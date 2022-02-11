Глава Белого дома Джо Байден призвал американских граждан немедленно покинуть Украину на фоне растущей напряженности между США и Россией. Президент добавил, что в случае военного конфликта США не собираются посылать американские войска для помощи оставшимся на Украине американцам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дурдом

При этом Байден указал, что если президент России Владимир Путин окажется «достаточно глуп, чтобы вторгнуться, он все же будет достаточно умен, чтобы не навредить американским гражданам».

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«В этот же день стали известны потребительские цены за январь. И ЗНАЕТЕ ЧТО, ИНФЛЯЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ… Стоимость нашего доллара продолжает снижаться», — отмечает begger311.

«Давайте посмотрим на последние 2 недели. За последние 2 недели газ подорожал более чем на 30 центов за галлон, а цена на дыни выросла на 60% за одну неделю», — отвечает mickeymch.

«Я уже две недели слышу, что вторжение неизбежно, с минуты на минуту. Хорошо, сегодня вечером Россия войдет в Украину, войдут ли США и Западная Европа и вытеснят их оттуда? Ответ — нет, наземная война нескольких государств в Европе была бы эпической катастрофой. Экономики будут разрушены; глобальная стабильность будет серьезно нарушена. Я не думаю, что Путин отдаст приказ о вторжении», — отмечает airborne! alltheway!

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Байден сказал, что мы имеем дело не с террористической организацией, а серьезной армией. Правильно, потому что если бы это были просто террористы, он бы просто сидел сложа руки и ничего не делал», — указывает RubricsCube.

«Уходите сейчас»… Два простых слова. Почему он не мог сказать их мигрантам на нашей границе?» — негодует americanbadge.

«Потому что мигратны будут его единственными избирателями», — отвечает lisa002.

«Если бы Джо Байден всерьез собирался выступить против России, не думаете ли вы, что он сказал бы американцам, чтобы они тоже убирались из России? Это не что иное, как авторитарный глобалистский политический театр в преддверии выборов в США», — объясняет gunsnguitars.

«Нам не нужно вмешиваться в дела Украины, как и России. Нужно помочь Германии с ее энергетической проблемой, а также другим странам, экспортируя нефть, которую они будут использовать независимо от изменения климата. Снизить зависимость других стран от России и Китая. Вот это будет победа», — подчеркивает ashehousewares.

«Джо хочет, чтобы Украину убрали, потму что там есть доказательства против него и его теневых сделок», — напоминает mjschmieg826.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Напомним, что 23 сентября 2020 года председатель комитета Сената США по внутренней безопасности Рон Джонсон (штат Висконсин) и сенатор Чак Грассли, председатель сенатского финансового комитета (штат Айова), выпустилиотчет под названием «Хантер Байден, Burisma и коррупция: влияние на политику правительства США и связанные с этим проблемы».

Основной удар в отчете наносится по Хантеру Байдену, сыну главы Белого дома Джо Байдена. Его деятельность на Украине приводит американских обозревателей к весьма безапелляционным выводам: «Это была явная работа «услуга за услугу», которую Хантер Байден получил без какой-либо квалификации, просто потому, что он сын вице-президента» (Рош Лимбо, радиоведущий).