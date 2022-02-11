Госдепартамент США 10 февраля рекомендовал американским гражданам, находящимся на территории Украины, немедленно покинуть эту страну. Немедленно покинуть Украину также призвал граждан США американский президент Джозеф Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, «Панченко» и «Наглый». Многих призыв, адресованный к гражданам США, заставил задуматься…

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«Желательно навсегда», — призвал Руслан.

«Это тревожно. Есть мнение, что Европа выходит из подчинения. Наглосаксам нужна заваруха», — отреагировал Дмитрий М.

«А если толкнуть украинцев, то и не жалко. Так понимать? Хотя это было видно с самого начала, — пытались раздуть конфликт, стоя в стороне и создавая информационную оболочку, что это Россия начала, а они за мир во всем мире», — добавил Dmitro V.

U.S. Army Инструктор США на Украине

«Что-то американцы затеять решили нехорошее», — пишет Fury X.

«Интересно, что дальше? Украину силовым методом начнут принуждать выполнять Минск-2, попутно для вида вводя «жёсткие санкции» против России? Не исключено», — задумался Константин П.

«Бред какой-то! Так что, украинцам оборачиваться белой простыней и ползти на кладбище?» — недоумевает Julia K.

«Будет ужасно, если из-за клоунов начнётся реальная война», — отреагировал P.M.

«Готовят Украину нападать, а сами — тикать (бежать — М. Р.)», — прокомментировал Vitaliy.

«Летите, голуби, летите», — добавил Александр.

«Соросня на выход?» — поинтересовалась Мила.

«Только пусть навсегда улетают. Навсегда!!! Без этих провокаторов будет спокойно!!!» — отметил Димон.

«Все депутаты улетят», — иронизирует Patrick, указывая на то, что украинские политики имеют не только лишь гражданство Украины.

«Почалось (началось — М. Р.)? Уже нужно брать винтовку и в окно поглядывать? Або тикать (или бежать — М. Р.)?» — иронизирует Влад.

Дарья Драй ИА REGNUM Чемоданы в аэропорту

«С такими «друзьями» и врагов не надо», — отреагировал rus1an.

«Алё, гараж!!! Давайте заканчивайте с этим… У нас сезон скоро начинается!!! Нам отдыхающие нужны, а не партизаны!!!» — призвал Z (А).

«Накачивают оружием… устроят войну… А сами наблюдать будут», — пишет Lty.

«Очередное нагнетание или начинать волноваться?» — поинтересовался Антон.

«Что-то в последнее время… [американцы] часто бегают. Пусть соросятню свою заберут для начала», — подытожил Vfrost.