Президент США Джозеф Байден допустил оговорку про Украину при ответе на вопрос об Афганистане. Соответствующий инцидент произошел в ходе интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были опубликованы 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ведущий спросил американского президента, насколько власти Соединенных Штатов Америки были готовы к выводу войск из Афганистана. Отвечая на вопрос, Байден пояснил, что подходящего времени для вывода войск не существует вообще. Затем Байден уточнил, что если бы американские войска не покинули Афганистан, то Белому дому пришлось бы увеличить воинский контингент и в конечном итоге ввязаться в войну «на истощение».

«Мы никогда не собирались объединять Украину, то есть Ирак… Афганистан», — резюмировал он.

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Оговорку, допущенную американским лидером, обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Новое издание» и Klymenko Time.

«Значит, планы такие же», — отреагировал Александр.

«Одна и та же схема действий, что запутался, где сейчас мутят войну», — с сарказмом добавила Нати, отвечая Александру.

«Для него нет разницы между этими странами», — добавил один из участников обсуждения.

«Украина цэ (это. — О. П.) Афганистан», — иронизирует denisfuture.

«По Фрейду…» — пишет Alex.

«А завтра он, не дай Бог, перепутает что-то другое — и случайно нажмёт!» — выразила опасение Елена.

Эвакуация гражданских лиц в аэропорту Кабула. (сс) Staff Sgt. Victor Mancilla

«Возраст даёт о себе знать или так вообще на*рать, где и какая страна находится?» — не понимает Александр.

«Дед совсем сдал. И это те, кто смеялся над нашими при Советах?» — недоумевает Viktor D.

«Что украинцы, что афганцы, один *рен для деда», — с сарказмом добавил Sergei S.

«Давно пора сидеть дома, читать газету и пить чай!!! Вот из-за таких старых болванов весь мир страдает», — отреагировал Владимир.

«Как и нет разницы между украинцами с востока или с запада Украины. Только сами украинцы этого не понимают, особенно любители Бандеры…» — отметила Нати.

«Тяжело править страной с деменцией. Путин на его фоне подросток просто», — написал «Kіевлянинъ».

"Делов-то. Дедушка старенький», — пошутил Al GL.

«Та разницы-то и нету особо никакой», — не без сарказма добавил Олег.

«Старого давно пора в топку истории!!! И к сожалению, для них нет разницы — Украина или Афганистан. Главное — деньги на чужих смертях под предлогом вонючей демократии. Во скольких странах США под предлогом демократии развязали войны?! И тут уже руки кровавые чешутся!!!» — написал Юрий.

«Ой, колонию перепутал», — смеется Олег Иванович.

«Никогда не думал, что буду жить в Афганистане», — шутит Patrick.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

«Какая «белым» людям разница — Ростовская область или Донецкая, Украина или Афганистан?» — отреагировал Андрей.

«Он думает о нас! Спасибо», — иронизирует Дмитрий П.

«Они уже сами запутались, где накосячили», — пишет Alexey S.

«Старость не радость», — добавил Sergey P.

«Ну хоть про Россию и Путина помнит», — комментирует Galene.

«А в принципе, он правильно сказал — вряд ли у них получится объединить Украину. Делается всё для того, чтобы нас вообще уничтожить», — написала Наталия К.

«И эти люди смеялись над Брежневым», — подытожил Виктор К.