«Байден сделал США уязвимыми по всем параметрам» — сети о росте инфляции
Американский сенатор Джо Манчин выразил тревогу по поводу растущей инфляции, указав, что Конгрессу США сейчас не стоит тратить деньги на широкомасштабные планы. Слова политика прозвучали на фоне публикации данных о том, что в январе рост инфляции увеличился на 7,5%, достигнув нового 40-летнего максимума.
Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.
«Давайте начнем с того, что Байден может сделать (помимо того, чтобы уйти в отставку). Отмените все и каждую из его антиотечественных энергетических политик. Это, по крайней мере, позволит снизить цены на бензин. Низший и средний класс страдают от роста цен», — пишет t24530.
«Конгрессу также необходимо прекратить печатать и раздавать незаработанные деньги», — указывает fantheflame.
«Мистер Манчин: Белый дом действительно что-то делает с инфляцией, намеренно увеличивая ее. Вы можете ожидать 9% рост или более к моменту выборов», — комментирует Summer920.
«Вы помните, чтобы Байден хоть раз взял на себя ответственность? Афганистан, нет, это было неизбежно. Нелегальное пересечение границ, не я, у нас всегда это было. Преступность, не трогаю, это избиратели. Высокие цены на бензин, о нет, это глобальное явление. Инфляция, посмотрите на ФРС. Всегда виноват кто-то другой», — негодует dis-qusted.
«У них есть советники, удостоенные Нобелевской премии, которые говорят им, что всё это ерунда, и что нужно печатать больше денег, и тратить больше», — напоминает whyeft.
«К сожалению, если бы Байден занял свой пост и вообще ничего не сделал, нам всем было бы лучше! Граница была бы более безопасной, США по-прежнему доминировали бы в энергетике, Иран не разморозил бы свои активы», — считает t24530.
«Это стало одним из худших бедствий современности в истории Америки. Байден обделяет народ и делает так, что мы становимся финансово беспомощными. Не говоря уже о том, что он сильно подорвал наше положение в глобальном смысле. Он сделал нас уязвимыми по всем параметрам», — негодует cccollo.
«Это бесполезно. Как посылать зефир в костер. Вы не можете попросить людей, которые вызывают возмутительную инфляцию, исправить возмутительную инфляцию. Я разговаривал с подругой, которая (все еще) является большой сторонницей Байдена, и она жаловалась, как дорого стоят бензин и продукты. Я был близок к тому, чтобы спросить ее, где она купила свои розовые очки, но не думаю, что она поняла бы шутку», — делится heynorm.
Напомним, что цены на товары и услуги в США в декабре увеличились на 7%, что стало самым быстрым ростом за 40 лет. Удар по кошелькам еще даст о себе знать американцам, оптимистично настроенным относительно экономики, но это, скорее всего, произойдет в грядущем году.
Согласно последним данным, 2021 год в США завершился резким ростом цен. Так, в декабре цены на бензин подскочили почти на 50%, а на продукты питания — на 6,5% по сравнению с прошлым годом.