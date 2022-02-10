Третий день в российском сегменте Telegram буквально бурлит дискуссия о состоянии здоровья госпитализированного с COVID-19 лидера ЛДПР Владимира Жириновского и о том, какое будущее ждет партию. Популярные телеграм-каналы буквально соревнуются в рассказах о внутрипартийной борьбе за кресло партийного лидера, пока здоровье Жириновского не позволяет исполнять роль такового.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

Первые сообщения о проблемах со здоровьем бессменного лидера ЛДПР начались в Telegram еще 9 февраля.

«Владимира Жириновского госпитализировали с ковидом в Москве. У него поражено 50−75% легких. По нашим данным, председатель ЛДПР попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3», — сообщил телеграм-канал «Mash».

Дарья Драй ИА REGNUM Аппарат КТ

После череды публикаций, содержащих обстоятельства госпитализации политика, среди телеграм-каналов начали появляться сообщения об изменении состояния здоровья Жириновского.

«Состояние Жириновского ухудшилось», — сообщил телеграм-канал «brief незыгарь».

»Госпитализированный с коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих, сообщают источники URA.RU», — рассказал своим подписчикам телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

»Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в Московском ЦКБ в крайне тяжелом состоянии… Лидера ЛДПР, к сожалению, не уберегли. У него из-за коронавируса — обширное поражение легких, 75−80%. Политик находится между жизнью и смертью… В настоящее время он подключён к искусственной вентиляции лёгких, самостоятельно дышать не может…» — написал телеграм-канал «ПОЛИТУПРАВА».

»Каждая ночь для Жириновского критична. Держим пальцы крестиком, не хочется, чтобы он так ушел», — выразил беспокойство телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

Как правило, после серии подобных сообщений следует опровержение от представителей партии или других ТГ-каналов, которые утверждают, что хоть политик и болен, но состояние его остается стабильным.

«Соратники Жириновского по Госдуме заявили, что информация о плохом состоянии его здоровья не соответствует действительности. Об этом говорится сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале фракции ЛДПР в Госдуме. В партии считают, что колоссальное внимание СМИ к Владимиру Жириновскому лишь демонстрирует его значимость в публичной политике России», — сообщил телеграм-канал «Вечерний М».

Заражение коронавирусом лидера ЛДПР Жириновского скрывалось, как говорят источники, две недели, поскольку информация могла привнести ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, написал телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК», добавив, что по неподтверждённой информации в больницу глава партии попал ещё 2 февраля.

Официальный сайт Мэра Москвы Вакцина от коронавируса

«До этого два года Жириновский активно продвигал вакцинацию в массы — и привился аж восемь раз, но это ему не помогло, что вызывает вопросы к деятельности разработчиков препаратов. Последние сначала утверждали, что у привитого риск заражения минимальный, потом — что с прививкой риск госпитализации заметно уменьшается. Жириновский же мало того, что заболел, так ещё и госпитализирован с 70% поражением лёгких, а некоторые источники говорят, что лежит он ныне под ИВЛ. Факт не только ставит под угрозу одну из крупнейших партий в стране и партийную систему в целом, но и взывает к ответу фарм-лобби и бьет по вакционной кампании», — высказал своё мнение автор поста.

Непрерывным потоком сплетен о состоянии здоровья политика телеграм-каналы не ограничились. Многие из них начали публиковать слухи о внутрипартийной борьбе, которая якобы началась в ЛДПР за кресло партийного лидера сразу же после госпитализации Жириновского. Получена эта информация от «анонимных источников» или же является плодом фантазии авторов ТГ-каналов, сказать наверняка нельзя. Однако интерес к подобного рода «инсайдам» среди подписчиков «телег» не вызывает никаких сомнений — в противном случае прогнозами о будущем ЛДПР не был бы завален весь российский сегмент Telegram.

«Владимиру Вольфовичу мы желаем, конечно же, здоровья. Представляю, какие настроения сейчас в ЛДПР. Все замерли. Часть народа готовится «дербанить наследство». Часть — перехватывать власть. Но без ВВЖ никакой ЛДПР не будет», — написал телеграм-канал «Балтийский Чай».

Sherbec Борис Чернышов

В борьбу за ЛДПР включилось несколько игроков, написал телеграм-канал «Незыгарь». Ссылаясь на собственные источники, автор поста указывает, что заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) намерен взять под контроль управление фракцией и аппаратом партии. Однако не он один среди депутатов Госдумы из фракции ЛДПР претендует на статус лидера.

«Свои амбиции обозначил якобы и депутат Госдумы Ярослав Нилов, сторонники которого активно распространяют слухи о решении АП поддержать его, как руководителя партии. Рассказывают, что в борьбе за лидерство Нилову окажет поддержку бывший заместитель Жириновского Александр Курдюмов, в настоящее время работающий в ЦИКе, как представитель от ЛДПР. В настоящее время Курдюмов, координируя свои действия с Лебедевым, решили поддержать депутата Госдумы Ярослава Нилова на позицию лидера партии, а после реформировать ЛДПР по принципу трех сопредседателей — Нилов, Курдюмов и Лебедев. Источник в аппарате ЛДПР говорит, что часть актива может поставить «на одного из губернаторов», — сообщил «Незыгарь».