти банды-то «межпланетные»? Убежали что ли? А чего не ловите?» — задаётся вопросом Андрей С.

«Скажите, а на каком участке госграницы был зафиксирован прорыв? А почему не задать вопрос администрации Токаева о том, как эти банды вообще появились в стране? А может, сами пропускали через границу? Кого-то сами вывозили по программе жусан с гаремами из Сирии и Афганистана? Из Узбекистана казахских властям уже пришла нота протеста по факту задержания их гражданина и выставления его в качестве террориста? Как там дела у киргизского джазмена, которого избили и также в террористы записали?» — интересуется Марина М.

Пресс-служба КНБ РК КНБ Казахстана задерживают участников антиобщественных акций в Казахстане

Часть людей полагает, что всё-таки за беспорядками в Казахстане стояли в первую очередь противоречия внутри далеко немонолитной казахской элиты.

«Ну было бы оно именно так, как рассказывает Путин, то Токаев бы тогда не гнал в шею родственников Назарбаева и самого елбасы со своего поста не убрал. Это была внутриэлитная свара, которая перетекла на улицы. Чего уж тут непонятного?» — пишет Сергей Б.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Ряд пользователей указывает на то, что население как Казахстана, так и России давно уже поняло, что к чему, поэтому нет нужды городить для людей размытые и завуалированные конструкции, которые должны оградить народный взор от процессов, происходящих внутри элит.

«А что это за международные банды? Какое-то очень уж расплывчатое понятие. Могли бы чётко и ясно всем людям объяснить, что правящие элиты Казахстана устроили сыр-бор из-за передела власти. Приняли там участие иностранные силы или не приняли — это уже не столь важно. Зачем людей за нос водить? Разве они не понимают, что вы лукавите? Всё прекрасно видят, знают и слышат», — отметил Ринат А.

Напомним, 10 февраля президент России Владимир Путин заявил на переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о том, что январские беспорядки в республике являлись тщательно подготовленной операцией международных террористов и бандитов. Российский лидер подчеркнул, что на Казахстан напали с целью «подрыва конституционного строя и, конечно же, совершения госпереворота».