В далеком 2011 году по инициативе Сергея Собянина в Москве был создан институт изучения общественного мнения по важнейшим темам городской жизни (Центр мониторинга общественного мнения правительства Москвы (ЦМОМ). По замыслу мэра, центр должен был выявлять отношение горожан к деятельности чиновников, что, в свою очередь, должно было влиять на принятие последующих управленческих решений. Как ни удивительно, ЦМОМ существует до сих пор и даже еженедельно публикует отчеты. Ознакомиться с ними и решить для себя, влияют ли подобные исследования на принятие решений, может любой желающий. Нам же было интересно узнать, какие проблемы в целом беспокоят москвичей.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

По замыслу авторов проекта, аналитические обзоры должны ложиться в основу докладов на еженедельных оперативных совещаниях. С начала января в наукограде Троицке идут столкновения троичан и застройщика. Вырубается лес под строительство мегашколы, в то время как люди хотят несколько обычных, но там, где они живут, а не в лесу. Дошло до того, что на месте вырубки начали ставить палатки.

Под боком у властей, в столице государства, некто в масках избивает москвичей, люди устраивают круглосуточные дежурства — ЧП? По этому поводу градоначальник выступает во всех «утюгах», разъясняет, извиняется, обещает разобраться и принять меры? Ничуть не бывало, как, впрочем, и в случае с попыткой обустройства свалки в Архангельском Шиесе. В то время как по отчетам полстеров из ЦМОМ тема с вырубкой леса уже месяц остается самой горячей. Это так, к слову пришлось, так что же беспокоит горожан?

Увы, но ретроспективно посмотреть, какие проблемы беспокоили горожан и как менялось их отношение к власти, не удалось, поскольку самый старый опубликованный отчет датирован 14 сентября 2021 года. Что, впрочем, совершенно не удивительно, даже чтение обзоров позволяет понять, как менялось отношение жителей к деятельности властей. А что бы было, если бы специалист проанализировал материалы за прошедшее десятилетие. Тут же на научной основе можно не только увидеть постигшее москвичей разочарование, а чего доброго доказать, что исследования ЦМОМ направлены не на учет мнения граждан, а, скорее, на борьбу с недовольными.

Скриншот сайта «Информационный Центр Правительства Москвы»

Поскольку мало кто осведомлен о центре мониторинга, а еще меньше тех, кто верит, что чиновники учтут его мнение, количество обращений не велико, менее тысячи обращений в неделю. Также можно бы было подумать, что самые активные граждане живут в САО, СВАО, ЮАО и ЮВАО, а самые индифферентные в ЦАО, ЗАО, СЗАО и ТиНАО. Это не так, просто в «спокойных» округах в рассматриваемый период не реализовывалось крупных градостроительных проектов.

Если не принимать в расчет вопросов, связанных с коронавирусом, внимание к которым растет вместе с ростом агрессивной пропаганды и также снижается в моменты «послаблений», перечень проблем, беспокоящих москвичей, не меняется долгие годы. Горожан беспокоят экология, строительство, благоустройство, транспортные проблемы, ЖКХ в целом и в зависимости от времени года — это либо вопросы озеленения, либо уборки улиц.

Так, в моменте, людей интересовали работа электронных сервисов, организация электронного голосования, высказывались не только претензии, но и предложения. Показательно, что после того как столичные власти признали «удачным» эксперимент с экспресс-тестированием на коронавирус и заговорили о его масштабировании на всех московских детей. Безусловно, некоторые вопросы решаются положительно, по каким-то причинам не стали тестировать детей. А вот просьба не закрывать онкологический диспансер в Крылатском осталась без внимания. Также продолжается признанная «успешной» программа по переводу районных онкодиспансеров в гигантские центры, до которых очень сложно добраться.

В топе внимания остается экология, горожане активно участвуют в обсуждениях, посвященных благоустройству ООПТ, озеленению дворов и скверов. В конце прошлого года внимание москвичей привлекли планы властей по экологической реабилитации Битцевского леса. Не закончившийся конфликт плавно перенесся в Троицк.

Пожалуй, главным яблоком раздора являются градостроительные проекты мэрии. Конфликт с горожанами начинается уже на стадии объявления о проведении общественных обсуждений. Местных жителей просто не включают в число участников обсуждения. Также в ЦМОМ зафиксировали и отклики граждан на транспортную реформу «От имени пенсионеров, проживающих по улице Академика Миллионщикова, необходимо вернуть автобусный маршрут 220 или организовать движение микроавтобусов. Маршрут очень необходим жителям района. Написать в окружной газете номера новых автобусов и их маршруты».

Нужно признать, что был создан прекрасный инструмент для выявления не только недовольства граждан, но и учета предложений и пожеланий. Даже при столь малом количестве представленных для ознакомления аналитических материалов, очевидны и проблемы, которые волнуют горожан и то, что в мэрии о них прекрасно осведомлены. Повторяться не будем, пусть каждый решает сам, почему градоначальник, который клялся «при осуществлении своих полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей». Вот уже месяц молча наблюдает за тем, как избивают граждан в Троицке, не возвращает пенсионерам льготный проезд, и прочие давно риторические почему.