Сто республиканцев в Конгрессе США призвали президента Джо Байдена навсегда внести наркотики, имеющие отношение к фентанилу, в так называемый первый список веществ, оборот которых запрещен законом.

Иван Шилов ИА REGNUM Шприц

«По причине передозировки фентанила умирают больше 18−45-летних людей, чем по причине автомобильных аварий, самоубийства или заражения коронавирусом. Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как американцы гибнут от поступающего в нашу страну потока наркотиков, связанных с фентанилом», — говорится в официальном письме республиканцев.

Американские интернет-пользователи обсудили проблему под соответствующей публикацией Fox News.

«Фентанил используется в медицине с 1968 года и в настоящее время входит в список II (как и кокаин). Во многих амбулаторных процедурах, проводимых в сумеречных условиях, фентанил используется вместо общей анестезии, что выгодно и снижает затраты. Перемещение его в Список I сделает это невозможным. Изъятие проверенных наркотиков из законного медицинского использования не позволит убрать с улиц ни грамма фентанила», — негодует tubad4ya.

«Фентанил действительно имеет медицинское применение. Мне давали его, когда у меня были множественные переломы костей в отделении интенсивной терапии. Его дают во время восстановления после операции в больнице. Пластыри используются для больных раком. Никто не виноват, кроме вас самих, если вы злоупотребляете им. Он уже запрещен в рекреационных целях», — пишет wetweld0922.

Андрей Репин ИА REGNUM Таблетки

«Согласен. У препарата есть законные способы применения, и борьба с ними только усиливает страдания тех, кто в нем нуждается. Смертельные случаи и незаконное использование препарата редко происходят в клинических условиях, в которых он применяется. Чаще всего его ввозят контрабандой из зарубежных стран, а не крадут из клиник и больниц», — отвечает Wreck-Less.

«Это просто еще одна возможность показать, что Байден ничего не делает для того, чтобы покончить с опиоидной эпидемией. Конечно, самый большой источник этого наркотика — Китай», — указывает frickandmab872.

«Фентанил — наиболее часто применяемый наркотик при хирургической анестезии. Это чрезвычайно эффективное обезболивающее средство, если его дают профессионалы. Повторяю, дело не в наркотике, а в преступном применении наркотика. Сосредоточьтесь на этом», — призывает ragnardanneskjöld627.

Фридрих Райман. Три хирурга. 1937

«Удивительно, что мы до сих пор считаем, что если что-то запретить, то это перестанут употреблять. Это буквально НИКОГДА не работало. Никогда. Все, что это делает, это создает потенциал для криминального предпринимательства, сделок в подворотнях и неизбежного насилия, жадности и деградации целых районов. Сделайте все это легальным, потратьте деньги правоохранительных органов на образование и реабилитационные центры и введите разумный налог. Существуют наглядные доказательства того, что это работает», — уверяет thoughtfulguy777777.

«Нужно охранять нашу южную границу. И действительно проверять грузы в портах», — предполагает lakegirlaz.

«Могут ли все республиканские члены Конгресса призвать Байдена сначала обеспечить безопасность границы? А затем признать Китай источником, который создал проблему для нашего общественного здравоохранения? Они могут, и они должны, но Байден не отвечает за это, так что усилия напрасны с самого начала», — злится paulallen585.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло в разы меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).