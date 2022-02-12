Американский сенатор Джо Манчин выразил тревогу по поводу растущей инфляции, указав, что Конгрессу США сейчас не стоит тратить деньги на широкомасштабные планы. Слова политика прозвучали на фоне публикации данных о том, что в январе рост инфляции увеличился на 7,5%, достигнув нового 40-летнего максимума.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Давайте начнем с того, что Байден может сделать (помимо того, чтобы уйти в отставку). Отмените все и каждую из его антиотечественных энергетических политик. Это, по крайней мере, позволит снизить цены на бензин. Низший и средний класс страдают от роста цен», — пишет t24530.

«Конгрессу также необходимо прекратить печатать и раздавать незаработанные деньги», — указывает fantheflame.

«Мистер Манчин: Белый дом действительно что-то делает с инфляцией, намеренно увеличивая ее. Вы можете ожидать 9% рост или более к моменту выборов», — комментирует Summer920.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Вы помните, чтобы Байден хоть раз взял на себя ответственность? Афганистан, нет, это было неизбежно. Нелегальное пересечение границ, не я, у нас всегда это было. Преступность, не трогаю, это избиратели. Высокие цены на бензин, о нет, это глобальное явление. Инфляция, посмотрите на ФРС. Всегда виноват кто-то другой», — негодует dis-qusted.

«У них есть советники, удостоенные Нобелевской премии, которые говорят им, что всё это ерунда, и что нужно печатать больше денег, и тратить больше», — напоминает whyeft.

«К сожалению, если бы Байден занял свой пост и вообще ничего не сделал, нам всем было бы лучше! Граница была бы более безопасной, США по-прежнему доминировали бы в энергетике, Иран не разморозил бы свои активы», — считает t24530.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Это стало одним из худших бедствий современности в истории Америки. Байден обделяет народ и делает так, что мы становимся финансово беспомощными. Не говоря уже о том, что он сильно подорвал наше положение в глобальном смысле. Он сделал нас уязвимыми по всем параметрам», — негодует cccollo.

«Это бесполезно. Как посылать зефир в костер. Вы не можете попросить людей, которые вызывают возмутительную инфляцию, исправить возмутительную инфляцию. Я разговаривал с подругой, которая (все еще) является большой сторонницей Байдена, и она жаловалась, как дорого стоят бензин и продукты. Я был близок к тому, чтобы спросить ее, где она купила свои розовые очки, но не думаю, что она поняла бы шутку», — делится heynorm.

Напомним, что цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет. Удар по кошелькам еще даст о себе знать американцам, оптимистично настроенным относительно экономики, но это, скорее всего, произойдет в грядущем году.

Согласно последним данным, 2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.